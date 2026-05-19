Koniec z bezkarnym opóźnianiem wypłat! Rząd szykuje nowe prawo
Spóźniona pensja? Pracodawca automatycznie dopłaci odsetki. Rząd szykuje duże zmiany
Pracodawcy, którzy spóźnią się z wypłatą wynagrodzenia choćby o jeden dzień, będą musieli automatycznie wypłacić pracownikowi odsetki. To jedna z najważniejszych zmian przewidzianych w projekcie nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Planowane przepisy mają wejść w życie od 2027 roku i znacząco zaostrzą odpowiedzialność firm za łamanie praw pracowników.
Automatyczne odsetki za spóźnioną wypłatę
Projekt przewiduje dodanie do Kodeksu pracy nowego art. 85¹.
Zgodnie z proponowanymi przepisami pracownik automatycznie otrzyma odsetki za opóźnienie wypłaty wynagrodzenia.
Nie będzie trzeba składać żadnego wniosku ani udowadniać szkody.
Odsetki mają być naliczane przez pracodawcę z urzędu od dnia następującego po terminie wypłaty pensji.
Pracownik dostanie je razem z zaległym wynagrodzeniem.
To duża zmiana, ponieważ obecnie wielu pracowników musi samodzielnie dochodzić takich roszczeń.
Brak wypłaty przez 3 miesiące będzie nowym wykroczeniem
Projekt przewiduje również znacznie ostrzejsze kary dla pracodawców uporczywie niewypłacających wynagrodzeń.
Do Kodeksu pracy ma zostać dodany nowy przepis dotyczący niewypłacania pensji przez minimum trzy miesiące.
Za takie działanie grozić będzie:
– grzywna od 5 tys. do 60 tys. zł,
– albo kara ograniczenia wolności.
Projektodawcy podkreślają, że wielomiesięczne niewypłacanie wynagrodzeń powinno być traktowane znacznie surowiej niż jednorazowe opóźnienia.
Kary dla firm mają być nawet dwa razy wyższe
Zmiany obejmą również wysokość grzywien za naruszanie praw pracowników.
Obecnie za wiele wykroczeń pracodawcom grożą kary od 1 tys. do 30 tys. zł.
Po zmianach grzywny mają wynosić od 2 tys. do nawet 60 tys. zł.
Wyższe sankcje obejmą między innymi:
– niewypłacanie pensji w terminie,
– bezpodstawne obniżanie wynagrodzeń,
– niewydanie świadectwa pracy,
– nieudzielenie urlopu,
– naruszanie przepisów BHP.
Zmieni się sposób liczenia płacy minimalnej
Projekt przewiduje także istotne zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzenia.
Pracodawcy nie będą mogli już sztucznie „dobijać” minimalnej krajowej premiami i dodatkami.
Do minimalnego wynagrodzenia nie będą wliczane m.in. premie, dodatki funkcyjne oraz nagrody.
Oznacza to, że podstawowa pensja zasadnicza będzie musiała samodzielnie osiągać poziom minimalnego wynagrodzenia.
Podwyżki płacy minimalnej nadal możliwe dwa razy w roku
Projekt utrzymuje obecny mechanizm podwyższania minimalnego wynagrodzenia.
Jeśli inflacja przekroczy określony poziom, możliwe będą dwie podwyżki minimalnej krajowej:
– od 1 stycznia,
– oraz od 1 lipca.
Rząd nadal będzie przedstawiał propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia do 15 czerwca każdego roku.
Warszawskie firmy mogą najmocniej odczuć zmiany
Eksperci rynku pracy zwracają uwagę, że nowe przepisy szczególnie mocno odczują firmy działające w dużych miastach, w tym w Warszawie.
To właśnie w stolicy działa ogromna liczba przedsiębiorstw zatrudniających pracowników na minimalnym wynagrodzeniu lub korzystających z systemów premiowych.
Zmiany mogą oznaczać dla części firm wzrost kosztów zatrudnienia oraz konieczność przebudowy systemów wynagradzania.
Pracownicy zyskają natomiast silniejsze narzędzia ochrony swoich praw.
Projekt trafi do Sejmu jeszcze w maju
Pierwsze czytanie projektu ustawy zaplanowano na posiedzenie Sejmu 27 maja.
Nowe przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku.
Projekt zakłada jednocześnie uchylenie obecnej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 2002 roku.
Co to oznacza dla Ciebie? Spóźniona pensja będzie kosztować pracodawcę więcej
Planowane zmiany mają zwiększyć ochronę pracowników i utrudnić opóźnianie wypłat wynagrodzeń.
Najważniejsze zmiany:
– automatyczne odsetki za spóźnioną pensję,
– wyższe kary dla pracodawców,
– nawet 60 tys. zł grzywny za łamanie praw pracowniczych,
– nowe wykroczenie za brak wypłaty przez 3 miesiące,
– koniec wliczania premii do minimalnej krajowej.
Jeśli projekt zostanie uchwalony, od 2027 roku pracownicy zyskają znacznie silniejszą ochronę przed nieterminowymi wypłatami.
