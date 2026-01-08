Koniec wypłat „od ręki”. Prezydent podpisał ważną zmianę dla pracowników
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która zmienia zasady wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Nowe przepisy wiążą termin wypłaty świadczenia z terminem wypłaty wynagrodzenia i wprowadzają dodatkowe ułatwienia dla pracowników oraz pracodawców.
Prezydent podpisał zmiany w Kodeksie pracy. Ekwiwalent za urlop wypłacany na nowych zasadach
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która zmienia zasady wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Nowe przepisy porządkują terminy wypłat i wprowadzają dodatkowe ułatwienia w relacjach pracownik–pracodawca. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.
Ekwiwalent za urlop powiązany z pensją
Najważniejsza zmiana dotyczy terminu wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Zgodnie z nowymi przepisami będzie on powiązany z terminem wypłaty wynagrodzenia za pracę.
W praktyce oznacza to, że:
- jeśli termin wypłaty wynagrodzenia przypada w dniu zakończenia umowy, ekwiwalent zostanie wypłacony razem z pensją,
- jeśli wynagrodzenie jest wypłacane wcześniej niż dzień rozwiązania umowy, pracodawca będzie miał do 10 dni od zakończenia stosunku pracy na wypłatę ekwiwalentu.
Dotychczas obowiązywała zasada, że ekwiwalent musiał zostać wypłacony dokładnie w dniu rozwiązania umowy o pracę, co w praktyce często powodowało problemy organizacyjne po stronie pracodawców.
Zmiany w zasadach konsultacji z pracownikami
Nowelizacja wprowadza również zmiany dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawcy, u których nie działają związki zawodowe, będą zobowiązani do zaproszenia co najmniej dwuosobowej reprezentacji pracowników do uzgadniania spraw związanych z funduszem.
Dotychczas wystarczał udział jednego przedstawiciela, co – zdaniem projektodawców – nie było spójne z innymi regulacjami prawa pracy. Nowe przepisy mają ujednolicić standardy dialogu w zakładach pracy.
Więcej spraw załatwisz elektronicznie
Nowela rozszerza także katalog spraw, które pracownik będzie mógł załatwić w formie elektronicznej. Dotyczy to m.in.:
- wniosku o urlop bezpłatny,
- wniosku o czas wolny w celu załatwienia spraw osobistych,
- innych formalnych pism kierowanych do pracodawcy.
To kolejny krok w stronę cyfryzacji prawa pracy i uproszczenia procedur administracyjnych.
Kiedy zmiany wejdą w życie?
Nowe przepisy Kodeksu pracy zaczną obowiązywać 14 dni po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni w najbliższym czasie zapoznać się z nowymi zasadami, szczególnie w kontekście rozwiązywania umów o pracę.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.