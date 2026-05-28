Koniec tanich zakupów w Polsce? Wiemy, gdzie jest teraz najtaniej, a gdzie najdrożej
Utrwalony poziom drożyzny, roczny skok o ponad 5 procent
Analiza rynku handlowego przynosi mało optymistyczne wnioski dla domowych budżetów. W ujęciu miesięcznym (marzec-kwiecień) odnotowano co prawda symboliczny spadek średniej wartości koszyka o 0,68 proc. (czyli o 2,32 zł), jednak w szerszej perspektywie to jedynie chwilowe wahanie. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku średni koszt podstawowych sprawunków wzrósł o 5,29 proc., co oznacza, że za te same produkty musimy zapłacić średnio o 16,88 zł więcej.
Średnia wartość koszyka zakupowego wynosi obecnie aż 335,90 zł. Eksperci ASM SFA, którzy szczegółowo zbadali 13 najpopularniejszych sieci handlowych w Polsce (analizując ceny 40 flagowych produktów z kategorii takich jak nabiał, mięso, ryby, warzywa oraz chemia domowa), podkreślają, że czas tanich zakupów bezpowrotnie minął. Żaden z analizowanych podmiotów nie był w stanie zaoferować zestawu testowego za kwotę mniejszą niż trzy stówki.
Wielki ranking sieci: Gdzie zapłacimy najmniej, a gdzie najdrożej?
Tradycyjnym liderem niskich cen na polskim rynku pozostaje sieć Auchan, tam średni koszt badanych artykułów zamknął się w kwocie 306,02 zł. Na podium zestawienia najtańszych sklepów uplasowały się również formaty hurtowe: Makro Cash & Carry oraz Selgros Cash & Carry. Ten ostatni zaliczył zresztą spektakularny, największy miesięczny spadek cen, obniżając wartość koszyka o 9,2 proc. względem marca.
Na przeciwległym biegunie znalazł się dyskont Aldi, który z wynikiem 355,52 zł okazał się najdroższym miejscem na codzienne zakupy. Różnica między skrajnymi punktami rankingu wyniosła 49,50 zł (16,17 proc.). Z kolei największy miesięczny skok cen dotknął klientów sieci Intermarché, gdzie rachunki wzrosły o 4,91 proc.
Podsumowanie kosztów zakupów w podziale na formaty i sieci
|Kategoria / Format sklepu
|Średnia wartość koszyka (w zł)
|Liderzy cenowi i anomalie rynkowe
|Hurtownie Cash & Carry
|314,71 zł
|Najtańszy format na rynku. Selgros z największym spadkiem m/m (-9,2%).
|Hipermarkety
|331,28 zł
|Auchan (306,02 zł) – najtańsza sieć w Polsce ogółem. E.Leclerc z największym rocznym skokiem cen (+10,25%).
|Dyskonty
|343,68 zł
|Aldi (355,52 zł) – najdroższa sieć w ogólnym rankingu.
|Supermarkety
|345,79 zł
|Najdroższy format handlowy. Intermarché z największym wzrostem m/m (+4,91%).
|Dino Polska
|Zależna od lokalizacji
|Jedyny gracz w Polsce, u którego ceny spadły w ujęciu rocznym (-0,42%).
Teoretyczne minimum a brutalna rzeczywistość
Z raportu wyłania się gigantyczne rozwarstwienie cenowe tych samych produktów w zależności od wybranej lokalizacji i sieci. Gdyby konsument miał nieograniczony czas i możliwość zakupu poszczególnych 40 artykułów wyłącznie w sklepach oferujących w danym momencie najniższą cenę w kraju, za cały koszyk zapłaciłby zaledwie 251,71 zł. Z kolei wybór wyłącznie najdroższych opcji podbiłby rachunek do zawrotnych 394,38 zł. Różnica między skrajnymi wariantami wynosi aż 142,67 zł.
W ujęciu rocznym na szczególną uwagę zasługuje sieć E.Leclerc, która zanotowała drastyczny, ponad dziesięcioprocentowy wzrost cen. Podobny, choć łagodniejszy trend widać w sieci Carrefour. Prawdziwym fenomenem okazało się natomiast Dino Polska – to jedyny podmiot na rynku, który zdołał obniżyć ceny w ujęciu rocznym (o 0,42 proc.).
Narodziny „świadomej konsumpcji”: – Symboliczne przekroczenie granicy 300 zł przez wszystkie analizowane sieci pokazuje, że nowy poziom cen zaczyna się utrwalać. Jednocześnie widzimy coraz większą selektywność konsumentów – nie chodzi już wyłącznie o szukanie najtańszego sklepu, ale o aktywne budowanie własnego „koszyka oszczędności” – ocenia Kamil Kruk, ekspert z ASM SFA. Dodaje również, że w przypadku prognozowanego przyspieszenia inflacji, Polacy zamiast prostego rezygnowania z zakupów będą jeszcze mocniej optymalizować swoje strategie marketowe.
Konsumenci coraz częściej stosują tzw. zakupy hybrydowe – precyzyjnie dzielą listę potrzebnych produktów i kupują chemię w dyskontach, produkty świeże na lokalnych bazarach, a artykuły sypkie w hipermarketach, starając się w ten sposób oszukać wszechobecną drożyznę.
