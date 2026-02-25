Koniec optymizmu? Zobacz, czego najbardziej boją się Polacy według najnowszego sondażu.

25 lutego 2026 14:24 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Najnowszy sondaż CBOS przynosi niepokojące wieści o kondycji psychicznej i ekonomicznej polskiego społeczeństwa. Po względnie stabilnym początku roku, luty przyniósł wyraźny wzrost pesymizmu. Polacy gorzej oceniają nie tylko sytuację w kraju, ale również kondycję własnych gospodarstw domowych.

Fot. Warszawa w Pigułce

Czarny luty w statystykach. Co nas niepokoi?

Według CBOS, odsetek osób negatywnie oceniających ogólną sytuację w Polsce wzrósł w ciągu miesiąca o kilka punktów procentowych. Głównym motorem pesymizmu jest poczucie niepewności jutra, potęgowane przez doniesienia o rosnącym bezrobociu oraz napiętą sytuację geopolityczną w czwartą rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie.

Wskaźniki nastrojów CBOS. Tabela porównawcza (Luty 2026)

Poniższe zestawienie pokazuje, jak zmieniły się kluczowe oceny Polaków w porównaniu ze styczniem:

Obszar oceny Nastroje w lutym 2026 Tendencja (m/m)
Ogólna sytuacja w kraju Przewaga ocen negatywnych Wyraźny spadek
Sytuacja ekonomiczna Wzrost obaw o inflację i ceny Pogorszenie
Warunki życia rodziny Dominacja ocen „przeciętnych” Stabilizacja z tendencją spadkową
Sytuacja na rynku pracy Większy lęk przed utratą pracy Gwałtowne pogorszenie

Pesymizm gospodarczy: Portfele pod presją

Analitycy CBOS zwracają uwagę, że Polacy przestali wierzyć w szybką poprawę swojej sytuacji materialnej. Wzrost stopy bezrobocia do 6,0% (o czym informował GUS) znalazł bezpośrednie odzwierciedlenie w nastrojach społecznych. Coraz więcej badanych deklaruje, że w najbliższych miesiącach zamierza ograniczyć wydatki, co może być sygnałem ostrzegawczym dla sektora handlu detalicznego.

Polityka a nastroje społeczne

Luty 2026 r. to również czas surowych ocen klasy politycznej. Sondaż pokazuje, że Polacy są zmęczeni wewnętrznymi sporami parlamentarnymi, które w ich odczuciu nie rozwiązują realnych problemów, takich jak dostęp do służby zdrowia czy koszty energii. Poczucie braku wpływu na kierunek, w którym zmierza państwo, jest jednym z najsilniejszych czynników wpływających na obniżenie nastrojów.

Wnioski dla decydentów i biznesu

Dane z lutowego raportu niosą ze sobą konkretne prognozy na kolejne miesiące:

  • Schłodzenie konsumpcji: Pesymizm konsumencki przełoży się na mniejszą liczbę transakcji w sklepach i salonach usługowych.
  • Potrzeba stabilizacji: Społeczeństwo oczekuje od rządu konkretnych działań osłonowych, szczególnie w kontekście rynku pracy.
  • Ryzyko napięć społecznych: Długotrwałe utrzymywanie się negatywnych nastrojów może prowadzić do wzrostu aktywności protestacyjnej różnych grup zawodowych.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie najnowszego sondażu CBOS „Nastroje społeczne w lutym 2026”, opublikowanego przez Polską Agencję Prasową.

 

 

