Koniec taniego posiadania nieruchomości? Zobacz, jak może wyglądać nowy podatek od wartości.

17 marca 2026 11:20 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Czy czeka nas rewolucja w opodatkowaniu nieruchomości? Od lat temat podatku katastralnego powraca jak bumerang, budząc lęk wśród właścicieli mieszkań i domów. W 2026 roku dyskusja nabiera rumieńców, ponieważ samorządy szukają nowych źródeł dochodów, a eksperci wskazują na konieczność uregulowania rynku najmu i walki z tzw. pustostanami inwestycyjnymi. Choć oficjalnie rząd tonuje nastroje, za kulisami coraz częściej mówi się o zmianie systemu naliczania danin od nieruchomości.

Od metrażu do wartości, na czym polega zmiana?

Obecnie w Polsce płacimy podatek od nieruchomości oparty na jej powierzchni (metrażu). System katastralny wywraca tę logikę do góry nogami wysokość podatku zależy w nim od wartości rynkowej nieruchomości. Oznacza to, że właściciel luksusowego apartamentu w centrum Warszawy zapłaciłby wielokrotnie więcej niż posiadacz mieszkania o tym samym metrażu w mniejszej miejscowości.

Cecha podatku System obecny (powierzchniowy) System katastralny (wartościowy)
Podstawa naliczania Metry kwadratowe (m²) Wartość rynkowa nieruchomości
Wysokość daniny Niska (kilkadziesiąt/kilkaset zł rocznie) Wysoka (zazwyczaj od 0,5% do 2% wartości)
Wpływ lokalizacji Znikomy (stawki maksymalne są stałe) Kluczowy (lokalizacja dyktuje cenę)
Cel wprowadzenia Utrzymanie infrastruktury gminnej Walka ze spekulacją i pustostanami
Czy zapłacimy za każde mieszkanie?Eksperci uspokajają: mało prawdopodobne jest wprowadzenie podatku katastralnego dla wszystkich. Bardziej realne scenariusze na 2026 rok zakładają:

  • Podatek od trzeciego mieszkania: Uderzenie w inwestorów posiadających portfele nieruchomości.
  • Opłata od pustostanów: Danina dla funduszy skupujących całe bloki, które stoją puste.
  • Wyższe stawki dla najmu krótkoterminowego: Zrównanie kosztów z hotelarstwem.

Reforma, która może zmienić rynek

Wprowadzenie choćby ograniczonej formy katastru mogłoby doprowadzić do schłodzenia cen mieszkań. Inwestorzy, zmuszeni do płacenia wysokich podatków od nieużywanych lokali, chętniej wystawialiby je na sprzedaż lub długoterminowy najem. Z drugiej strony, krytycy zauważają, że koszty podatku i tak zostaną przerzucone na najemców, co jeszcze bardziej utrudni sytuację młodym ludziom na starcie. Jedno jest pewne: każda zmiana w tym obszarze będzie rewolucją, na którą miliony Polaków muszą być gotowe.

Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Forsal (17.03.2026) oraz raportów dotyczących systemów podatkowych w krajach UE i planów reformy danin lokalnych w Polsce.

 

