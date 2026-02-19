Koniec z domami opieki jakie znasz. W Polsce rusza rewolucja w mieszkaniach dla seniorów.

Srebrna gospodarka w natarciu. Dlaczego deweloperzy zmieniają kurs?

Inwestorzy instytucjonalni, którzy dotychczas skupiali się na rynku najmu instytucjonalnego (PRS) czy akademikach, teraz kierują kapitał w stronę sektora senioralnego. Powód jest prosty: grupa osób powyżej 65. roku życia rośnie najszybciej, a ich potrzeby mieszkaniowe są specyficzne. Dzisiejszy senior to często osoba aktywna, dysponująca majątkiem w postaci starego, dużego mieszkania, którego nie chce już utrzymywać.

Trend „Silver Living” polega na budowie kompleksów mieszkaniowych bez barier architektonicznych, ale z bogatym zapleczem wspólnym: klubami seniora, siłowniami, a przede wszystkim całodobowym wsparciem medycznym na wezwanie. To luksusowa alternatywa dla samotności w bloku z wielkiej płyty.