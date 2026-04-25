Koniec samowolki w warszawskich apartamentach? Czy nowe przepisy uderzą w najem krótkoterminowy?
To może być rewolucja, która na zawsze zmieni krajobraz turystyczny stolicy. Rząd szykuje dokręcenie śruby właścicielom mieszkań wynajmowanych na doby. W Warszawie, gdzie tysiące lokali w prestiżowych lokalizacjach służy jako hotele, nowe przepisy wywołują panikę wśród inwestorów i nadzieję u sąsiadów. Sprawdź, jakie zmiany wejdą w życie w 2026 roku i czy Twoja okolica stanie się w końcu oazą spokoju.
Warszawa, obok Krakowa, jest największym polskim rynkiem najmu krótkoterminowego. Jak donosi serwis Forsal, Ministerstwo Sportu i Turystyki kończy prace nad przepisami, które mają ucywilizować ten sektor. Dla mieszkańców stołecznych dzielnic, takich jak Śródmieście, bliska Wola czy Praga-Północ, to wiadomość, na którą czekali latami. Ciągłe rotacje gości, hałas na klatkach schodowych i poczucie braku bezpieczeństwa w nowoczesnych apartamentowcach mają stać się przeszłością dzięki systemowi obowiązkowej rejestracji i większym uprawnieniom dla wspólnot mieszkaniowych.
Rejestracja i kontrola, Warszawa wprowadza porządek
Kluczowym elementem nowych regulacji jest wprowadzenie centralnego rejestru obiektów świadczących usługi zakwaterowania. Do tej pory w Warszawie panowała w tej kwestii duża dowolność, co prowadziło do szarej strefy i nieuczciwej konkurencji wobec legalnie działających hoteli. Teraz każdy właściciel mieszkania na wynajem przy ul. Chmielnej czy w okolicach ronda Daszyńskiego będzie musiał posiadać unikalny numer rejestrowy. Bez niego oferta po prostu zniknie z popularnych platform rezerwacyjnych.
Co to oznacza dla warszawiaków? Przede wszystkim większą transparentność. Urząd Miasta St. Warszawy zyska narzędzia do skuteczniejszej kontroli podatkowej i egzekwowania opłat miejscowych. Ale to nie wszystko, najciekawszy zapis dotyczy roli samych mieszkańców. Eksperci wskazują, że wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać prawo do decydowania, czy w ich bloku w ogóle dopuszczalna jest działalność polegająca na najmie krótkoterminowym.
Chaos czy uzdrowienie rynku? Głosy ze stolicy są podzielone
Inwestorzy, którzy kupili mieszkania w Warszawie wyłącznie pod kątem krótkiego najmu, ostrzegają przed chaosem. Twierdzą, że nowe przepisy mogą doprowadzić do spadku atrakcyjności turystycznej stolicy i odpływu kapitału. Z kolei organizacje zrzeszające mieszkańców podkreślają, że dom to nie hotel. W Warszawie problem „turystyfikacji” jest szczególnie widoczny w okolicach Starego Miasta, gdzie stałych mieszkańców można już liczyć w setkach, a nie tysiącach.
Nowe przepisy w 2026 roku mają również na celu zwiększenie podaży mieszkań na najem długoterminowy. Jeśli wynajem na doby stanie się mniej opłacalny i bardziej skomplikowany biurokratycznie, część właścicieli może zdecydować się na wynajęcie lokali warszawskim studentom czy młodym pracownikom biurowym, co mogłoby nieco wyhamować rekordowe ceny najmu w stolicy.
Kiedy zmiany wejdą w życie?
Projekt jest na ostatniej prostej, a tempo prac sugeruje, że nowe zasady mogą zacząć obowiązywać jeszcze w tym sezonie. Dla warszawskiego rynku nieruchomości to moment „sprawdzam”. Czy stolica pójdzie śladem Berlina czy Barcelony, gdzie drastycznie ograniczono najem na doby? Wiele na to wskazuje. Jedno jest pewne: czasy, gdy każde mieszkanie w Warszawie mogło być hotelem bez żadnego nadzoru, właśnie dobiegają końca.
Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Forsal oraz rządowych projektów ustaw dotyczących usług turystycznych (kwiecień 2026).
