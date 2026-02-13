Koniec taniochy z Chin. Twoja paczka z Chin będzie droższa, Bruksela uderza w azjatyckich gigantów.
Zakupy na platformach takich jak Temu, Shein czy AliExpress drastycznie podrożeją. 13 lutego 2026 roku Bruksela kładzie kres omijaniu opłat przez azjatyckich gigantów handlu elektronicznego. Najnowsza reforma celna Unii Europejskiej likwiduje lukę, która pozwalała na sprowadzanie milionów drobnych przesyłek bez płacenia cła. Dla milionów Polaków oznacza to koniec ery bajecznie tanich gadżetów, ale dla europejskich przedsiębiorców szansę na uczciwą konkurencję.
Bruksela likwiduje limit 150 euro dla przesyłek spoza Europy
Przez lata obowiązywała zasada, że towary o wartości poniżej 150 euro były zwolnione z opłat celnych. Azjatyckie firmy perfekcyjnie wykorzystywały ten przepis, dzieląc duże zamówienia na mniejsze paczki, aby uniknąć dodatkowych kosztów. 13 lutego 2026 roku ten mechanizm przestaje istnieć. Unia Europejska zdecydowała, że każda przesyłka wjeżdżająca na teren wspólnoty zostanie objęta obowiązkiem celnym, niezależnie od jej ceny.
Portal Business Insider wskazuje, że zmiana ta ma uderzyć w model biznesowy firm, które zalewają Europę tanimi produktami o wątpliwej jakości. Nowe przepisy mają przynieść budżetowi unijnemu nawet 1 mld euro dodatkowych wpływów rocznie. To potężny cios w strategię agresywnej ekspansji cenowej, która do tej pory pozwalała chińskim platformom dominować na polskim rynku kosztem lokalnych sklepów. W 2026 roku każda para skarpetek czy plastikowa obudowa do telefonu zostanie sprawdzona pod kątem należnych danin.
Pięć koszyków celnych zastąpi tysiące trudnych definicji
Aby uniknąć paraliżu na granicach i w urzędach celnych, Unia Europejska wprowadza radykalne uproszczenie stawek. Zamiast przebijać się przez tysiące skomplikowanych kategorii towarowych, system w 2026 roku opierać się będzie na pięciu koszykach celnych. Każdy rodzaj towaru zostanie przypisany do konkretnej grupy z jedną stawką procentową.
Poniżej przedstawiamy planowane stawki dla najpopularniejszych kategorii zakupowych w 2026 roku:
Grupa 0 procent: towary zwolnione z cła, jak wybrane produkty medyczne.
Grupa 5 procent: zabawki, artykuły domowe oraz prosta elektronika.
Grupa 8 procent: wyroby z jedwabiu oraz wybrane materiały rzemieślnicze.
Grupa 12 procent: odzież, obuwie oraz akcesoria modowe.
Grupa 17 procent: wyroby luksusowe oraz specyficzne produkty spożywcze.
Dzięki takiemu rozwiązaniu obliczanie kosztów paczki ma być błyskawiczne i możliwe do wykonania przez algorytmy już w momencie kliknięcia przycisku kup teraz. Twoja wiedza o tym, do której grupy należy zamawiany towar, pozwoli uniknąć niespodzianek przy odbiorze przesyłki od kuriera w 2026 roku.
Azjatyccy giganci sami ściągną od Ciebie pieniądze dla Brukseli
Kolejnym filarem reformy jest przeniesienie odpowiedzialności za pobór cła bezpośrednio na platformy sprzedażowe. W 2026 roku to Temu, Shein czy AliExpress będą musiały doliczyć odpowiednią kwotę do ceny końcowej i przekazać ją do unijnego systemu podatkowego. Model Trust and Check, czyli zaufaj i sprawdzaj, zakłada, że najwięksi gracze otrzymają status zaufanych handlowców, co pozwoli na szybszą odprawę ich paczek.
Wprowadzenie tych zmian sprawi, że cena którą widzisz na ekranie smartfona, będzie już zawierała wszystkie należne podatki i cła. To dobra wiadomość dla konsumentów, którzy bali się dodatkowych wezwań do zapłaty od Poczty Polskiej. Z drugiej strony, wzrost cen o kilkanaście procent może sprawić, że zakupy w polskich sklepach internetowych staną się bardziej opłacalne niż czekanie dwa tygodnie na paczkę z Szanghaju. Stabilność europejskiego rynku handlu detalicznego w 2026 roku zależy od tego, jak skutecznie uda się wyegzekwować te nowe obowiązki od firm spoza kontynentu.
Jak mądrze kupować online po wprowadzeniu nowych opłat w 2026 roku
Zmiana przepisów wymusza na nas większą czujność podczas szukania okazji w sieci:
Zawsze sprawdzaj czy cena na zagranicznym portalu zawiera dopisek o wliczonym cle i podatku VAT, co w 2026 roku powinno stać się standardem u dużych graczy.
Szukaj produktów w europejskich magazynach tych samych dostawców, ponieważ towary wysyłane z terenu Unii Europejskiej nie podlegają ponownemu ocleniu przy przekraczaniu granic wewnętrznych.
Porównuj ceny w polskich hurtowniach, które w 2026 roku mogą stać się bardziej konkurencyjne dzięki masowemu sprowadzaniu towarów i niższym kosztom jednostkowym logistyki.
Pamiętaj, że przy zwrocie towaru do Chin w 2026 roku odzyskanie zapłaconego cła może być znacznie trudniejsze niż sam zwrot gotówki za produkt.
Zwracaj uwagę na certyfikaty bezpieczeństwa CE, ponieważ wraz z reformą celną zaostrzono kontrole jakości produktów wjeżdżających do Europy.
