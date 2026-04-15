Koniec słynnych pączków na Nowym Świecie? Legendarny Blikle tonie w milionowych długach.

15 kwietnia 2026 20:42 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawska ulica Nowy Świat bez pączków od Bliklego? Ten czarny scenariusz staje się coraz bardziej realny. Jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich marek cukierniczych znalazła się w dramatycznej sytuacji finansowej. Milionowe zaległości, spory o gigantyczny czynsz i widmo komornika, to codzienność firmy, która przetrwała powstania i wojny, a teraz może polec w starciu z rynkową rzeczywistością. Sprawdź, co doprowadziło giganta na skraj bankructwa.

Fot. Warszawa w Pigułce

Pączki, które nie zarabiają – fakty o finansowym dnie

Problemy firmy A. Blikle nie są nowe, ale w 2026 roku osiągnęły punkt krytyczny. Z raportów finansowych wynika, że spółka zmaga się z ogromnym zadłużeniem wobec kontrahentów (czyli dostawców mąki, cukru i energii) oraz instytucji państwowych. Fakt, że flagowa kawiarnia przy Nowym Świecie generuje gigantyczne koszty najmu, sprawił, że tradycyjny model biznesowy przestał być rentowny, czyli po prostu przestał na siebie zarabiać.

Obszar problemów Szczegóły sytuacji Skutek dla firmy
Zadłużenie całkowite Miliony złotych wobec wierzycieli Ryzyko ogłoszenia upadłości
Czynsz w Warszawie Drakońskie stawki za prestiżową lokalizację Zajęcia komornicze na koncie spółki
Model biznesowy Trudność w rywalizacji z nowoczesnymi sieciami Spadek liczby klientów i przychodów
Restrukturyzacja Próba dogadania się z dłużnikami (układ) Ostatnia szansa na uniknięcie likwidacji

Dlaczego legenda upada?Eksperci rynkowi wskazują na trzy gwoździe do trumny słodkiego biznesu:

  • Zabójcze koszty stałe: Utrzymanie lokali w najdroższych punktach miast przy rosnących cenach energii i pracy stało się niemożliwe.
  • Spory właścicielskie: Brak jednolitej wizji rozwoju po wyjściu rodziny Blikle z bezpośredniego zarządzania firmą.
  • Konkurencja: Młodsze pokolenia wybierają nowoczesne kawiarnie „trzeciej fali”, a tradycyjny pączek przestał wystarczać, by utrzymać imperium.

Fakty o ratunku: Czy „układ” uratuje tradycję?

Fakt, że spółka znajduje się w procesie restrukturyzacji (czyli w specjalnej procedurze sądowej, która ma ochronić firmę przed upadkiem i pozwolić na spłatę długów w ratach), daje jeszcze cień nadziei. Statystyka jest jednak bezlitosna: wiele firm w tej fazie i tak kończy likwidacją (czyli całkowitym zamknięciem i sprzedażą majątku). Dane z serwisu Business Insider Polska sugerują, że kluczowe będą najbliższe tygodnie i to, czy wierzyciele – osoby i firmy, którym Blikle winien jest pieniądze – zgodzą się na darowanie części długów.

W 2026 roku marka Blikle to smutny przykład tego, że tradycja nie zawsze wygrywa z arkuszem w Excelu. Dane o milionowych stratach pokazują, że nawet najpotężniejsza nazwa może zniknąć z rynku, jeśli nie dostosuje się do morderczych stawek najmu i zmieniających się gustów klientów. Dla warszawiaków i turystów zamknięcie lokalu przy Nowym Świecie byłoby końcem pewnej epoki. Statystyki wskazują, że rynek cukierniczy w Polsce rośnie, ale premiuje tylko tych, którzy potrafią połączyć jakość z ogromną wydajnością. Czy pączki z różą przetrwają ten finansowy armagedon? Odpowiedź poznamy prawdopodobnie jeszcze przed końcem kwartału.

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych finansowych spółki oraz analizy serwisu Business Insider Polska (kwiecień 2026).

 

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna