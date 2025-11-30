Koniec marzeń o zakupach. Kalendarz niedziel handlowych 2025 zmienia przedświąteczne plany milionów Polaków
Boże Narodzenie w 2025 roku będzie wyglądało inaczej niż dotychczas. Po raz pierwszy Wigilia stanie się dniem wolnym od pracy, co wymusza przesunięcie całego ruchu zakupowego na wcześniejsze weekendy. Dlatego konsumenci już dziś sprawdzają, kiedy w grudniu faktycznie będzie można zrobić większe zakupy. Jedno jest pewne: 30 listopada nie zrobisz dużych zakupów, a grudniowy kalendarz wymaga wyjątkowej uwagi.
30 listopada nie jest niedzielą handlową. Sklepy będą zamknięte
Choć wielu konsumentów liczyło na dodatkowy weekend zakupowy przed świętami, 30 listopada 2025 roku nie będzie niedzielą handlową. Oznacza to zamknięte galerie handlowe, supermarkety, dyskonty i większość dużych sklepów.
To kluczowa informacja dla tych, którzy planowali rozpocząć świąteczne przygotowania na przełomie listopada i grudnia. Ustawa o ograniczeniu handlu nie przewiduje wyjątków dla tej daty.
Otwarte mogą być jedynie:
– małe sklepy, w których pracuje właściciel,
– stacje benzynowe,
– wybrane apteki,
– punkty gastronomiczne,
– placówki pocztowe prowadzące handel dodatkowo.
Wszystko inne będzie zamknięte.
Wigilia dniem wolnym. Historyczna zmiana wymusza nowe planowanie zakupów
24 grudnia 2025 r. — tradycyjny dzień intensywnego handlu — będzie w tym roku całkowicie wolny od pracy. To oznacza, że sprzedaż świąteczna skupi się na wcześniejszych weekendach i dniach poprzedzających Wigilię.
To rewolucja dla branży handlowej, ale również dla klientów, którzy będą musieli znacznie wcześniej przygotować się na bożonarodzeniowe zakupy.
Aż trzy niedziele handlowe w grudniu 2025. Oto pełna lista
Aby zrekompensować zamkniętą Wigilię, ustawodawca przewidział trzy niedziele handlowe:
– 7 grudnia 2025,
– 14 grudnia 2025,
– 21 grudnia 2025.
Każda z tych dat będzie kluczowa dla Polaków przygotowujących się do świąt. Eksperci przewidują rekordową frekwencję w centrach handlowych i możliwe braki popularnych produktów, zwłaszcza w ostatni weekend przed świętami.
Jak rozplanować zakupy, żeby uniknąć chaosu
Specjaliści od handlu radzą, aby:
– prezenty kupić 7 lub 14 grudnia,
– produkty trwałe nabywać już na początku miesiąca,
– świeże artykuły spożywcze kupować najpóźniej 21–23 grudnia,
– unikać zakupów 22 i 23 grudnia późnym popołudniem — prognozowane są ogromne kolejki.
Warto również pamiętać, że sklepy w dniach 22 i 23 grudnia mogą pracować dłużej niż zwykle.
Nowe zasady, krótszy kalendarz. Co to oznacza dla Ciebie
W 2025 r. świąteczny handel będzie znacznie bardziej skoncentrowany. Zamknięta Wigilia i brak handlu 30 listopada oznaczają, że:
– trzeba szybciej planować zakupy,
– grudniowe niedziele będą wyjątkowo zatłoczone,
– popularne produkty mogą znikać z półek w kilka godzin,
– każdy dzień ma znaczenie.
To pierwszy rok, w którym Wigilia będzie całkowicie wolna od handlu, więc zarówno klienci, jak i sieci handlowe będą uczyć się nowych zasad.
30 listopada 2025 r. nie będzie niedzielą handlową, a Wigilia po raz pierwszy stanie się dniem wolnym od pracy. W grudniu czekają nas trzy niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia. Kto chce uniknąć chaosu w sklepach, musi zacząć planować zakupy wcześniej niż zwykle. Świąteczny miesiąc będzie niezwykle intensywny, a kalendarz niedziel handlowych nigdy nie był tak istotny.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.