Koniec obniżek za wywóz śmieci w Warszawie. Od kwietnia wracają stare stawki
Z początkiem kwietnia 2026 roku mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kończy się okres obowiązywania czasowych zniżek, które wprowadzono dzięki nadwyżkom w budżecie systemu wywozu nieczystości, co oznacza powrót do stawek sprzed października 2024 roku
Nowe stawki opłat za odpady
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez miejski serwis Warszawa 19115, od 1 kwietnia 2026 roku wysokość opłaty będzie zależała wyłącznie od rodzaju zabudowy, w której znajduje się gospodarstwo domowe. Urzędnicy przypominają, że zmiana następuje automatycznie i nie wymaga od mieszkańców składania nowych deklaracji.
Cennik obowiązujący od kwietnia prezentuje się następująco:
85 zł – dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej (bloki, kamienice).
107 zł – dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej.
Warto zaznaczyć, że dla osób, które nie dopełniają obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, przewidziana jest opłata podwyższona w wysokości dwukrotności stawki podstawowej.
Ulgi dla kompostujących i historia zniżek
Mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy posiadają przydomowy kompostownik i samodzielnie zagospodarowują bioodpady, wciąż mogą korzystać z ulgi. Wynosi ona 9 zł, co realnie obniża ich miesięczny rachunek do 98 zł.
Czasowe obniżki, które obowiązywały przez ostatnie kilkanaście miesięcy (60 zł dla bloków i 91 zł dla domów jednorodzinnych), były możliwe dzięki niższym kosztom funkcjonowania systemu. W 2024 roku koszty te były o 15,8 proc. mniejsze od planowanych, a w kolejnych latach prognozy wskazywały na oszczędności rzędu 20 proc. (2025 r.) i 10 proc. (2026 r.). Wypracowana nadwyżka pozwoliła na sfinansowanie ulg dla warszawiaków do końca marca bieżącego roku.
