Koniec sprzedaży po 4 maja. Popularny produkt objęty zakazem
Od 4 maja 2026 roku ze sprzedaży znikają produkty zawierające glistnik pospolity. Decyzja Ministerstwa Zdrowia obejmuje zarówno suplementy diety, jak i żywność. Powodem są wyniki badań wskazujące na potencjalne ryzyko dla zdrowia, w tym możliwość uszkodzenia wątroby.
Zakaz od 4 maja. Popularny składnik znika z suplementów i żywności
Od 4 maja 2026 roku z rynku znika składnik, który przez lata był obecny w wielu produktach dostępnych bez recepty. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zakaz stosowania glistnika pospolitego, znanego jako jaskółcze ziele. Decyzja obejmuje zarówno suplementy diety, jak i żywność.
Zakaz obejmuje wszystkie formy. Składnik znika z rynku
Nowe przepisy wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16 marca 2026 r. W praktyce oznacza to, że glistnik pospolity nie może być już wykorzystywany w żadnej postaci.
Zakaz dotyczy zarówno suszu, ekstraktów, jak i wszystkich przetworzonych form tej rośliny. Jeszcze niedawno składnik ten był szeroko stosowany w preparatach dostępnych w aptekach i sklepach zielarskich.
Zmiana ma charakter systemowy i dotyczy całego rynku – zarówno producentów suplementów, jak i żywności.
Dlaczego wprowadzono zakaz? Decyzja oparta na badaniach
Resort zdrowia podjął decyzję na podstawie analiz naukowych i danych dotyczących bezpieczeństwa. Kluczowe znaczenie miały wyniki badań wskazujące na potencjalne ryzyko dla zdrowia.
Glistnik pospolity zawiera alkaloidy, które mogą działać toksycznie na organizm. W literaturze medycznej odnotowano przypadki uszkodzeń wątroby związanych z jego stosowaniem.
Wątpliwości budzi także bezpieczeństwo długotrwałego stosowania oraz możliwy wpływ na materiał genetyczny komórek. To właśnie te czynniki przesądziły o całkowitym wycofaniu składnika z rynku.
Termin graniczny już minął. Produkty nie powinny być w sprzedaży
Rozporządzenie weszło w życie 19 marca 2026 roku, ale przewidziano okres przejściowy. Sprzedaż produktów zawierających glistnik była możliwa przez maksymalnie 30 dni.
Oznacza to, że po 4 maja 2026 roku preparaty z tym składnikiem nie mogą być już dostępne w sprzedaży. Sklepy i apteki musiały wycofać je z oferty.
Jeśli takie produkty nadal pojawiają się na rynku, może to oznaczać naruszenie przepisów.
Sprawdziliśmy rynek. Produkty znikają z półek
Podczas wizyty w kilku punktach sprzedaży w Warszawie, zauważalny jest już efekt zmian. Produkty zawierające jaskółcze ziele praktycznie zniknęły z półek. To pokazuje, że rynek szybko dostosował się do nowych regulacji.
Dla firm zmiana oznaczała konieczność szybkiej reorganizacji. Wszystkie produkty zawierające glistnik musiały zostać wycofane lub zmodyfikowane. W praktyce wiązało się to z analizą składów, zmianą etykiet oraz zatrzymaniem produkcji części preparatów. Wprowadzenie zakazu oznacza również ryzyko kar finansowych w przypadku jego naruszenia.
Branża suplementów w 2026 roku znajduje się pod coraz większą kontrolą, a podobne decyzje mogą dotyczyć kolejnych składników.
Szerszy trend. Naturalne nie zawsze znaczy bezpieczne
Wycofanie glistnika wpisuje się w szerszy kierunek zmian. Coraz więcej składników roślinnych jest analizowanych pod kątem bezpieczeństwa.
Sam fakt naturalnego pochodzenia nie oznacza braku ryzyka. Współczesne regulacje wymagają potwierdzenia bezpieczeństwa i skuteczności na podstawie badań.
To oznacza, że w najbliższych latach lista dozwolonych substancji może się zmieniać.
Co to oznacza dla Ciebie? Zakaz glistnika od 4 maja
Dla konsumentów najważniejsza zmiana jest prosta – po 4 maja nie powinieneś kupić produktów z glistnikiem pospolitym. Jeśli widzisz je w sprzedaży, warto zachować ostrożność.
Jeżeli wcześniej korzystałeś z takich preparatów, rozważ konsultację z lekarzem lub farmaceutą. Istnieją alternatywne produkty o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa.
Nowe przepisy zwiększają kontrolę nad rynkiem suplementów. Oznacza to większe bezpieczeństwo, ale też mniej dostępnych składników.
W praktyce warto zwracać uwagę na skład kupowanych produktów. Zmiany w przepisach mogą pojawiać się częściej, a część popularnych składników może być stopniowo wycofywana.
Najważniejsze jest jednak to, że decyzja została podjęta z myślą o zdrowiu. Ryzyko związane z tą rośliną uznano za zbyt wysokie, aby pozostawić ją w sprzedaży.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.