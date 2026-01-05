Koniec szybkiej jazdy na Wisłostradzie. Warszawa montuje odcinkowy pomiar prędkości
W tunelu Wisłostrady w Warszawie pojawi się odcinkowy pomiar prędkości. Miasto podpisało porozumienie z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego i ogłosiło przetarg na montaż urządzeń, które mają ograniczyć notoryczne przekraczanie prędkości w tym miejscu i poprawić bezpieczeństwo kierowców.
Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady. Zmiany dla kierowców w Warszawie
W tunelu Wisłostrady w Warszawie zostanie zamontowany odcinkowy pomiar prędkości. To efekt porozumienia Zarządu Dróg Miejskich z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. Miasto przekonuje, że nowe rozwiązanie ma poprawić bezpieczeństwo w miejscu, gdzie od lat dochodzi do notorycznego łamania ograniczeń prędkości. Podobne zmiany planowane są także na moście Poniatowskiego.
Przetarg już ogłoszony
Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że ogłosił przetarg na montaż i uruchomienie odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu biegnącym wzdłuż Wisły. Oferty można składać do 4 lutego. Po ich analizie zostanie wybrany wykonawca, który będzie miał 300 dni na realizację inwestycji, obejmującej instalację urządzeń oraz ich uruchomienie.
Według drogowców, po zakończeniu prac kierowcy przejeżdżający tunelem będą rozliczani nie z chwilowej prędkości, ale z czasu przejazdu całego kontrolowanego odcinka.
Dlaczego miasto zdecydowało się na ten krok
ZDM podkreśla, że odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady jest konieczny. Obecnie obowiązuje tam ograniczenie do 50 km/h, jednak z danych zebranych kilka lat temu wynika, że przestrzega go zaledwie około 5 procent kierowców.
Średnie prędkości przejazdu wynosiły od 66 do 72 km/h, a około 15 procent kierowców poruszało się szybciej niż 86–88 km/h. Rekordowy wynik sięgał niemal 174 km/h. Zdaniem drogowców takie zachowania stwarzają realne zagrożenie, zwłaszcza w zamkniętej przestrzeni tunelu.
Jednocześnie ZDM zapowiada, że obowiązujący limit prędkości będzie jeszcze analizowany. Niewykluczone, że po uruchomieniu odcinkowego pomiaru zostanie on zmieniony.
Rola GITD i przeniesienie fotoradaru
Montaż urządzeń był możliwy dzięki współpracy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. Od blisko 10 lat samorządy nie mogą samodzielnie instalować ani obsługiwać fotoradarów. W Warszawie większość urządzeń kontrolujących prędkość działa właśnie na wniosek miasta, ale za zgodą GITD.
Warunkiem zgody na montaż odcinkowego pomiaru w tunelu Wisłostrady był demontaż jednego z dotychczasowych fotoradarów. Urządzenie z rejonu ulicy Karowej zostanie przeniesione na ulicę Wóycickiego, w okolice ulicy Żubrowej.
Zmiany także na moście Poniatowskiego
Odcinkowy pomiar prędkości ma pojawić się również na moście Poniatowskiego. ZDM złożył już wniosek w tej sprawie do GITD, a przetarg na montaż kamer ma zostać ogłoszony w najbliższych miesiącach.
Do tej pory na moście działały klasyczne fotoradary. Jak tłumaczą drogowcy, wcześniej nie było dostępnych urządzeń technicznych, które umożliwiałyby montaż odcinkowego pomiaru w tym miejscu. Po ewentualnej wymianie fotoradarów planowane jest ich wykorzystanie w innych, niebezpiecznych lokalizacjach na terenie miasta, m.in. na Trasie Łazienkowskiej w rejonie mostu.
Co to oznacza dla kierowców
Wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu Wisłostrady oznacza koniec bezkarnej jazdy znacznie powyżej limitu. System eliminuje możliwość gwałtownego hamowania tuż przed pojedynczym fotoradarem i wymusza utrzymanie bezpiecznej prędkości na całej długości kontrolowanego odcinka.
Miasto liczy, że rozwiązanie przełoży się na poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń w jednym z najbardziej obciążonych ruchem miejsc w Warszawie.
