Koniec ochrony dla posła PiS? Szokujące kulisy śledztwa w sprawie Służby Więziennej
Lawina problemów prawnych byłego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości nabiera tempa. Minister Waldemar Żurek skierował do Sejmu oficjalny wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Michałowi Wosiowi, któremu prokuratura zarzuca „ręczne sterowanie” Służbą Więzienną. Śledczy z Poznania zgromadzili dowody na masowe nadawanie stopni oficerskich osobom bez kwalifikacji oraz tworzenie zbędnych etatów dla „swoich”, co zdaniem prokuratury stanowiło rażące przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego.
Poważny wniosek do marszałka Sejmu
W poniedziałek, 9 lutego, Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek złożył do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Prawa i Sprawiedliwości, Michała Wosia, do odpowiedzialności karnej. Sprawa dotyczy domniemanych nieprawidłowości w zarządzaniu Służbą Więzienną, nad którą Woś sprawował nadzór w latach 2021–2023 jako sekretarz stanu w resorcie sprawiedliwości. Śledztwo w tej sprawie prowadzi specjalny zespół powołany w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu.
Zarzuty: Nepotyzm i „ekspresowe” awanse
Prokuratorzy sformułowali wobec Michała Wosia podejrzenie przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na szereg naruszeń przepisów w okresie od 2 lutego 2021 r. do 7 listopada 2023 r. Według śledczych, były wiceminister miał:
-
Wydawać rozkazy personalne nadające stopnie oficerskie osobom, które nie spełniały ustawowych warunków do przedterminowego awansu.
-
Zatrudniać w Służbie Więziennej osoby bez wymaganego naboru oraz bez odpowiednich kwalifikacji.
-
Mianować na stanowiska doradcze osoby, które w ogóle nie były funkcjonariuszami SW (przypadek Zbyszka N.).
-
Powołać Macieja K. na stanowisko czwartego zastępcy Dyrektora Generalnego SW, mimo że podział obowiązków w Centralnym Zarządzie nie wymagał tworzenia takiego etatu.
Działanie na szkodę interesu publicznego
Zdaniem Prokuratury Krajowej, działania byłego wiceszefa resortu uderzały w interes publiczny, podważając transparentność i merytoryczne zasady funkcjonowania Służby Więziennej. Aby prokuratorzy mogli oficjalnie postawić zarzuty Michałowi Wosiowi, Sejm musi podjąć decyzję o uchyleniu jego immunitetu poselskiego. To kolejny przypadek, w którym przedstawiciel poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości musi zmierzyć się z konsekwencjami prawnymi dotyczącymi nadzoru nad podległymi instytucjami.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:
- Art. 231 Kodeksu karnego – nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności).
- Ustawa o Służbie Więziennej – określająca zasady naboru i nadawania stopni służbowych.
- Art. 7 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora – regulujący procedurę uchylenia immunitetu parlamentarnego.
Inne źródła: onet.pl
