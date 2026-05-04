Koniec upałów po majówce. Nadciąga nagła zmiana pogody

4 maja 2026 16:14 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Po kilku dniach bardzo ciepłej pogody nadchodzi wyraźna zmiana. Temperatury sięgające niemal 30 stopni szybko ustąpią miejsca opadom i ochłodzeniu. Już na początku tygodnia do Polski zacznie docierać front atmosferyczny, który przyniesie deszcz, a miejscami także burze.

Deszczowa Pogoda. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Niedziela z temperaturą jak latem

Ostatni dzień długiego weekendu upływa pod znakiem bardzo wysokich temperatur. W wielu regionach kraju termometry pokazują nawet 29-30 stopni, co jak na początek maja jest wynikiem wyraźnie powyżej normy.

To efekt napływu ciepłych mas powietrza, które od kilku dni utrzymują się nad Polską. Dzięki temu wiele osób mogło poczuć namiastkę letniej pogody.

Front atmosferyczny zmienia sytuację

Jak wskazują prognozy, obecna stabilna aura nie utrzyma się długo. Nad Europą przesuwa się strefa frontowa, która oddziela bardzo ciepłe powietrze od znacznie chłodniejszych mas.

Zmiana ta będzie stopniowo obejmować kolejne regiony Polski, przynosząc opady i spadek temperatury.

Deszcz i burze już od poniedziałku

Pierwsze opady pojawią się na zachodzie kraju już na początku tygodnia. W kolejnych dniach deszcz obejmie centrum i południe Polski, a miejscami możliwe będą również burze.

Opady mogą utrzymywać się przez kilka dni, od poniedziałku nawet do czwartku.

Temperatura spadnie, ale bez gwałtownego ochłodzenia

Zmiana pogody będzie odczuwalna także na termometrach. Temperatura spadnie z około 30 stopni do mniej więcej 20 stopni Celsjusza.

To nadal wartości umiarkowane, dlatego nie należy spodziewać się nagłego powrotu zimnej aury.

Warszawa. Koniec upałów i więcej opadów

W Warszawie niedziela będzie jeszcze bardzo ciepła, ale od poniedziałku pojawi się więcej chmur i przelotne opady.

W kolejnych dniach możliwe są również burze, a temperatura ustabilizuje się na poziomie około 20-22 stopni.

Dlaczego ta zmiana jest ważna?

Synoptycy zwracają uwagę, że opady są potrzebne. W wielu regionach Polski odczuwalny był niedobór deszczu, co wpływało m.in. na sytuację w rolnictwie.

Nadchodzące dni mogą częściowo poprawić ten bilans.

Co to oznacza dla Ciebie? Przygotuj się na zmianę pogody

– zaplanuj aktywności na świeżym powietrzu jeszcze w niedzielę
– przygotuj się na opady od początku tygodnia
– sprawdzaj prognozy, jeśli planujesz wyjazdy
– miej przy sobie kurtkę przeciwdeszczową
– zachowaj ostrożność podczas burz

