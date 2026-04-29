Koniec z bałaganem w kablach! USB-C stało się obowiązkowe w nowych laptopach.
Od 28 kwietnia 2026 roku każdy nowy laptop wprowadzany na rynek Unii Europejskiej musi posiadać port USB-C do ładowania. Sprawdź, co to oznacza dla Twojego portfela i dlaczego przy zakupie kolejnego komputera możesz nie znaleźć ładowarki w pudełku.
Warszawa, serce polskiego biznesu i technologii, odczuje tę zmianę niemal natychmiast. Jak wynika z analizy serwisu Forsal, po smartfonach i tabletach przyszedł czas na laptopy. Unijna dyrektywa ma na celu ukrócenie produkcji elektrośmieci – szacuje się, że nieużywane zasilacze generują rocznie aż 11 tysięcy ton odpadów. Dla warszawiaków pracujących w kawiarniach czy biurach typu open-space to przede wszystkim wygoda: jeden kabel naładuje teraz telefon, słuchawki i komputer przenośny.
Oszczędności w portfelu i mniej śmieci
Wprowadzenie standardu USB-C to nie tylko wygoda, ale i konkretne liczby. Komisja Europejska szacuje, że konsumenci zaoszczędzą łącznie nawet 250 milionów euro rocznie, ponieważ nie będą musieli kupować nowej, dedykowanej ładowarki przy każdej zmianie sprzętu. W Warszawie, gdzie rotacja sprzętu elektronicznego jest najwyższa w kraju, te oszczędności realnie wpłyną na budżety domowe. Warto jednak pamiętać, że od teraz ładowarki będą sprzedawane oddzielnie, co wymusi na nas sprawdzenie parametrów posiadanych już zasilaczy.
Eksperci ostrzegają: aby naładować laptopa, nie wystarczy zwykła ładowarka od smartfona o mocy 20 W. Nowe przepisy promują standard USB Power Delivery (USB-PD). Dla typowego warszawskiego użytkownika oznacza to konieczność posiadania ładowarki o mocy co najmniej 65 W, aby proces ładowania był efektywny i bezpieczny. Użycie zbyt słabego zasilacza z marketu może skutkować tym, że bateria w laptopie będzie się rozładowywać nawet podczas pracy podłączonej do prądu.
Wyjątek dla „gamingowych potworów”
Choć USB-C staje się standardem, nie wszystkie urządzenia zostaną nim objęte od razu. Przepisy dotyczą głównie maszyn o mocy ładowania do 100 W. Oznacza to, że najpotężniejsze laptopy gamingowe oraz stacje robocze używane przez warszawskich grafików czy programistów, które wymagają znacznie więcej energii, nadal będą mogły korzystać z autorskich, okrągłych wtyków. Jednak dla 90% użytkowników ultrabooków i laptopów biurowych, era specjalnych końcówek właśnie dobiegła końca.
Kolejny krok w unijnej rewolucji zaplanowano na koniec 2028 roku. Wtedy producenci zostaną zobowiązani do projektowania ładowarek z odłączanym kablem. Ma to zapobiec wyrzucaniu sprawnych zasilaczy tylko dlatego, że przetarł się przewód. W 2026 roku Warszawa staje się częścią cyfrowego świata, w którym standardy są wreszcie po stronie użytkownika, a nie producentów akcesoriów.
Na co uważać przy zakupie w 2026 roku?
Kupując nowy sprzęt w warszawskich salonach elektroniki, zwracaj uwagę na oznaczenia na pudełkach. Producenci mają teraz obowiązek czytelnego informowania o tym, czy w zestawie znajduje się zasilacz oraz jakiej mocy wymaga urządzenie. To kluczowe, by nie zostać z rozładowanym laptopem w połowie ważnego spotkania. Standaryzacja to koniec chaosu, ale wymaga od nas odrobiny świadomości technicznej przy dobieraniu akcesoriów.
Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Forsal oraz unijnej dyrektywy dotyczącej wspólnej ładowarki (kwiecień 2026).
