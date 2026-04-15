Koniec słynnych pączków na Nowym Świecie? Legendarny Blikle tonie w milionowych długach.
Warszawska ulica Nowy Świat bez pączków od Bliklego? Ten czarny scenariusz staje się coraz bardziej realny. Jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich marek cukierniczych znalazła się w dramatycznej sytuacji finansowej. Milionowe zaległości, spory o gigantyczny czynsz i widmo komornika, to codzienność firmy, która przetrwała powstania i wojny, a teraz może polec w starciu z rynkową rzeczywistością. Sprawdź, co doprowadziło giganta na skraj bankructwa.
Pączki, które nie zarabiają – fakty o finansowym dnie
Problemy firmy A. Blikle nie są nowe, ale w 2026 roku osiągnęły punkt krytyczny. Z raportów finansowych wynika, że spółka zmaga się z ogromnym zadłużeniem wobec kontrahentów (czyli dostawców mąki, cukru i energii) oraz instytucji państwowych. Fakt, że flagowa kawiarnia przy Nowym Świecie generuje gigantyczne koszty najmu, sprawił, że tradycyjny model biznesowy przestał być rentowny, czyli po prostu przestał na siebie zarabiać.
|Obszar problemów
|Szczegóły sytuacji
|Skutek dla firmy
|Zadłużenie całkowite
|Miliony złotych wobec wierzycieli
|Ryzyko ogłoszenia upadłości
|Czynsz w Warszawie
|Drakońskie stawki za prestiżową lokalizację
|Zajęcia komornicze na koncie spółki
|Model biznesowy
|Trudność w rywalizacji z nowoczesnymi sieciami
|Spadek liczby klientów i przychodów
|Restrukturyzacja
|Próba dogadania się z dłużnikami (układ)
|Ostatnia szansa na uniknięcie likwidacji
Dlaczego legenda upada?Eksperci rynkowi wskazują na trzy gwoździe do trumny słodkiego biznesu:
- Zabójcze koszty stałe: Utrzymanie lokali w najdroższych punktach miast przy rosnących cenach energii i pracy stało się niemożliwe.
- Spory właścicielskie: Brak jednolitej wizji rozwoju po wyjściu rodziny Blikle z bezpośredniego zarządzania firmą.
- Konkurencja: Młodsze pokolenia wybierają nowoczesne kawiarnie „trzeciej fali”, a tradycyjny pączek przestał wystarczać, by utrzymać imperium.
Fakty o ratunku: Czy „układ” uratuje tradycję?
Fakt, że spółka znajduje się w procesie restrukturyzacji (czyli w specjalnej procedurze sądowej, która ma ochronić firmę przed upadkiem i pozwolić na spłatę długów w ratach), daje jeszcze cień nadziei. Statystyka jest jednak bezlitosna: wiele firm w tej fazie i tak kończy likwidacją (czyli całkowitym zamknięciem i sprzedażą majątku). Dane z serwisu Business Insider Polska sugerują, że kluczowe będą najbliższe tygodnie i to, czy wierzyciele – osoby i firmy, którym Blikle winien jest pieniądze – zgodzą się na darowanie części długów.
W 2026 roku marka Blikle to smutny przykład tego, że tradycja nie zawsze wygrywa z arkuszem w Excelu. Dane o milionowych stratach pokazują, że nawet najpotężniejsza nazwa może zniknąć z rynku, jeśli nie dostosuje się do morderczych stawek najmu i zmieniających się gustów klientów. Dla warszawiaków i turystów zamknięcie lokalu przy Nowym Świecie byłoby końcem pewnej epoki. Statystyki wskazują, że rynek cukierniczy w Polsce rośnie, ale premiuje tylko tych, którzy potrafią połączyć jakość z ogromną wydajnością. Czy pączki z różą przetrwają ten finansowy armagedon? Odpowiedź poznamy prawdopodobnie jeszcze przed końcem kwartału.
