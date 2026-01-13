Koniec mrozów w Polsce. IMGW zapowiada gwałtowne ocieplenie
Po tygodniach silnych mrozów i intensywnych opadów śniegu pogoda w Polsce szykuje gwałtowny zwrot. IMGW zapowiada dużą odwilż, która zacznie się w połowie stycznia i przyniesie szybki wzrost temperatur w niemal całym kraju.
Po tygodniach silnych mrozów i intensywnych opadów śniegu nad Polską szykuje się wyraźna zmiana pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada dynamiczne ocieplenie, które przyniesie gwałtowną odwilż w niemal całym kraju. Synoptycy wskazują już konkretny termin, kiedy zima zacznie wyraźnie ustępować.
Prawdziwa zima dała się we znaki
Początek stycznia 2026 roku przyniósł warunki, które wielu Polaków kojarzy z dawnymi, surowymi zimami. Niskie temperatury, miejscami sięgające kilkunastu stopni poniżej zera, oraz intensywne opady śniegu doprowadziły do poważnych utrudnień komunikacyjnych. Problemy pojawiły się także w energetyce, gdzie gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na ogrzewanie.
Meteorolodzy podkreślają, że takie epizody nie stoją w sprzeczności z postępującymi zmianami klimatu. Coraz częściej mamy do czynienia nie z łagodnymi zimami, lecz z dużą zmiennością pogody – krótkimi, intensywnymi falami mrozu przeplatanymi nagłym ociepleniem.
Zmiana cyrkulacji przyniesie odwilż
IMGW informuje, że nad Europą dochodzi do przełamania blokady wyżowej, która sprowadzała do Polski mroźne masy powietrza z północy. Jej miejsce zajmie aktywna cyrkulacja atlantycka. Oznacza to napływ cieplejszego, wilgotnego powietrza z zachodu i szybki wzrost temperatur.
Zmiana ta będzie gwałtowna. Synoptycy zwracają uwagę na niestabilność prądu strumieniowego, która odpowiada za nagłe skoki temperatury – od silnego mrozu do wartości typowych raczej dla przedwiośnia, i to w ciągu kilkudziesięciu godzin.
Odwilż od 12 stycznia. Możliwe zagrożenia
Według prognoz IMGW okres od 12 do 18 stycznia upłynie pod znakiem dominacji niżów znad Atlantyku. Pokrywa śnieżna, która w wielu regionach jest jeszcze gruba, zacznie szybko topnieć. Odwilż może mieć charakter gwałtowny, co budzi obawy hydrologów.
Szybkie topnienie śniegu połączone z opadami deszczu może prowadzić do lokalnych podtopień oraz wzrostu stanów wód w rzekach. W niektórych zlewniach możliwe jest osiągnięcie stanów ostrzegawczych, a lokalnie nawet alarmowych.
Wyzwania dla infrastruktury i miast
Nagłe przechodzenie temperatur przez zero stopni to trudny moment dla infrastruktury. Zamarzanie i rozmarzanie wody w nawierzchniach drogowych sprzyja powstawaniu ubytków i uszkodzeń asfaltu. Samorządy muszą liczyć się z większymi kosztami napraw po zimie.
Z drugiej strony ocieplenie pozwoli wznowić część prac budowlanych, które zostały wstrzymane z powodu mrozów. Zarządcy nieruchomości powinni jednak zachować szczególną ostrożność – topniejący śnieg i sople mogą stanowić zagrożenie dla pieszych.
Temperatura nawet do 10 stopni
Kulminacja ocieplenia ma nastąpić w drugiej połowie tygodnia. IMGW prognozuje, że w niektórych regionach, zwłaszcza na zachodzie i południowym zachodzie kraju, termometry mogą wskazać nawet 8–10 stopni Celsjusza. Takie wartości w styczniu są wysokie, choć nie rekordowe.
Odwilż stopniowo obejmie cały kraj. Tak gwałtowny skok temperatury po wcześniejszych mrozach może być odczuwalny dla organizmu i sprzyjać infekcjom.
Skutki także dla gospodarki
Ocieplenie wpłynie również na rynek energii. Spadek zapotrzebowania na ogrzewanie zwykle przekłada się na obniżenie cen gazu i energii elektrycznej na rynkach hurtowych. To dobra wiadomość dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.
Negatywne skutki odczują natomiast ośrodki narciarskie, zwłaszcza w niższych partiach gór. Dodatnie temperatury utrudnią utrzymanie tras i produkcję sztucznego śniegu.
Wszystko wskazuje na to, że dalsza część zimy upłynie pod znakiem dużej zmienności. Po krótkich epizodach chłodu mogą następować kolejne okresy wyraźnego ocieplenia, a stabilnej, długotrwałej zimy może już nie być.
