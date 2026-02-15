Koniec przymykania oka! Policja i diagnosta zabiorą Ci dowód w sekundę. Sprawdź, czy masz TO w aucie
To koniec „przymykania oka” na Stacjach Kontroli Pojazdów (SKP). Od czerwca 2024 r. obowiązują już surowe przepisy dotyczące wirtualnego zatrzymywania dowodów rejestracyjnych, a rok 2026 przyniesie kolejną falę zmian wymuszonych przez Unię Europejską. Jeśli Twój samochód nadmiernie kopci, ma wycięty filtr DPF lub poważne luzy w zawieszeniu – pożegnaj się z dokumentami. Sprawdzamy, co dokładnie sprawdzi diagnosta i dlaczego zdobycie pieczątki będzie trudniejsze niż kiedykolwiek.
Nowy taryfikator 2026: Przegląd jest droższy, a kary surowsze
Od niedawna kierowcy muszą głębiej sięgnąć do kieszeni już na starcie. Opłata za badanie techniczne samochodu osobowego wzrosła z 98 zł do 149 zł. Jeśli Twoje auto posiada instalację LPG, łączny koszt to aż 245 zł.
Co więcej, Ministerstwo Infrastruktury planuje powiązać stawki ze średnim wynagrodzeniem – oznacza to, że cena przeglądu będzie rosła co roku.
Zgodnie z nowym prawem, diagnosta nie musi fizycznie zabierać Ci dokumentu. Jeśli wykryje usterkę zakwalifikowaną jako niebezpieczną (UN), dokonuje natychmiastowego wpisu w systemie CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów). Od tego momentu auto jest wycofane z ruchu.
Lista (UN) – dowód znika natychmiast:
Hamulce: Pęknięty przewód hamulcowy lub całkowity brak siły hamowania na choć jednym kole.
Widoczność: Mocne pęknięcie szyby przedniej bezpośrednio w polu widzenia kierowcy.
Stabilność: Pęknięcie lub odkształcenie osi, prawdopodobieństwo obluzowania koła.
Bezpieczeństwo wewnątrz: Obluzowane mocowanie fotela kierowcy lub ryzyko obluzowania kierownicy.
Zdrowie: Spaliny przedostające się do kabiny pojazdu.
Ponad 40 wad, które przekreślą przegląd
Istnieje lista 41 najczęstszych poważnych usterek (UP) opracowana przez ITS. Jeśli diagnosta je znajdzie, masz 14 dni na naprawę. Jeśli się wyrobisz, zapłacisz jedynie za weryfikację usterki, a nie za całe badanie. Lista jest uszeregowana według częstotliwości występowania – od tych spotykanych niemal codziennie, po te nieco rzadsze, ale równie kosztowne.
Układ zawieszenia i kierowniczy (Najczęstsze)
Sworznie i wahacze: Nadmierne zużycie sworznia, luz na łożyskach sworznia lub samych wahaczach.
Drążki kierownicze: Nadmierne luzy w połączeniach (przegubach) drążków.
Amortyzatory: Widoczne uszkodzenia, pęknięcia obudowy lub duże wycieki oleju.
Resory: Uszkodzenie lub pęknięcie pióra resoru w zawieszeniu.
Zbieżność: Wartość zbieżności kół wykraczająca poza dopuszczalne granice (powoduje ściąganie auta).
Przeguby: Nadmierne zużycie przegubów układu kierowniczego.
Oświetlenie i widoczność
Tablica rejestracyjna: Uszkodzenie źródła światła oświetlającego tylną tablicę (często bagatelizowane!).
Granica światła: Brak wyraźnej linii światła i cienia w światłach mijania (źle zamontowana żarówka lub wypalony odbłyśnik).
Światła STOP: Uszkodzenie lub brak światła stopu.
Światła pozycyjne: Uszkodzenie źródeł światła przednich, tylnych lub bocznych świateł pozycyjnych/obrysowych.
Kierunek świecenia: Strumień światła nie pada na powierzchnię tablicy rejestracyjnej (źle ustawione oświetlenie tablicy).
Mocowanie lamp: Niepewne lub luźne mocowanie reflektorów przednich lub tylnych.
Brak światła głównego: Całkowity brak lub uszkodzenie światła mijania/drogowego.
Światło cofania: Brak lub uszkodzenie źródła światła cofania.
Klosze: Pęknięcie lub widoczne uszkodzenie klosza lampy.
Szyby: Pęknięcia, odpryski (tzw. pajączki) lub nadmierne przebarwienia szyby czołowej.
Układ hamulcowy
Nierównomierność: Hamulec nie działa po jednej stronie (pojazd „ściąga” przy hamowaniu).
Zakleszczanie: Brak płynnego przyrostu siły hamowania (hamulce „haczą”).
Skuteczność: Całkowita siła hamowania mniejsza niż wymagane minimum.
Opóźnienie: Nadmierne opóźnienie w działaniu hamulców na dowolnym kole.
Hamulec postojowy (ręczny): Brak wymaganej skuteczności lub całkowity brak działania na jednym z kół.
Przewody hamulcowe: Stan przewodów (korozja lub sparciała guma) grozi nagłym pęknięciem.
Siła pomocnicza: Zbyt mała siła hamowania awaryjnego.
Zużycie klocków: Nadmierne zużycie okładzin (klocków) lub tarczy hamulcowej poniżej limitu.
Emisja spalin i ekologia (Kluczowe w 2026 r.!)
Wycieki płynów: Nadmierny wyciek oleju, płynu chłodniczego lub paliwa, który zagraża środowisku.
Analiza spalin (Benzyna): Przekroczenie norm toksyczności spalin (CO, HC).
System OBD: Wykrycie kodów błędów związanych z emisją (kontrolka Check Engine).
Analiza spalin (Diesel): Przekroczenie zadymienia spalin (tzw. „kopcenie”).
Nieszczelny wydech: Wyraźne dziury w układzie wydechowym powodujące hałas.
Brak katalizatora/DPF: Brak urządzenia kontrolnego emisji spalin lub jego przeróbka (wycięcie).
Błędy pomiaru: Nieszczelności w układzie dolotowym/wydechowym uniemożliwiające poprawny pomiar spalin.
Stan techniczny nadwozia i podwozia
Korozja konstrukcyjna: Zaawansowana rdza mająca wpływ na sztywność progów, podłużnic lub ramy.
Poduszki powietrzne (SRS): Kontrolka awarii poduszek świecąca się na desce rozdzielczej.
Opony: Głębokość bieżnika mniejsza niż 1,6 mm (lub inna zgodna z wymaganiami technicznymi).
Podłoga: Niepewne mocowanie lub zły stan techniczny (dziury w podłodze).
Fotele: Uszkodzona konstrukcja fotela kierowcy lub brak wymaganych zagłówków.
Inne
LPG/CNG: Brak ważnego dokumentu z TDT (Transportowy Dozór Techniczny) na butlę gazową lub brak tabliczki znamionowej na zbiorniku.
Pasy bezpieczeństwa: Uszkodzenie taśmy, klamry lub brak zwijacza.
Prędkościomierz: Brak działania lub brak podświetlenia zegarów.
Trójkąt i gaśnica: Brak obowiązkowego wyposażenia (gaśnica musi mieć co najmniej 1 kg środka i być w zasięgu ręki).
Numer VIN: Niezgodność numeru nadwozia z dowodem rejestracyjnym lub jego nieczytelność (np. pod rdzą).
Rewolucja UE w 2026: Koniec ery wyciętych filtrów DPF
Unia Europejska uderza w „czynnik ludzki” i technologiczną fikcję. Obecnie w Polsce negatywny wynik badania otrzymuje tylko 2,1% aut (w Niemczech aż 15%). Bruksela chce to zmienić.
Liczniki cząstek stałych: Stare dymomierze odejdą do lamusa. Nowe urządzenia bezbłędnie wykryją brak lub niesprawność filtra DPF w dieslach (norma Euro 5 i wyższe). Bez sprawnego filtra nie ma szans na pieczątkę.
System OBFCM: Od 2021 r. nowe auta zbierają dane o realnym zużyciu paliwa i energii. Podczas przeglądu diagnosta podłączy się do komputera i natychmiast zobaczy, czy parametry emisji odbiegają od norm fabrycznych.
Drony i czujniki drogowe: UE planuje montaż czujników przy drogach, które będą badać spaliny w ruchu. Jeśli auto „przekopci”, właściciel dostanie automatyczne wezwanie na obowiązkową kontrolę.
Co jeszcze się zmieni?
Nowe unijne regulacje oznaczają istotne zmiany dla właścicieli starszych samochodów. Auta mające więcej niż 10 lat będą musiały obowiązkowo przechodzić badanie techniczne co roku, bez możliwości korzystania z wydłużonych terminów, co ma zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i wyeliminować pojazdy w złym stanie technicznym. Równocześnie stacje kontroli pojazdów w całej Europie zostaną połączone we wspólną bazę danych, co pozwoli na skuteczne wykrywanie prób cofania liczników w samochodach sprowadzanych z zagranicy i ujednolici historię pojazdu niezależnie od kraju rejestracji. Kontrole zostaną także rozszerzone o dokładny pomiar hałasu – diagności będą rygorystycznie sprawdzać głośność układów wydechowych, co ma ukrócić problem nadmiernie głośnych, modyfikowanych pojazdów i poprawić komfort życia mieszkańców.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:
Rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych (Dz.U. z 2024 r.).
Ustawa Prawo o ruchu drogowym – przepisy o wirtualnym zatrzymywaniu dokumentów.
Dyrektywa UE 2014/45/UE – nadchodząca rewizja przepisów o przeglądach okresowych
