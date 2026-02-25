Koniec optymizmu? Zobacz, czego najbardziej boją się Polacy według najnowszego sondażu.
Czarny luty w statystykach. Co nas niepokoi?
Według CBOS, odsetek osób negatywnie oceniających ogólną sytuację w Polsce wzrósł w ciągu miesiąca o kilka punktów procentowych. Głównym motorem pesymizmu jest poczucie niepewności jutra, potęgowane przez doniesienia o rosnącym bezrobociu oraz napiętą sytuację geopolityczną w czwartą rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie.
Wskaźniki nastrojów CBOS. Tabela porównawcza (Luty 2026)
Poniższe zestawienie pokazuje, jak zmieniły się kluczowe oceny Polaków w porównaniu ze styczniem:
|Obszar oceny
|Nastroje w lutym 2026
|Tendencja (m/m)
|Ogólna sytuacja w kraju
|Przewaga ocen negatywnych
|Wyraźny spadek
|Sytuacja ekonomiczna
|Wzrost obaw o inflację i ceny
|Pogorszenie
|Warunki życia rodziny
|Dominacja ocen „przeciętnych”
|Stabilizacja z tendencją spadkową
|Sytuacja na rynku pracy
|Większy lęk przed utratą pracy
|Gwałtowne pogorszenie
Pesymizm gospodarczy: Portfele pod presją
Analitycy CBOS zwracają uwagę, że Polacy przestali wierzyć w szybką poprawę swojej sytuacji materialnej. Wzrost stopy bezrobocia do 6,0% (o czym informował GUS) znalazł bezpośrednie odzwierciedlenie w nastrojach społecznych. Coraz więcej badanych deklaruje, że w najbliższych miesiącach zamierza ograniczyć wydatki, co może być sygnałem ostrzegawczym dla sektora handlu detalicznego.
Polityka a nastroje społeczne
Luty 2026 r. to również czas surowych ocen klasy politycznej. Sondaż pokazuje, że Polacy są zmęczeni wewnętrznymi sporami parlamentarnymi, które w ich odczuciu nie rozwiązują realnych problemów, takich jak dostęp do służby zdrowia czy koszty energii. Poczucie braku wpływu na kierunek, w którym zmierza państwo, jest jednym z najsilniejszych czynników wpływających na obniżenie nastrojów.
Wnioski dla decydentów i biznesu
Dane z lutowego raportu niosą ze sobą konkretne prognozy na kolejne miesiące:
- Schłodzenie konsumpcji: Pesymizm konsumencki przełoży się na mniejszą liczbę transakcji w sklepach i salonach usługowych.
- Potrzeba stabilizacji: Społeczeństwo oczekuje od rządu konkretnych działań osłonowych, szczególnie w kontekście rynku pracy.
- Ryzyko napięć społecznych: Długotrwałe utrzymywanie się negatywnych nastrojów może prowadzić do wzrostu aktywności protestacyjnej różnych grup zawodowych.
Źródło: Opracowanie na podstawie najnowszego sondażu CBOS „Nastroje społeczne w lutym 2026”, opublikowanego przez Polską Agencję Prasową.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.