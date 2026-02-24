Koniec tej sieci komórkowej w Polsce. Co dalej z numerami klientów?
23 lutego 2026 r. marka Heyah 01 zakończyła działalność w Polsce. Klienci zostali automatycznie przeniesieni do Red Bull Mobile w sieci T-Mobile, bez zmiany numeru telefonu. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieniło i na co użytkownicy powinni zwrócić uwagę po migracji.
24 lutego 2026 r. marka Heyah 01 oficjalnie zakończyła działalność w Polsce. Zgodnie z wcześniejszym komunikatem operatora, 23 lutego był ostatnim dniem funkcjonowania usługi w dotychczasowej formule. Klienci zostali automatycznie przeniesieni do oferty Red Bull Mobile działającej w sieci T-Mobile.
Zmiana objęła wszystkich użytkowników subskrypcyjnej wersji Heyah 01. Operator zapowiadał migrację bez konieczności podejmowania dodatkowych działań przez klientów.
Co się zmienia?
Heyah 01 przestała istnieć jako odrębna marka. Numery telefonów użytkowników pozostały bez zmian, ale od teraz obsługa odbywa się w ramach Red Bull Mobile. W dniu migracji mogły wystąpić krótkie przerwy w dostępie do usług.
Klienci otrzymali nowe warunki korzystania z oferty. Zmieniono również model subskrypcyjny, który był jednym z filarów Heyah 01. Obsługa konta odbywa się teraz wyłącznie w aplikacji Red Bull Mobile. Nie można już korzystać z aplikacji Moja Heyah.
Zmianie uległ także numer Biura Obsługi Użytkownika. Aktualnie jest to 604 555 555. Logowanie do aplikacji odbywa się tym samym adresem e-mail i hasłem, które były używane wcześniej.
Operator umożliwia bezpłatną wymianę tradycyjnej karty SIM na eSIM. Warunkiem jest posiadanie telefonu obsługującego tę technologię.
Fakty i tło sprawy
Marka Heyah zadebiutowała 13 marca 2004 r. jako oferta prepaid skierowana głównie do młodszych użytkowników. Wyróżniała się prostą taryfą i charakterystyczną komunikacją marketingową. Początkowo oferowała wyłącznie karty SIM i doładowania, później rozszerzyła sprzedaż o telefony.
Wersja Heyah 01 funkcjonowała jako subskrypcyjna oferta w sieci T-Mobile. 27 czerwca 2025 r. operator przestał przyjmować nowych klientów. Był to pierwszy sygnał zapowiadanej konsolidacji marek.
23 lutego 2026 r. proces został zakończony. Heyah 01 została włączona do Red Bull Mobile, który również działa w infrastrukturze T-Mobile. Operator tłumaczy decyzję uproszczeniem oferty i koncentracją na jednej marce.
Co to oznacza dla użytkownika?
Jeśli korzystałeś z Heyah 01, Twój numer pozostał aktywny. Subskrypcja została przeniesiona automatycznie. W wielu przypadkach pakiety danych zostały zwiększone. Przykładowo, pakiet 20 GB został podwojony do 40 GB w tym samym cyklu rozliczeniowym.
Warto sprawdzić nowe warunki cenowe i zakres usług. Po migracji obowiązuje regulamin Red Bull Mobile. Osoby, które nie akceptują nowych zasad, mogą zrezygnować z subskrypcji zgodnie z jej warunkami.
Jeśli wczoraj wystąpiły problemy z zasięgiem, dostępem do internetu lub logowaniem do aplikacji, warto ponownie uruchomić telefon i sprawdzić ustawienia sieci. W przypadku dalszych trudności należy skontaktować się z Biurem Obsługi Użytkownika.
Użytkownicy korzystający z numeru do autoryzacji bankowych lub usług firmowych powinni upewnić się, że wszystkie usługi działają prawidłowo po migracji.
23 lutego 2026 r. zakończyła się obecność marki Heyah 01 na polskim rynku. Od 24 lutego wszyscy dotychczasowi klienci funkcjonują już w ramach Red Bull Mobile. Proces migracji odbył się automatycznie, bez zmiany numeru telefonu. Teraz kluczowe jest zapoznanie się z nowymi warunkami i sprawdzenie, czy oferta spełnia dotychczasowe oczekiwania.
