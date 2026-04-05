Koniec wizyt w sądzie? Nowa funkcja w mObywatelu zmienia zasady

5 kwietnia 2026 21:45 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Jeszcze niedawno taka sprawa oznaczała wizytę w sądzie i długie formalności, dziś wystarczy kilka kliknięć w telefonie. Nowa funkcja w mObywatelu może całkowicie zmienić sposób, w jaki Polacy załatwiają ważne sprawy związane z nieruchomościami.

Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa funkcja w mObywatelu. Sprawy z sądu przeniesione do telefonu

Aplikacja mObywatel zyskała kolejną funkcję, która może znacząco ułatwić życie wielu użytkownikom. Od teraz część formalności, które wcześniej wymagały wizyty w sądzie lub urzędzie, można załatwić bez wychodzenia z domu.

Co się zmienia?

Od 31 marca 2026 roku w mObywatelu dostępna jest nowa usługa związana z księgami wieczystymi. Dzięki niej właściciele nieruchomości mogą sprawdzić swoje dane bez konieczności ręcznego wyszukiwania numeru księgi.

Aplikacja automatycznie powiązuje dostęp z numerem PESEL użytkownika, co znacząco upraszcza cały proces.

Fakty i tło sprawy

Rozwój mObywatela wpisuje się w szerszy trend cyfryzacji usług publicznych. Aplikacja, która początkowo służyła głównie do podglądu dokumentów, dziś staje się kompleksowym narzędziem do załatwiania spraw urzędowych.

Przełomem było wprowadzenie mDowodu, który zyskał taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument. Od tego momentu systematycznie dodawane są kolejne funkcje, obejmujące m.in. dokumenty kierowcy, eRecepty czy wnioski urzędowe.

Co można zrobić w nowej usłudze

Nowa funkcja pozwala użytkownikom na szybki dostęp do informacji o nieruchomościach oraz pobieranie dokumentów bezpośrednio w telefonie. W praktyce można:

  • sprawdzić księgę wieczystą swojej nieruchomości,
  • zamówić odpis zwykły lub zupełny,
  • pobrać wyciąg z wybranego działu,
  • uzyskać zaświadczenie o zamknięciu księgi.

Dokumenty można opłacić w aplikacji, np. za pomocą BLIKA, a następnie pobrać w formacie PDF. Co ważne, mają one taką samą moc prawną jak dokumenty wydawane przez sąd.

Co to oznacza dla użytkowników

Zmiana oznacza przede wszystkim oszczędność czasu i uproszczenie formalności. Sprawy, które wcześniej wymagały wizyty w sądzie lub korzystania z oddzielnych systemów, można teraz załatwić w jednym miejscu – na smartfonie.

To szczególnie ważne dla właścicieli mieszkań, domów i działek, którzy regularnie potrzebują dostępu do dokumentów związanych z nieruchomościami.

To nie koniec zmian

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada kolejne rozszerzenia aplikacji. Już od 31 maja 2026 roku w mObywatelu ma pojawić się moduł KRS, który umożliwi sprawdzanie powiązań z firmami, fundacjami i stowarzyszeniami.

Wszystko wskazuje na to, że mObywatel będzie dalej rozwijany jako główne narzędzie do kontaktu obywatela z administracją publiczną.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl