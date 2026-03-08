Koniec marzeń o tanim kredycie? Zobacz, co dzieje się z cenami mieszkań po dopłatach.

Program „Bezpieczny Kredyt 2%” przeszedł do historii, pozostawiając po sobie trwały ślad w cenach nieruchomości. Choć rządowe dopłaty wygasły, ich wpływ na rynek jest wciąż odczuwalny. Analizujemy, co czeka kupujących w dobie wysokich stóp procentowych i czy można liczyć na jakiekolwiek obniżki cen mieszkań.

Dziedzictwo programu: Ceny, które nie chcą spaść Eksperci cytowani przez Business Insider wskazują na zjawisko „sztywności cen". Program dopłat wywołał gwałtowny skok popytu w latach ubiegłych, co wywindowało stawki za metr kwadratowy do rekordowych poziomów. Obecnie, mimo spadku liczby transakcji, deweloperzy nie kwapią się do obniżek, woląc ograniczać nową podaż niż schodzić z marży.

Miliony Polaków zapłacą nowy podatek. Jeśli masz to w domu, rachunki drastycznie wzrosną Popyt na mieszkania. Marzec 2026 vs okres trwania programu Obecnie rynek opiera się głównie na klientach gotówkowych oraz osobach o bardzo wysokiej zdolności kredytowej: Segment rynku Sytuacja w marcu 2026 Prognoza Małe mieszkania (kawalerki) Wysoka cena, stabilny popyt Główny cel inwestycyjny Mieszkania rodzinne (3+ pokoje) Spadek liczby transakcji kredytowych Możliwe negocjacje cen Rynek wtórny Duża rozpiętość cenowa Presja na remonty (efektywność energetyczna)

Zdolność kredytowa, największa bariera 2026 roku Po zakończeniu programu dopłat, przeciętna polska rodzina musi mierzyć się z rynkowym oprocentowaniem kredytów hipotecznych. Mimo marcowej obniżki stóp przez RPP, realny koszt pieniądza pozostaje wysoki. Dla wielu osób oznacza to konieczność odłożenia decyzji o zakupie lub drastyczne zmniejszenie wymagań co do metrażu i lokalizacji.

Najem zamiast własności? Przymusowa zmiana modelu Artykuł podkreśla, że brak nowych programów wsparcia przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich cen mieszkań spycha coraz większą grupę młodych ludzi w stronę najmu. To napędza sektor najmu instytucjonalnego (PRS), który w 2026 roku staje się realną alternatywą dla zakupu na kredyt, oferując stabilność, której brakuje na rynku prywatnym.

Czy nadchodzi korekta cen? Prognozy dla kupujących są słodko-gorzkie: Brak gwałtownych spadków: Wysokie koszty budowy i ograniczona podaż gruntów trzymają ceny w ryzach.

Wysokie koszty budowy i ograniczona podaż gruntów trzymają ceny w ryzach. Czas promocji: Zamiast obniżek cen, deweloperzy oferują „bonusy”: darmowe miejsca postojowe, komórki lokatorskie lub wykończenie pod klucz.

Zamiast obniżek cen, deweloperzy oferują „bonusy”: darmowe miejsca postojowe, komórki lokatorskie lub wykończenie pod klucz. Rynek kupującego w segmentach premium: Przy dużych metrażach i wysokich cenach całkowitych pojawia się większa przestrzeń do negocjacji.