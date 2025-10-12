Koniec piwa na stacjach! Rząd wprowadza ogólnopolską prohibicję.
Koniec piwa na stacjach benzynowych, rząd szykuje ogólnopolską prohibicję. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt, który całkowicie zmieni zasady sprzedaży alkoholu w Polsce. Najgłośniejsza propozycja dotyczy stacji benzynowych.
Piwo i inne alkohole mają tam zniknąć na zawsze. Jeśli przepisy wejdą w życie, nie będzie już możliwości zakupu alkoholu podczas tankowania czy w drodze z podróży.
Nowa ustawa obejmie także sprzedaż alkoholu w Internecie i uzdrowiskach. Zakupy online będą dozwolone jedynie przy odbiorze osobistym w punkcie sprzedaży, po wcześniejszej weryfikacji wieku i tożsamości kupującego. Bez dowodu osobistego czy paszportu nie będzie można odebrać zamówionego alkoholu.
Zmiany uderzą także w promocje i opakowania. Małe butelki do 300 ml będą mogły być sprzedawane wyłącznie w szkle lub metalu. Znikną wszystkie rabaty, pakiety i akcje marketingowe związane z alkoholem. Za złamanie nowych zasad grozić będą dotkliwe kary finansowe sięgające 750 tysięcy złotych, a w niektórych przypadkach nawet ograniczenie wolności.
Projekt zakłada, że przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. W przypadku sprzedaży internetowej termin przesunięto do początku 2027 roku. Wydane już zezwolenia zachowają ważność, ale nie dłużej niż do końca 2030 roku.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli jesteś kierowcą i dotąd często kupowałeś piwo na stacji benzynowej, musisz przygotować się na zmianę nawyków. Wkrótce takie zakupy staną się niemożliwe. Sklepy przy stacjach stracą jeden z najczęściej sprzedawanych produktów, a konsumenci będą musieli planować zakupy alkoholu w innych miejscach. To także sygnał, że państwo coraz mocniej stawia na ograniczanie dostępności alkoholu i walkę z jego reklamą.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
