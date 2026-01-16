Koniec z czekaniem na pieniądze. Prezydent podpisał ustawę, która zmienia zasady wypłat dla milionów Polaków
Prezydent Karol Nawrocki ostatecznie zamknął temat, który od lat spędzał sen z powiek zwalnianym pracownikom. Podpisana właśnie nowelizacja Kodeksu pracy wywraca do góry nogami dotychczasową praktykę wypłacania pieniędzy za niewykorzystany urlop. Od teraz firmy muszą trzymać się sztywnych terminów, a pieniądze mają trafiać na konta w ściśle określonym czasie.
Rozstanie z pracodawcą to często moment pełen nerwów, w którym ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje pracownik, jest niepewność co do należnych mu pieniędzy. Do tej pory przepisy pozostawiały pewną dowolność, co prowadziło do sytuacji, w których działy kadr w pośpiechu tworzyły dodatkowe listy płac, a zwalniani ludzie nie wiedzieli, kiedy otrzymają rekompensatę za niewykorzystane dni wolne. Ten chaos organizacyjny właśnie przechodzi do historii.
Jedna data, jeden przelew. Nowe zasady gry
Prezydent złożył podpis pod nowelizacją 7 stycznia 2026 roku, a nowe prawo wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Najważniejsza zmiana dotyczy synchronizacji płatności. Zgodnie z nowymi przepisami, ekwiwalent pieniężny za urlop będzie wypłacany dokładnie w tym samym terminie, co regularne wynagrodzenie za pracę. Ma to wyeliminować zbędną biurokrację i mnożenie przelewów.
Ustawodawca przewidział jednak sytuację awaryjną. Jeśli dzień wypłaty pensji w danej firmie przypada przed dniem rozwiązania umowy, pracodawca ma obowiązek przelać środki za urlop w ciągu maksymalnie 10 dni od momentu ustania stosunku pracy. Co więcej, doprecyzowano zasady dotyczące kalendarza – jeśli termin wypłaty wypada w dzień wolny, pieniądze muszą znaleźć się u pracownika dzień wcześniej.
Cyfrowa rewolucja w kadrach
Zmiany w wypłatach to nie wszystko. Nowelizacja otwiera szeroko drzwi dla cyfryzacji w relacjach pracownik-pracodawca. Od teraz firmy będą mogły w formie elektronicznej przekazywać informacje o monitoringu w miejscu pracy czy o przejęciu zakładu przez nowego właściciela. Ułatwienia dotyczą także składania wybranych wniosków pracowniczych oraz funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Co to oznacza dla Ciebie? Koniec niepewności
Nowe przepisy to konkretna zmiana dla każdego, kto planuje zmianę pracy lub spodziewa się zwolnienia. Oto co musisz wiedzieć:
- Spodziewaj się skumulowanego przelewu: Ostatnia wypłata będzie powiększona o kwotę za niewykorzystany urlop. Nie będziesz musiał czekać na oddzielny przelew w nieznanym terminie.
- Pilnuj terminów: Jeśli odchodzisz z pracy po dniu wypłaty, szef ma sztywne 10 dni na rozliczenie się z Tobą z urlopu. Jeśli spóźni się choćby dzień, masz twarde podstawy do roszczeń.
- Sprawdzaj skrzynkę mailową: Ważne komunikaty od pracodawcy (np. o monitoringu) mogą teraz trafiać do Ciebie drogą elektroniczną, a nie tylko na papierze. Warto na bieżąco monitorować służbową i prywatną pocztę.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.