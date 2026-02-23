Koniec mObywatela w 2026 roku? Burza w sieci i stanowcza odpowiedź ministerstwa
W polskim internecie zawrzało po doniesieniach o rzekomym planie likwidacji mObywatela na rzecz nowego unijnego standardu. Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński bije na alarm, twierdząc, że resort chce „spuścić w sedesie” bazę 11 milionów użytkowników i zastąpić sprawdzoną aplikację nowym narzędziem. Ministerstwo Cyfryzacji błyskawicznie zareagowało na te oskarżenia, zapewniając, że mObywatel nie tylko zostaje, ale będzie rozwijany równolegle z nowym europejskim portfelem tożsamości.
Spór dotyczy wdrożenia w Polsce unijnego rozporządzenia eIDAS 2.0, które ma ujednolicić cyfrową tożsamość we wszystkich państwach członkowskich UE. Według Cieszyńskiego rządowy projekt ustawy przewiduje stopniowe wygaszanie obecnej aplikacji, co jego zdaniem byłoby „cofnięciem się o rok w cyfrowym rozwoju”. Wiceminister Dariusz Standerski kategorycznie zaprzecza tym twierdzeniom, nazywając je dezinformacją i zapowiadając, że Polacy będą mieli do dyspozycji dwie współpracujące ze sobą aplikacje.
eIDAS 2.0: Nowa aplikacja czy uzupełnienie mObywatela?
Ministerstwo Cyfryzacji przekonuje, że praca nad europejskim portfelem tożsamości cyfrowej to krok w stronę integracji z rynkiem unijnym.
Dwie aplikacje obok siebie: Wiceminister Standerski zapowiedział, że system eIDAS 2.0 uzupełni obecny ekosystem, a mObywatel pozostanie główną bramą do polskich usług publicznych.
Rozwój usług: Resort zapewnia, że w mObywatelu wciąż będą pojawiać się nowe dokumenty i funkcje, w tym zapowiadane instrukcje na wypadek sytuacji kryzysowych.
Wspólny rynek UE: Nowe rozwiązanie ma przede wszystkim ułatwić transgraniczne korzystanie z e-usług na terenie całej Unii Europejskiej.
Bezpieczeństwo danych: Celem wdrożenia nowych przepisów jest zapewnienie obywatelom nowoczesnych i bezpiecznych narzędzi do załatwiania spraw urzędowych.
„To bez sensu” – opozycja uderza w pomysł dwóch aplikacji
Janusz Cieszyński nie odpuszcza i punktuje logikę utrzymywania dwóch oddzielnych programów o podobnym przeznaczeniu.
- Ryzyko dezinformacji:** Były szef resortu uważa, że docelowo jedna aplikacja musi wyprzeć drugą, a utrzymywanie obu jest nierealne i nieefektywne.
- Budowanie bazy od zera:** Cieszyński obawia się, że wprowadzenie nowej apki zniszczy dotychczasowy dorobek mObywatela, budowany mozolnie przez ostatnie lata.
- Polityczna przepychanka:** Wiceminister Standerski apeluje o „nierobienie polityki” i uspokaja użytkowników, że nic nie zostanie usunięte bez ich wiedzy.
- Pytanie o przyszłość:** Opozycja dopytuje, czy państwo zamierza „po wsze czasy” rozwijać dwa niezależne systemy tożsamości cyfrowej.
