Koniec piwa na stacjach! Rząd wprowadza ogólnopolską prohibicję.

12 października 2025 19:33 | Autor: Marek Borkowski

 

Koniec piwa na stacjach benzynowych, rząd szykuje ogólnopolską prohibicję. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt, który całkowicie zmieni zasady sprzedaży alkoholu w Polsce. Najgłośniejsza propozycja dotyczy stacji benzynowych.

Piwo i inne alkohole mają tam zniknąć na zawsze. Jeśli przepisy wejdą w życie, nie będzie już możliwości zakupu alkoholu podczas tankowania czy w drodze z podróży.

Nowa ustawa obejmie także sprzedaż alkoholu w Internecie i uzdrowiskach. Zakupy online będą dozwolone jedynie przy odbiorze osobistym w punkcie sprzedaży, po wcześniejszej weryfikacji wieku i tożsamości kupującego. Bez dowodu osobistego czy paszportu nie będzie można odebrać zamówionego alkoholu.

Zmiany uderzą także w promocje i opakowania. Małe butelki do 300 ml będą mogły być sprzedawane wyłącznie w szkle lub metalu. Znikną wszystkie rabaty, pakiety i akcje marketingowe związane z alkoholem. Za złamanie nowych zasad grozić będą dotkliwe kary finansowe sięgające 750 tysięcy złotych, a w niektórych przypadkach nawet ograniczenie wolności.

Projekt zakłada, że przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. W przypadku sprzedaży internetowej termin przesunięto do początku 2027 roku. Wydane już zezwolenia zachowają ważność, ale nie dłużej niż do końca 2030 roku.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli jesteś kierowcą i dotąd często kupowałeś piwo na stacji benzynowej, musisz przygotować się na zmianę nawyków. Wkrótce takie zakupy staną się niemożliwe. Sklepy przy stacjach stracą jeden z najczęściej sprzedawanych produktów, a konsumenci będą musieli planować zakupy alkoholu w innych miejscach. To także sygnał, że państwo coraz mocniej stawia na ograniczanie dostępności alkoholu i walkę z jego reklamą.

 

