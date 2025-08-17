Koniec upałów! Prognoza pogody na 17 sierpnia zaskoczy wielu
Niedziela, 17 sierpnia, przyniesie wyraźne ochłodzenie w całym kraju. Temperatury spadną nawet o kilka stopni, a mieszkańcy północno-wschodniej Polski muszą liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Wieczór zapowiada się szczególnie chłodny – miejscami termometry pokażą poniżej 10 stopni.
Po serii upalnych dni do Polski dotarł chłodniejszy front atmosferyczny. Niedziela, 17 sierpnia 2025 roku, przyniesie wyraźne ochłodzenie i bardziej rześkie powietrze. Choć słońca nie zabraknie, w niektórych regionach pojawią się też przelotne opady deszczu.
Chłodniej niż ostatnio
Najniższe wartości termometrów odnotujemy na północy kraju, gdzie temperatura w ciągu dnia spadnie do 21–23 stopni Celsjusza. Na południu będzie nieco cieplej – od 24 do 26 stopni. To jednak wyraźny kontrast w porównaniu z minionym tygodniem, kiedy słupki rtęci sięgały ponad 30 stopni.
W większości kraju pogoda zapowiada się słoneczna, jednak mieszkańcy Mazur i Podlasia muszą przygotować się na więcej chmur i krótkotrwałe, słabe opady deszczu. Nad resztą Polski niebo pozostanie pogodne, co sprzyjać będzie spacerom i wypoczynkowi na świeżym powietrzu.
Wiatr od północnego zachodu
Północno-zachodni wiatr będzie słaby lub umiarkowany, a dopiero nad Bałtykiem chwilami silniejszy. Dzięki temu powietrze stanie się rześkie i bardziej wilgotne, co z pewnością odczują osoby zmęczone ostatnimi upałami.
Wieczorem temperatury spadną znacząco – w większości regionów do 13–15 stopni Celsjusza. Na terenach podgórskich słupki rtęci mogą wskazać nawet poniżej 10 stopni, dlatego warto przygotować cieplejsze ubrania, planując nocne spacery czy wyjazdy w góry.
