Koniec z adresem zameldowania. MSWiA ogłasza rewolucję w PESEL. Co przejmie kontrolę?
W poniedziałek 30 marca 2026 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) potwierdziło prace nad jedną z najbardziej oczekiwanych reform ostatnich dekad. Resort chce całkowicie zlikwidować adres zameldowania i zastąpić go faktycznym adresem zamieszkania w dokumentach państwowych. Czy to koniec kolejek w urzędach i problemów z odbieraniem urzędowej poczty? Zmiany mają wejść w życie w 2028 r. i zmienić sposób, w jaki państwo postrzega nasze miejsce na mapie. Sprawdziliśmy, jak będzie wyglądał nowy system, co z bezpieczeństwem właścicieli mieszkań oraz dlaczego mObywatel stanie się najważniejszą aplikacją w Twoim telefonie.
Koniec ery „fikcji meldunkowej”. Dlaczego to musi się zmienić?
Obecny system meldunkowy w Polsce to od lat w dużej mierze system teoretyczny. Jak podaje radio RMF FM, MSWiA dostrzegło wreszcie to, co obywatele wiedzą od dawna: adres zameldowania często nie ma nic wspólnego z tym, gdzie realnie śpimy, pracujemy i płacimy podatki. Tysiące warszawiaków formalnie widnieją w rejestrach w swoich rodzinnych miejscowościach na drugim końcu Polski, co tworzy gigantyczny chaos informacyjny.
Urzędy wysyłają wezwania pod adresy, pod którymi nikt nie przebywa, a gminy nie wiedzą, ilu mieszkańców faktycznie korzysta z ich infrastruktury. Nowa propozycja zakłada, że w rejestrze PESEL zamiast archaicznego adresu zameldowania pojawi się po prostu adres zamieszkania. To rozwiązanie ma na celu uproszczenie procedur urzędowych i zwiększenie precyzji w planowaniu usług publicznych. Państwo wreszcie „zauważy” obywatela tam, gdzie on realnie przebywa, co ma fundamentalne znaczenie dla wydajności całej machiny państwowej.
mObywatel jako narzędzie zmiany. Jak będziemy zgłaszać adres?
Rewolucja planowana na 2028 r. opiera się na technologii, która jest już w naszych kieszeniach. Zgłaszanie miejsca zamieszkania ma odbywać się za pomocą aplikacji mObywatel. Ma to być proces szybki, intuicyjny i pozbawiony zbędnej biurokracji. Zamiast wizyty w urzędzie gminy i wypełniania papierowych formularzy, wystarczy złożenie prostego oświadczenia w wersji elektronicznej.
Taka zmiana sprawi, że system stanie się bardziej dostępny dla wszystkich obywateli naszego kraju, niezależnie od tego, gdzie się aktualnie znajdują. Jeśli przeprowadzisz się z jednej dzielnicy do drugiej lub zmienisz miasto, aktualizacja danych w systemie państwowym zajmie Ci kilkanaście sekund. MSWiA stawia na mobilność — oświadczenie zamiast twardych dowodów własności czy zgód urzędowych ma być symbolem nowoczesnego państwa, które ufa swoim mieszkańcom.
Samorządy odetchną z ulgą. Pieniądze pójdą za człowiekiem
Dla samorządów, szczególnie tych w dużych aglomeracjach jak Warszawa, reforma MSWiA to absolutny przełom. Dokładniejsze dane o liczbie mieszkańców mają sprawić, że gminy będą mogły znacznie lepiej rozplanować usługi publiczne. Dziś wiele miast boryka się z problemem „niewidzialnych mieszkańców” – osób, które korzystają z komunikacji miejskiej, szkół czy przychodni, ale formalnie nie widnieją w budżetowych statystykach miasta.
Resort podkreśla, że zmiana ułatwi określanie potrzeb w danej lokalizacji i umożliwi bardziej efektywne zarządzanie środkami finansowymi. Gminy będą mogły lepiej planować:
-
Oświatę: Liczba miejsc w przedszkolach i szkołach będzie dostosowana do faktycznej liczby dzieci mieszkających w okolicy, a nie tylko tych tam zameldowanych.
-
Transport publiczny: Trasy autobusów i tramwajów będą mogły być krojone na miarę realnych potrzeb przewozowych mieszkańców.
-
Opiekę zdrowotną: Środki na przychodnie i kadrę medyczną będą rozdzielane tam, gdzie pacjenci faktycznie przebywają. To oznacza, że Twoje podatki mają szansę realnie poprawić otoczenie, w którym żyjesz na co dzień, a nie miejscowość, którą odwiedzasz tylko w święta.
Bezpieczeństwo właścicieli. Czy można „zapisać się” do cudzego domu?
Wprowadzenie systemu opartego na prostym oświadczeniu o zamieszkaniu budziło naturalne obawy właścicieli nieruchomości. Wielu z nich bało się nieuprawnionego rejestrowania się osób pod ich adresem, co mogłoby rodzić problemy prawne przy ewentualnej eksmisji czy egzekucjach komorniczych. MSWiA przewidziało jednak odpowiednie zabezpieczenia w nowym systemie.
Właściciele będą mogli wnioskować o weryfikację zgłoszenia miejsca zamieszkania pod ich adresem. Pozwoli to im skutecznie chronić swoje prawa i interesy. System ma być przejrzysty — jeśli ktoś spróbuje „przypisać się” do Twojego mieszkania bez Twojej wiedzy, będziesz miał narzędzia prawne i cyfrowe, by taką informację sprostować w rejestrze PESEL. Resort zapewnia, że nowa architektura danych będzie chronić własność prywatną równie mocno, jak upraszcza życie lokatorom.
Reforma planowana przez MSWiA to koniec epoki, w której Twoje dokumenty „kłamały” na temat tego, gdzie mieszkasz. Oto co musisz wiedzieć, by przygotować się na zmiany, które wejdą w życie w 2028 r.:
-
Koniec z wizytami w urzędzie: Twój adres zamieszkania stanie się jedynym istotnym adresem w kontaktach z państwem. Będziesz mógł go zmienić w dowolnym momencie przez smartfona, bez konieczności proszenia o wolne w pracy na wizytę w urzędzie gminy.
-
Poczta zawsze do rąk własnych: Listy z sądów, urzędów skarbowych czy mandaty z fotoradarów zaczną trafiać tam, gdzie faktycznie mieszkasz. To kluczowe, bo unikniesz problemów z terminami prawnymi, które dziś często biegną od momentu „awizo” zostawionego pod adresem, pod którym nie bywasz od lat.
-
Lepsza infrastruktura w Twojej okolicy: Dzięki temu, że miasto „zobaczy” Cię w systemie jako realnego mieszkańca, Twoja gmina otrzyma większe środki na remonty dróg, nowe linie autobusowe czy parki w Twoim bezpośrednim sąsiedztwie. Twoje podatki zaczną pracować tam, gdzie codziennie chodzisz po chodniku.
-
Właściciele mieszkań zyskają kontrolę: Jeśli wynajmujesz mieszkanie, będziesz mógł sprawdzić, kto jest do niego „przypisany” w systemie. Nowe mechanizmy weryfikacji pozwolą Ci na szybkie usunięcie nieprawdziwych informacji, co zwiększy bezpieczeństwo najmu w całym kraju.
-
Czas na wdrożenie: Pamiętaj, że mamy 30 marca 2026 r., a system ma ruszyć w 2028 r. Masz więc blisko 2 lata, by przyzwyczaić się do myśli, że Twój „meldunek” u rodziców czy dziadków przejdzie do historii. Już teraz warto zainstalować i oswoić się z aplikacją mObywatel, bo to ona będzie Twoim nowym dowodem tożsamości w relacji z adresem.
-
Ograniczenie biurokracji: Zniknie konieczność pobierania zaświadczeń o zameldowaniu, które dziś są wymagane przez niektóre banki, firmy telekomunikacyjne czy dostawców energii. Systemy tych firm będą mogły czerpać dane o Twoim miejscu zamieszkania bezpośrednio z rejestru PESEL (za Twoją zgodą), co oszczędzi Ci godzin spędzonych na załatwianiu formalności.
MSWiA szykuje fundamentalną zmianę, która ma na celu dostosowanie prawa do rzeczywistości XXI wieku. Likwidacja adresu zameldowania to krok w stronę nowoczesnego, cyfrowego państwa, które ułatwia życie obywatelowi i daje narzędzia do rozwoju samorządom. Będziemy trzymać rękę na pulsie i informować Was o każdym kroku legislacyjnym w tej sprawie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.