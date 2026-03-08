Koniec marzeń o tanim kredycie? Zobacz, co dzieje się z cenami mieszkań po dopłatach.
Dziedzictwo programu: Ceny, które nie chcą spaść
Eksperci cytowani przez Business Insider wskazują na zjawisko „sztywności cen”. Program dopłat wywołał gwałtowny skok popytu w latach ubiegłych, co wywindowało stawki za metr kwadratowy do rekordowych poziomów. Obecnie, mimo spadku liczby transakcji, deweloperzy nie kwapią się do obniżek, woląc ograniczać nową podaż niż schodzić z marży.
Popyt na mieszkania. Marzec 2026 vs okres trwania programu
Obecnie rynek opiera się głównie na klientach gotówkowych oraz osobach o bardzo wysokiej zdolności kredytowej:
|Segment rynku
|Sytuacja w marcu 2026
|Prognoza
|Małe mieszkania (kawalerki)
|Wysoka cena, stabilny popyt
|Główny cel inwestycyjny
|Mieszkania rodzinne (3+ pokoje)
|Spadek liczby transakcji kredytowych
|Możliwe negocjacje cen
|Rynek wtórny
|Duża rozpiętość cenowa
|Presja na remonty (efektywność energetyczna)
Zdolność kredytowa, największa bariera 2026 roku
Po zakończeniu programu dopłat, przeciętna polska rodzina musi mierzyć się z rynkowym oprocentowaniem kredytów hipotecznych. Mimo marcowej obniżki stóp przez RPP, realny koszt pieniądza pozostaje wysoki. Dla wielu osób oznacza to konieczność odłożenia decyzji o zakupie lub drastyczne zmniejszenie wymagań co do metrażu i lokalizacji.
Najem zamiast własności? Przymusowa zmiana modelu
Artykuł podkreśla, że brak nowych programów wsparcia przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich cen mieszkań spycha coraz większą grupę młodych ludzi w stronę najmu. To napędza sektor najmu instytucjonalnego (PRS), który w 2026 roku staje się realną alternatywą dla zakupu na kredyt, oferując stabilność, której brakuje na rynku prywatnym.
Czy nadchodzi korekta cen?
Prognozy dla kupujących są słodko-gorzkie:
- Brak gwałtownych spadków: Wysokie koszty budowy i ograniczona podaż gruntów trzymają ceny w ryzach.
- Czas promocji: Zamiast obniżek cen, deweloperzy oferują „bonusy”: darmowe miejsca postojowe, komórki lokatorskie lub wykończenie pod klucz.
- Rynek kupującego w segmentach premium: Przy dużych metrażach i wysokich cenach całkowitych pojawia się większa przestrzeń do negocjacji.
