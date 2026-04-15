Koniec z abonamentem RTV! Zobacz, ile wyniesie nowa opłata „za telewizję”? Rząd wymyślił, jak ściągnąć pieniądze na media.
To już niemal pewne: tradycyjny abonament radiowo-telewizyjny (RTV) przechodzi do historii. Rządowe plany zakładają zastąpienie go nową, powszechną opłatą audiowizualną, która ma być pobierana automatycznie. Fakt, że nie będzie już trzeba rejestrować odbiornika, wcale nie oznacza, że unikniemy kosztów. Sprawdź, ile wyniesie nowa danina, kto będzie z niej zwolniony i w jaki sposób państwo ściągnie od nas te pieniądze.
Rewolucja w finansowaniu mediów publicznych, co się zmieni?
Obecny system abonamentowy jest powszechnie uważany za nieskuteczny, ponieważ większość Polaków po prostu przestała go płacić. Nowa propozycja zakłada, że opłata będzie doliczana do zeznania podatkowego (PIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych) lub do rachunku za prąd. Dzięki temu ściągalność pieniędzy na TVP i Polskie Radio wzrośnie niemal do 100 procent.
|Cecha systemu
|Stary abonament RTV
|Nowa opłata audiowizualna
|Kto płaci?
|Tylko posiadacze zarejestrowanych odbiorników
|Niemal każde gospodarstwo domowe
|Sposób poboru
|Poczta Polska (książeczka opłat)
|Automatycznie przy podatku lub prądzie
|Wysokość opłaty
|ok. 27 zł (miesięcznie)
|Szacunkowo 8-10 zł (miesięcznie)
|Kontrole
|Pracownicy poczty w domach
|Zbędne – system będzie automatyczny
- Niższa kwota: Mówi się o kwocie rzędu 100-120 zł rocznie na całe gospodarstwo domowe.
- Zwolnienia: Seniorzy powyżej 75. roku życia oraz osoby z orzeczoną niepełnosprawnością mają zachować prawo do darmowego korzystania z mediów.
- Bez ucieczki: System ma objąć każdego, kto rozlicza się z urzędem skarbowym, niezależnie od tego, czy ma w domu telewizor.
Fakty o nowej daninie: Dlaczego teraz?
Fakt, że prace nad ustawą nabrały tempa, wynika z konieczności stabilnego finansowania mediów publicznych bez konieczności corocznych, kontrowersyjnych dotacji z budżetu państwa. Statystyki pokazują, że Polska ma jeden z najniższych wskaźników płatności abonamentu w całej Unii Europejskiej, co doprowadziło dotychczasowy system na skraj bankructwa. Dane z Ministerstwa Finansów sugerują, że włączenie opłaty do systemu podatkowego jest najtańszym i najprostszym rozwiązaniem z punktu widzenia urzędników.
W 2026 roku pożegnamy się z wizytami kontrolerów poczty, ale dla wielu z nas oznacza to po prostu kolejny stały koszt życia. Eksperci serwisu Business Insider Polska zauważają, że nowa opłata audiowizualna będzie tak niska, że większość obywateli „nawet jej nie poczuje”, jednak w skali kraju przełoży się to na miliardy złotych. Statystyki są nieubłagane: państwo potrzebuje stałego źródła pieniędzy na kulturę i informację, a „podatek od telewizji” ukryty w innych opłatach to najskuteczniejszy sposób na jego zdobycie. Zmiany mają wejść w życie w ciągu najbliższych miesięcy, więc warto już teraz zaplanować ten wydatek w domowym budżecie.
