Koniec nadziei dla milionów Polaków. Konflikt mocno uderzy w nasze portfele
Jeszcze niedawno wielu kredytobiorców liczyło na dalsze obniżki stóp procentowych i wyraźne odciążenie domowych budżetów. Sytuacja zmieniła się jednak gwałtownie, a jednym z kluczowych czynników okazał się konflikt w Iranie, który wywrócił prognozy ekonomiczne do góry nogami. Dziś coraz więcej wskazuje na to, że era taniejących kredytów właśnie się zakończyła.
Na początku marca Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na niewielkie obniżenie stóp procentowych. Był to ruch, którego rynek się spodziewał, choć zbiegł się on z narastającym napięciem na Bliskim Wschodzie. W tamtym momencie skala konsekwencji konfliktu nie była jeszcze jasna, dlatego decyzja nie wywołała większego zaskoczenia. Dziś jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej.
Wojna w Iranie wprowadziła ogromną niepewność na rynkach surowców, przede wszystkim ropy naftowej. To właśnie ceny energii są jednym z głównych czynników wpływających na inflację. Gdy rosną koszty paliw, rosną także ceny transportu, produkcji i usług, co bardzo szybko przekłada się na codzienne wydatki Polaków. W takich warunkach bank centralny nie może sobie pozwolić na dalsze obniżki stóp procentowych, ponieważ mogłoby to dodatkowo napędzić wzrost cen.
Ekonomiści są dziś niemal zgodni. W najbliższych miesiącach nie należy spodziewać się żadnych cięć stóp, a scenariusz ich utrzymania na obecnym poziomie może potrwać znacznie dłużej, nawet do końca przyszłego roku. Co więcej, w tle pojawiają się również ostrożne spekulacje o ewentualnych podwyżkach, jeśli sytuacja geopolityczna będzie się pogarszać.
Dla osób spłacających kredyty oznacza to jedno, raty nie będą już spadać. Ci, którzy liczyli na niższe miesięczne obciążenia, muszą przygotować się na dłuższy okres stabilizacji na obecnym, wciąż wysokim poziomie. W praktyce oznacza to, że domowe budżety pozostaną napięte, a decyzje finansowe będą wymagały większej ostrożności.
Warto też zwrócić uwagę, że choć ostatnie dane inflacyjne były nieco lepsze od prognoz, nie zmienia to ogólnego obrazu sytuacji. Ryzyka związane z globalną gospodarką, szczególnie z rynkiem energii, są dziś ważniejsze niż pojedyncze odczyty statystyczne. Bank centralny patrzy przede wszystkim na przyszłość, a ta wciąż jest obarczona dużą niepewnością.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli masz kredyt, musisz przygotować się na to, że obecne warunki pozostaną z nami na dłużej. Jeśli dopiero planujesz pożyczyć pieniądze, warto dokładnie przeliczyć swoją zdolność kredytową i uwzględnić scenariusz, w którym raty nie spadną przez wiele miesięcy. Jedno jest pewne, wydarzenia na drugim końcu świata coraz wyraźniej wpływają na finanse każdego z nas.
