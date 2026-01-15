Koniec „tłustych lat” dla seniorów. Waloryzacja 2026 to zimny prysznic. Mamy wyliczenia
Seniorzy przyzwyczajeni do rekordowych podwyżek w ostatnich latach muszą przygotować się na bolesne zderzenie z rzeczywistością. Rok 2026 przynosi drastyczne hamowanie wzrostu świadczeń. Prognozy są bezlitosne – wskaźnik waloryzacji spada, co oznacza, że do portfeli emerytów trafi znacznie mniej gotówki, niż wielu oczekiwało.
Główny powód skromniejszych przelewów to spadająca inflacja. Mechanizm waloryzacji, który ma chronić siłę nabywczą pieniądza, w tym roku zadziała na niekorzyść świadczeniobiorców liczących na dwucyfrowe podwyżki. Rządowe prognozy makroekonomiczne wskazują, że w marcu 2026 roku emerytury i renty wzrosną zaledwie o 4,9 procent. Ostateczny wskaźnik poznamy w lutym, po komunikacie GUS, ale eksperci nie pozostawiają złudzeń – czasy gigantycznych waloryzacji właśnie się skończyły.
Groszowe podwyżki dla najbiedniejszych
Najbardziej dotkliwe skutki odczują osoby pobierające najniższe świadczenia. Matematyka jest tu nieubłagana. Obecna minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto. Przy wskaźniku 4,9 procent, świadczenie to wzrośnie do kwoty 1970,98 zł brutto. Co to oznacza w praktyce?
Miesięczny zysk wyniesie 92,07 zł brutto, co przekłada się na około 84 zł netto „na rękę”. W skali całego roku do portfela najuboższego seniora trafi dodatkowo około 1000 zł netto. Przy wciąż rosnących kosztach usług i żywności, taka kwota może okazać się kroplą w morzu potrzeb.
Masz 3000 zł brutto? Tyle zyskasz
Skutki marcowej waloryzacji będą odczuwalne dla każdego, kto pobiera świadczenia z ZUS lub KRUS. System uwzględnia nie tylko inflację, ale też 20 procent realnego wzrostu płac, jednak przy niskiej bazie startowej efekty nie są imponujące. Spójrzmy na konkretny przykład liczbowy dla „średniaka”:
- Stan obecny: Jeśli Twoja emerytura wynosi 3000 zł brutto, otrzymujesz na rękę 2670 zł.
- Po waloryzacji: Od marca kwota brutto wzrośnie do 3147 zł.
- Zysk netto: Przelew na konto wyniesie 2786,13 zł. Oznacza to miesięczną podwyżkę o 116,13 zł netto.
Co to oznacza dla Ciebie? Przygotuj portfel na chudsze czasy
Zmiana dynamiki waloryzacji to sygnał, że budżet domowy wymaga ponownej analizy. Oto co musisz wiedzieć przed marcem:
- Nie licz na kokosy: Jeśli planowałeś większe wydatki w oparciu o nadzieję na wysoką waloryzację (jak w latach ubiegłych), zweryfikuj swoje plany. Podwyżka o 4,9 procent ledwo pokryje bieżący wzrost cen.
- Czekaj na luty: Pamiętaj, że wskaźnik 4,9 procent to prognoza. Ostateczna decyzja zapadnie w lutym 2026 roku. Jeśli inflacja pod koniec roku 2025 była wyższa, wskaźnik może minimalnie drgnąć, ale rewolucji nie będzie.
- Pilnuj „Trzynastki”: Pamiętaj, że wysokość 13. emerytury jest powiązana z wysokością emerytury minimalnej. Skoro minimalna rośnie słabo, to i dodatkowe roczne świadczenie nie będzie tak wysokie, jak byśmy chcieli.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.