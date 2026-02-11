Koniec swobodnych wypłat BLIK-iem. Bankomaty wprowadzają nowe limity
Od 19 lutego 2026 r. w bankomatach Euronetu będzie obowiązywał limit 200 zł na jednorazową wypłatę gotówki kodem BLIK. Firma tłumaczy decyzję koniecznością ograniczenia strat związanych z tymi transakcjami. Operator systemu BLIK ocenia, że zmiana wpłynie na komfort korzystania z usługi.
Limit wypłat BLIK w bankomatach Euronetu. Zmiana obowiązuje od 19 lutego
Od 19 lutego 2026 roku Euronet Polska wprowadza ograniczenie dotyczące wypłat gotówki kodem BLIK. Jednorazowo będzie można wypłacić maksymalnie 200 zł. Zmiana obejmie wszystkie bankomaty i recyklery należące do sieci Euronet w Polsce, z wyjątkiem urządzeń bankowych obsługiwanych przez firmę i oznaczonych logo konkretnych banków.
Co się zmienia?
Nowy limit dotyczy wyłącznie jednorazowej wypłaty gotówki kodem BLIK. Pozostałe zasady korzystania z tej formy wypłaty pozostają bez zmian. Euronet podkreśla, że nadal nie pobiera opłat za wypłaty gotówki BLIK-iem ani kartami wydanymi w Polsce.
Ograniczenie będzie obowiązywać do odwołania. W praktyce oznacza to, że osoby chcące wypłacić wyższą kwotę w bankomacie Euronetu będą musiały przeprowadzić kilka transakcji lub skorzystać z urządzeń innych operatorów.
Fakty i tło sprawy
Euronet Polska uzasadnia decyzję względami ekonomicznymi. Według firmy transakcje wypłat BLIK-iem są realizowane poniżej kosztów ponoszonych przez operatorów bankomatów. Spółka wskazuje, że obowiązujące stawki rozliczeniowe ustalane przez operatora systemu BLIK nie pokrywają realnych kosztów obsługi tych transakcji.
Firma zwraca również uwagę na zmiany w tzw. interchange bankomatowym, wprowadzane przez organizacje płatnicze Mastercard i Visa. Choć nowe stawki mają częściowo poprawić sytuację operatorów, zdaniem Euronetu nadal nie rekompensują pełnych kosztów utrzymania sieci bankomatowej.
Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK, ocenia decyzję Euronetu jako autonomiczną i wskazuje, że obniżenie limitu z dotychczasowych 800 zł do 200 zł oznacza spadek komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. PSP podkreśla jednocześnie, że inni operatorzy bankomatów oraz banki nie wprowadzili podobnych ograniczeń, a w Polsce działa ponad 13 tys. bankomatów umożliwiających wypłaty BLIK-iem, w tym ponad 8 tys. należących do banków.
Co to oznacza?
Dla użytkowników BLIK-a zmiana oznacza mniejszą elastyczność przy wypłatach gotówki w bankomatach Euronetu. Przy większych kwotach konieczne będzie wykonanie kilku operacji lub skorzystanie z bankomatów bankowych, gdzie limity są wyższe. Warto zwracać uwagę na oznaczenia urządzeń i sprawdzić dostępne opcje w swojej okolicy, zwłaszcza w miejscowościach, gdzie sieć Euronet dominuje.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:
- ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
Inne źródła: rmf24.pl, komunikaty Euronet Polska
