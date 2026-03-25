Koniec obniżek za wywóz śmieci w Warszawie. Od kwietnia wracają stare stawki

25 marca 2026 13:37 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Z początkiem kwietnia 2026 roku mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kończy się okres obowiązywania czasowych zniżek, które wprowadzono dzięki nadwyżkom w budżecie systemu wywozu nieczystości, co oznacza powrót do stawek sprzed października 2024 roku

Fot. Pixabay

Nowe stawki opłat za odpady

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez miejski serwis Warszawa 19115, od 1 kwietnia 2026 roku wysokość opłaty będzie zależała wyłącznie od rodzaju zabudowy, w której znajduje się gospodarstwo domowe. Urzędnicy przypominają, że zmiana następuje automatycznie i nie wymaga od mieszkańców składania nowych deklaracji.

Cennik obowiązujący od kwietnia prezentuje się następująco:

  • 85 zł – dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej (bloki, kamienice).

  • 107 zł – dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej.

Warto zaznaczyć, że dla osób, które nie dopełniają obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, przewidziana jest opłata podwyższona w wysokości dwukrotności stawki podstawowej.

Ulgi dla kompostujących i historia zniżek

Mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy posiadają przydomowy kompostownik i samodzielnie zagospodarowują bioodpady, wciąż mogą korzystać z ulgi. Wynosi ona 9 zł, co realnie obniża ich miesięczny rachunek do 98 zł.

Czasowe obniżki, które obowiązywały przez ostatnie kilkanaście miesięcy (60 zł dla bloków i 91 zł dla domów jednorodzinnych), były możliwe dzięki niższym kosztom funkcjonowania systemu. W 2024 roku koszty te były o 15,8 proc. mniejsze od planowanych, a w kolejnych latach prognozy wskazywały na oszczędności rzędu 20 proc. (2025 r.) i 10 proc. (2026 r.). Wypracowana nadwyżka pozwoliła na sfinansowanie ulg dla warszawiaków do końca marca bieżącego roku.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
