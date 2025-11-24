Koniec Platformy Obywatelskiej! Sąd ogłasza historyczną decyzję
Platforma Obywatelska znika z politycznej sceny jako nazwa — sąd zatwierdził jej przemianowanie na Koalicję Obywatelską. Decyzja otwiera drogę do szerokiej przebudowy ugrupowania i przyspieszonych wyborów wewnętrznych, które mają wyłonić nowe władze partii.
Koniec Platformy Obywatelskiej. Sąd zatwierdził nową nazwę partii i otworzył drogę do wyborów
Jedna z najważniejszych partii w najnowszej historii Polski formalnie przestaje istnieć pod dotychczasową nazwą. Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował zmianę nazwy Platformy Obywatelskiej na Koalicję Obywatelską oraz nowy statut ugrupowania. To decyzja, która – choć nieprawomocna – uruchamia proces wewnętrznych wyborów i zapowiada duże przetasowania w strukturach partii.
Zmiana symboliczna, ale i organizacyjna, była zapowiadana już podczas Konwencji Krajowej PO 25 października. Delegaci zdecydowali wówczas, że ugrupowanie, które przez lata występowało pod szyldem Platformy Obywatelskiej, ma oficjalnie przyjąć nazwę Koalicji Obywatelskiej. Równocześnie poszerzono statut, by do partii mogli dołączyć byli działacze Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polska – dwóch formacji, które wcześniej funkcjonowały w ramach szerokiego bloku KO.
Teraz te zmiany zostały zatwierdzone przez sąd. Choć postanowienie nie jest jeszcze prawomocne, uruchamia proces, na który czekała cała struktura ugrupowania. W myśl nowego statutu Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej ma w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia decyzji sądu podjąć uchwałę o zarządzeniu wyborów wewnętrznych. Te muszą zostać wyznaczone najpóźniej w ciągu 45 dni od daty postanowienia.
Według informacji uzyskanych przez PAP, Rada Krajowa może zebrać się jeszcze na początku grudnia, w terminie zbliżonym do najbliższego posiedzenia Sejmu. Gdy zapadnie decyzja o rozpoczęciu wyborów, ugrupowanie czeka szeroka wymiana władz – od poziomu lokalnych kół i powiatów, aż po wybór nowego przewodniczącego.
W procesie będą mogli uczestniczyć nie tylko dotychczasowi członkowie PO, ale też osoby związane wcześniej z Nowoczesną i Inicjatywą Polska. Warunek jest jasny: muszą do momentu wyborów złożyć deklaracje członkowskie, które automatycznie wpiszą ich w struktury Koalicji Obywatelskiej.
Największe zainteresowanie budzi jednak pytanie o przyszłego lidera ugrupowania. Donald Tusk, dotychczasowy przewodniczący i obecny premier, zapowiedział w październiku, że będzie ubiegać się o funkcję szefa KO. Jeśli członkowie poprą jego kandydaturę, pokieruje partią już pod nową nazwą i z nową strukturą organizacyjną.
Zmiana nazwy PO na Koalicję Obywatelską ma wymiar nie tylko symboliczny. Odzwierciedla kierunek, w którym ugrupowanie politycznie ewoluowało przez ostatnie lata — od samodzielnej partii do szerokiego bloku zrzeszającego kilka środowisk. Formalizacja tej współpracy była kwestią czasu, a decyzja sądu otwiera drogę do pełnej integracji.
Teraz partia wchodzi w intensywny okres przeobrażeń. Zmiana szyldu, nowy statut i wybory wewnętrzne mają zbudować fundament pod dalsze działania polityczne i uporządkować struktury po latach współpracy koalicyjnej. Przed Koalicją Obywatelską czas decyzji personalnych, konsolidacji i budowania nowej tożsamości — już bez historycznej nazwy Platformy Obywatelskiej.
