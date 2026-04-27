Koniec streamu, ale to dopiero początek. Kwota przekroczyła 250 milionów i wciąż rośnie
To, co wydarzyło się w ostatnich dniach w polskim internecie, przechodzi do historii. Transmisja Łatwoganga dobiegła końca, ale najważniejsze wcale się nie zatrzymało. Zbiórka nadal trwa i wciąż bije kolejne rekordy.
Po dziewięciu dniach nieprzerwanego streamu licznik zatrzymał się na kwocie, która jeszcze niedawno wydawała się nierealna. Udało się zebrać ponad 250 milionów złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters, wspierającej dzieci chore na nowotwory. I co najważniejsze – ta suma cały czas rośnie, bo wpłaty nadal napływają.
Akcja przyciągnęła uwagę całego kraju. W małej kawalerce, która stała się centrum wydarzeń, pojawiały się dziesiątki znanych osób. Influencerzy, artyści i sportowcy dołączali do transmisji, zachęcając widzów do wsparcia zbiórki. Widzowie reagowali natychmiast – każda kolejna godzina przynosiła kolejne miliony.
Były momenty symboliczne, które przejdą do historii internetu. Pojednania po latach konfliktów, spontaniczne występy muzyczne, akcje solidarnościowe i gesty wsparcia, które poruszyły tysiące ludzi. To wszystko sprawiło, że zbiórka przestała być tylko internetowym wydarzeniem. Stała się czymś znacznie większym.
Choć stream się zakończył, akcja nie zwalnia. Zbiórkę nadal można wspierać online, a każda wpłata powiększa już i tak rekordowy wynik. Organizatorzy podkreślają, że teraz zaczyna się najważniejszy etap – realna pomoc dla dzieci i placówek medycznych.
Co to oznacza dla ludzi, którzy wpłacili?
To nie jest zwykła zbiórka. To ogromne zobowiązanie. Setki milionów złotych mają trafić tam, gdzie są najbardziej potrzebne – na leczenie, rehabilitację i wsparcie najmłodszych pacjentów.
W praktyce oznacza to, że efekty tej akcji będą widoczne jeszcze przez długie miesiące, a może i lata. Jedno jest pewne – takiej mobilizacji w Polsce dawno nie było. I wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek.
