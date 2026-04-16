Koniec sprzedaży po 4 maja. Popularny produkt objęty zakazem

16 kwietnia 2026 16:04 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Od 4 maja 2026 roku ze sprzedaży znikają produkty zawierające glistnik pospolity. Decyzja Ministerstwa Zdrowia obejmuje zarówno suplementy diety, jak i żywność. Powodem są wyniki badań wskazujące na potencjalne ryzyko dla zdrowia, w tym możliwość uszkodzenia wątroby.

Fot. grafika generowania automatycznie (przy pomocy Gemini)

Od 4 maja 2026 roku z rynku znika składnik, który przez lata był obecny w wielu produktach dostępnych bez recepty. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zakaz stosowania glistnika pospolitego, znanego jako jaskółcze ziele. Decyzja obejmuje zarówno suplementy diety, jak i żywność.

Zakaz obejmuje wszystkie formy. Składnik znika z rynku

Nowe przepisy wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16 marca 2026 r. W praktyce oznacza to, że glistnik pospolity nie może być już wykorzystywany w żadnej postaci.

Zakaz dotyczy zarówno suszu, ekstraktów, jak i wszystkich przetworzonych form tej rośliny. Jeszcze niedawno składnik ten był szeroko stosowany w preparatach dostępnych w aptekach i sklepach zielarskich.

Zmiana ma charakter systemowy i dotyczy całego rynku – zarówno producentów suplementów, jak i żywności.

Dlaczego wprowadzono zakaz? Decyzja oparta na badaniach

Resort zdrowia podjął decyzję na podstawie analiz naukowych i danych dotyczących bezpieczeństwa. Kluczowe znaczenie miały wyniki badań wskazujące na potencjalne ryzyko dla zdrowia.

Glistnik pospolity zawiera alkaloidy, które mogą działać toksycznie na organizm. W literaturze medycznej odnotowano przypadki uszkodzeń wątroby związanych z jego stosowaniem.

Wątpliwości budzi także bezpieczeństwo długotrwałego stosowania oraz możliwy wpływ na materiał genetyczny komórek. To właśnie te czynniki przesądziły o całkowitym wycofaniu składnika z rynku.

Termin graniczny już minął. Produkty nie powinny być w sprzedaży

Rozporządzenie weszło w życie 19 marca 2026 roku, ale przewidziano okres przejściowy. Sprzedaż produktów zawierających glistnik była możliwa przez maksymalnie 30 dni.

Oznacza to, że po 4 maja 2026 roku preparaty z tym składnikiem nie mogą być już dostępne w sprzedaży. Sklepy i apteki musiały wycofać je z oferty.

Jeśli takie produkty nadal pojawiają się na rynku, może to oznaczać naruszenie przepisów.

Sprawdziliśmy rynek. Produkty znikają z półek

Podczas wizyty w kilku punktach sprzedaży w Warszawie, zauważalny jest już efekt zmian. Produkty zawierające jaskółcze ziele praktycznie zniknęły z półek. To pokazuje, że rynek szybko dostosował się do nowych regulacji.

Dla firm zmiana oznaczała konieczność szybkiej reorganizacji. Wszystkie produkty zawierające glistnik musiały zostać wycofane lub zmodyfikowane. W praktyce wiązało się to z analizą składów, zmianą etykiet oraz zatrzymaniem produkcji części preparatów. Wprowadzenie zakazu oznacza również ryzyko kar finansowych w przypadku jego naruszenia.

Branża suplementów w 2026 roku znajduje się pod coraz większą kontrolą, a podobne decyzje mogą dotyczyć kolejnych składników.

Szerszy trend. Naturalne nie zawsze znaczy bezpieczne

Wycofanie glistnika wpisuje się w szerszy kierunek zmian. Coraz więcej składników roślinnych jest analizowanych pod kątem bezpieczeństwa.

Sam fakt naturalnego pochodzenia nie oznacza braku ryzyka. Współczesne regulacje wymagają potwierdzenia bezpieczeństwa i skuteczności na podstawie badań.

To oznacza, że w najbliższych latach lista dozwolonych substancji może się zmieniać.

Co to oznacza dla Ciebie? Zakaz glistnika od 4 maja

Dla konsumentów najważniejsza zmiana jest prosta – po 4 maja nie powinieneś kupić produktów z glistnikiem pospolitym. Jeśli widzisz je w sprzedaży, warto zachować ostrożność.

Jeżeli wcześniej korzystałeś z takich preparatów, rozważ konsultację z lekarzem lub farmaceutą. Istnieją alternatywne produkty o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa.

Nowe przepisy zwiększają kontrolę nad rynkiem suplementów. Oznacza to większe bezpieczeństwo, ale też mniej dostępnych składników.

W praktyce warto zwracać uwagę na skład kupowanych produktów. Zmiany w przepisach mogą pojawiać się częściej, a część popularnych składników może być stopniowo wycofywana.

Najważniejsze jest jednak to, że decyzja została podjęta z myślą o zdrowiu. Ryzyko związane z tą rośliną uznano za zbyt wysokie, aby pozostawić ją w sprzedaży.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

