Koniec optymizmu? Zobacz, czego najbardziej boją się Polacy według najnowszego sondażu.

Kolejki w całej Polsce. Ludzie robią zapasy. Sprzedaż wzrosła o kilkaset procent Czarny luty w statystykach. Co nas niepokoi? Według CBOS, odsetek osób negatywnie oceniających ogólną sytuację w Polsce wzrósł w ciągu miesiąca o kilka punktów procentowych. Głównym motorem pesymizmu jest poczucie niepewności jutra, potęgowane przez doniesienia o rosnącym bezrobociu oraz napiętą sytuację geopolityczną w czwartą rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie.

Masowe kontrole w Polsce. Kobiety nie dają za wygraną i idą do sądów Wskaźniki nastrojów CBOS. Tabela porównawcza (Luty 2026) Poniższe zestawienie pokazuje, jak zmieniły się kluczowe oceny Polaków w porównaniu ze styczniem: Obszar oceny Nastroje w lutym 2026 Tendencja (m/m) Ogólna sytuacja w kraju Przewaga ocen negatywnych Wyraźny spadek Sytuacja ekonomiczna Wzrost obaw o inflację i ceny Pogorszenie Warunki życia rodziny Dominacja ocen „przeciętnych” Stabilizacja z tendencją spadkową Sytuacja na rynku pracy Większy lęk przed utratą pracy Gwałtowne pogorszenie

Pesymizm gospodarczy: Portfele pod presją Analitycy CBOS zwracają uwagę, że Polacy przestali wierzyć w szybką poprawę swojej sytuacji materialnej. Wzrost stopy bezrobocia do 6,0% (o czym informował GUS) znalazł bezpośrednie odzwierciedlenie w nastrojach społecznych. Coraz więcej badanych deklaruje, że w najbliższych miesiącach zamierza ograniczyć wydatki, co może być sygnałem ostrzegawczym dla sektora handlu detalicznego.

Polityka a nastroje społeczne Luty 2026 r. to również czas surowych ocen klasy politycznej. Sondaż pokazuje, że Polacy są zmęczeni wewnętrznymi sporami parlamentarnymi, które w ich odczuciu nie rozwiązują realnych problemów, takich jak dostęp do służby zdrowia czy koszty energii. Poczucie braku wpływu na kierunek, w którym zmierza państwo, jest jednym z najsilniejszych czynników wpływających na obniżenie nastrojów.