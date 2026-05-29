Koniec tanich zakupów z Azji! Od 1 lipca wejdzie nowa opłata za paczki spoza UE

Unia Europejska bezwzględnie uszczelnia system podatkowo-celny, co bezpośrednio uderzy w kieszenie osób zamawiających towary na popularnych zagranicznych platformach wysyłkowych. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od lipca wchodzi w życie ryczałtowa opłata celna, która będzie pobierana automatycznie już na etapie płatności w e-sklepie.

Zapomnij o dotychczasowych ulgach. Nadchodzi „podatek od paczek” Dotychczasowe unijne regulacje prawne były niezwykle łaskawe dla osób prywatnych sprowadzających drobne upominki, odzież czy gadżety z krajów trzecich. Przesyłki o niskiej wartości były całkowicie zwolnione z opłat celnych, co pozwalało azjatyckim i amerykańskim platformom e-commerce na masową ekspansję na europejskim rynku. Ten stan rzeczy przechodzi jednak do historii. Modyfikacja unijnego prawodawstwa nakłada na konsumentów zupełnie nowe obciążenia. Podczas piątkowego szkolenia resortowego Anna Pierzchała, radca w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów, oficjalnie potwierdziła zbliżający się termin wdrożenia nowych zasad. Oficjalny komunikat MF: Od 1 lipca 2026 roku zacznie obowiązywać stała, zryczałtowana stawka celna w wysokości 3 euro od każdej pozycji ujętej w zgłoszeniu celnym dla towarów zakupionych w formule sprzedaży na odległość, o ile łączna wartość danej paczki nie przekracza pułapu 150 euro.

Zawiłe zasady naliczania. Jak uniknąć wielokrotnego cła w jednej paczce? Najbardziej zaskakujący i skomplikowany dla przeciętnego internauty może okazać się sam mechanizm kalkulowania nowej opłaty. Ryczałt w wysokości 3 euro nie jest bowiem przypisany do fizycznego kartonu czy koperty, lecz do konkretnej pozycji w dokumentacji celnej. Oznacza to, że zawartość zamówienia zadecyduje o ostatecznej cenie przesyłki. W praktyce urzędnicy będą weryfikować jednorodność towaru: Wariant optymistyczny (jedna opłata): Jeśli w jednej paczce zamówimy trzy koszulki wykonane z identycznego materiału, zostaną one zakwalifikowane pod ten sam kod celny. Wtedy cło wyniesie równe 3 euro za całe zamówienie.

Wariant pesymistyczny (wielokrotna opłata): Jeśli w tym samym kartonie znajdzie się bawełniana koszulka, wełniany sweter oraz plastikowy gadżet, system zaklasyfikuje je jako trzy różne pozycje towarowe. W takim scenariuszu system naliczy opłatę wielokrotnie – po 3 euro za każdą z grup produktów oddzielnie. Co niezwykle istotne, konsument nie będzie musiał samodzielnie wypełniać żadnych deklaracji ani biegać na pocztę. Nowe cło zostanie doliczone do rachunku i pobrane od nas automatycznie już w koszyku zakupowym, dokładnie w tym samym momencie, w którym autoryzujemy płatność za towar na stronie internetowej sprzedawcy.

Harmonogram zmian w handlu elektronicznym (lata 2026–2028) Wprowadzenie lipcowego ryczałtu to zaledwie pierwszy etap szeroko zakrojonej reformy unijnego e-handlu. Przepisy przejściowe mają dać rynkowi czas na adaptację przed docelowym, pełnym uszczelnieniem granic dla zagranicznych korporacji. Data wejścia w życie przepisów Rodzaj i charakterystyka nowej opłaty Zasady poboru i cel regulacji 1 lipca 2026 r. Tymczasowe cło ryczałtowe w wysokości 3 euro od pozycji towarowej. Pobierane w momencie płatności; dotyczy przesyłek spoza UE o wartości poniżej 150 euro. 1 listopada 2026 r. Dodatkowa ogólnounijna opłata manipulacyjna. Kolejny koszt operacyjny doliczany do transakcji realizowanych w ramach sprzedaży na odległość. 1 lipca 2028 r. Pełne, standardowe zasady celne dla wszystkich paczek. Całkowite wygaszenie systemu ryczałtowego; drobne przesyłki będą clone identycznie jak masowy import kontenerowy.