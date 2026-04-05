Koniec wizyt w sądzie? Nowa funkcja w mObywatelu zmienia zasady
Jeszcze niedawno taka sprawa oznaczała wizytę w sądzie i długie formalności, dziś wystarczy kilka kliknięć w telefonie. Nowa funkcja w mObywatelu może całkowicie zmienić sposób, w jaki Polacy załatwiają ważne sprawy związane z nieruchomościami.
Nowa funkcja w mObywatelu. Sprawy z sądu przeniesione do telefonu
Aplikacja mObywatel zyskała kolejną funkcję, która może znacząco ułatwić życie wielu użytkownikom. Od teraz część formalności, które wcześniej wymagały wizyty w sądzie lub urzędzie, można załatwić bez wychodzenia z domu.
Co się zmienia?
Od 31 marca 2026 roku w mObywatelu dostępna jest nowa usługa związana z księgami wieczystymi. Dzięki niej właściciele nieruchomości mogą sprawdzić swoje dane bez konieczności ręcznego wyszukiwania numeru księgi.
Aplikacja automatycznie powiązuje dostęp z numerem PESEL użytkownika, co znacząco upraszcza cały proces.
Fakty i tło sprawy
Rozwój mObywatela wpisuje się w szerszy trend cyfryzacji usług publicznych. Aplikacja, która początkowo służyła głównie do podglądu dokumentów, dziś staje się kompleksowym narzędziem do załatwiania spraw urzędowych.
Przełomem było wprowadzenie mDowodu, który zyskał taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument. Od tego momentu systematycznie dodawane są kolejne funkcje, obejmujące m.in. dokumenty kierowcy, eRecepty czy wnioski urzędowe.
Co można zrobić w nowej usłudze
Nowa funkcja pozwala użytkownikom na szybki dostęp do informacji o nieruchomościach oraz pobieranie dokumentów bezpośrednio w telefonie. W praktyce można:
- sprawdzić księgę wieczystą swojej nieruchomości,
- zamówić odpis zwykły lub zupełny,
- pobrać wyciąg z wybranego działu,
- uzyskać zaświadczenie o zamknięciu księgi.
Dokumenty można opłacić w aplikacji, np. za pomocą BLIKA, a następnie pobrać w formacie PDF. Co ważne, mają one taką samą moc prawną jak dokumenty wydawane przez sąd.
Co to oznacza dla użytkowników
Zmiana oznacza przede wszystkim oszczędność czasu i uproszczenie formalności. Sprawy, które wcześniej wymagały wizyty w sądzie lub korzystania z oddzielnych systemów, można teraz załatwić w jednym miejscu – na smartfonie.
To szczególnie ważne dla właścicieli mieszkań, domów i działek, którzy regularnie potrzebują dostępu do dokumentów związanych z nieruchomościami.
To nie koniec zmian
Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada kolejne rozszerzenia aplikacji. Już od 31 maja 2026 roku w mObywatelu ma pojawić się moduł KRS, który umożliwi sprawdzanie powiązań z firmami, fundacjami i stowarzyszeniami.
Wszystko wskazuje na to, że mObywatel będzie dalej rozwijany jako główne narzędzie do kontaktu obywatela z administracją publiczną.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.