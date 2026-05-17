Koniec taniego tankowania? Od 18 maja zmieniają się ceny paliw
Od poniedziałku kierowców czekają nowe ceny paliw. Eksperci prognozują podwyżki benzyny i diesla, a pierwsze ruchy widać już w hurtowych cennikach Orlenu. Choć rząd nadal utrzymuje mechanizmy osłonowe, analitycy ostrzegają, że wpływ sytuacji na rynku ropy oraz napięć na Bliskim Wschodzie zaczyna być coraz bardziej odczuwalny na polskich stacjach.
Zmiana cen paliw od 18 maja 2026 roku. Kierowcy zapłacą więcej za benzynę i diesla
Kierowców czekają nowe ceny paliw. Choć obowiązujące jeszcze limity utrzymują stawki na stabilnym poziomie, eksperci nie mają wątpliwości – od poniedziałku sytuacja zacznie się zmieniać. Hurtowe ceny paliw już rosną, a analitycy prognozują podwyżki na stacjach w całej Polsce.
Najbardziej odczuwalne zmiany mają dotyczyć benzyny 95 oraz oleju napędowego.
Ile dziś kosztuje paliwo?
Obecnie ceny na największych stacjach paliw w Polsce utrzymują się bardzo blisko maksymalnych limitów wyznaczonych przez rząd.
Na większości stacji kierowcy płacą:
- benzyna 95 – około 6,37 zł/l,
- diesel – od 6,70 do 6,82 zł/l,
- LPG – około 3,75–3,76 zł/l.
W części sieci można jeszcze znaleźć sytuacje, w których paliwa premium kosztują tyle samo co standardowe.
Od poniedziałku paliwo ma zdrożeć
Analitycy rynku paliw przewidują, że od 18 maja ceny benzyny i diesla zaczną rosnąć.
Według prognoz:
- benzyna 95 może kosztować około 6,40 zł/l,
- benzyna 98 nawet około 6,99 zł/l,
- diesel może dojść do około 6,90 zł/l.
Jedynym paliwem, które może jeszcze nieznacznie potanieć, pozostaje LPG.
Orlen podniósł ceny hurtowe
Sygnały o nadchodzących podwyżkach widać już w hurcie.
Orlen podniósł ceny benzyny i oleju napędowego, co według ekspertów oznacza koniec przestrzeni do dalszych obniżek na stacjach.
Wyższe ceny hurtowe zwykle z opóźnieniem przekładają się na ceny dla kierowców.
Bliski Wschód wpływa na ceny paliw
Eksperci wskazują, że jednym z głównych powodów wzrostów jest sytuacja na rynku ropy naftowej.
Konflikt na Bliskim Wschodzie i problemy z transportem surowca zwiększają niepewność na światowych rynkach.
Według prognoz cena ropy Brent może w 2026 roku zbliżyć się nawet do 95 dolarów za baryłkę.
Gdzie paliwo jest najtańsze?
Różnice między regionami nadal są wyraźne.
Najtańszą benzynę 95 można obecnie znaleźć m.in.:
- na Podkarpaciu,
- na Górnym Śląsku,
- w Wielkopolsce.
Z kolei najtańszy diesel dostępny jest na Pomorzu, a LPG najczęściej na Warmii i Mazurach.
Rząd przedłuża ochronę cen
Minister finansów i gospodarki zdecydował o przedłużeniu programu osłonowego dla kierowców do końca maja.
Dzięki utrzymaniu niższych podatków podwyżki mają być mniej odczuwalne niż mogłyby być przy obecnej sytuacji na rynku ropy.
Co to oznacza dla kierowców?
- Benzyna i diesel prawdopodobnie zdrożeją już od poniedziałku.
- Największe podwyżki mają wynieść kilka groszy na litrze.
- LPG może jeszcze lekko potanieć.
- Wpływ na ceny mają rosnące ceny ropy i sytuacja na Bliskim Wschodzie.
- Program osłonowy rządu ma obowiązywać do końca maja.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.