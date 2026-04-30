Koniec z gotówką, jaką znasz! Od 30 kwietnia nie wypłacisz już tyle, ile chcesz, sprawdź limity.
30 kwietnia 2026 roku staje się datą kluczową dla obiegu pieniądza w Polsce. W życie weszły nowe, surowe ograniczenia dotyczące wypłat z bankomatów oraz transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami a konsumentami. Dla mieszkańców stolicy, przyzwyczajonych do szybkich wypłat w centrach handlowych, nowe prawo może być sporym zaskoczeniem. Sprawdź, ile pieniędzy możesz dziś legalnie wyciągnąć z maszyny.
Jak donosi Forsal, zmiany są elementem szerszej strategii uszczelniania systemu podatkowego i walki z praniem brudnych pieniędzy. Nowe limity nie są jedynie sugestią banków, ale wynikają z dostosowania polskich przepisów do restrykcyjnych unijnych dyrektyw. W Warszawie, gdzie zagęszczenie bankomatów jest największe w kraju, operatorzy tacy jak Euronet czy Planet Cash już zaktualizowali oprogramowanie swoich urządzeń.
Nowe limity w liczbach, co musisz wiedzieć?
- 1000 zł – to nowy standardowy limit jednorazowej wypłaty w większości popularnych sieci bankomatowych (chyba że korzystasz z maszyny własnego banku).
- 20 000 zł – tyle wynosi nowy limit płatności gotówkowej w relacji konsument-przedsiębiorca. Powyżej tej kwoty warszawskie salony samochodowe czy jubilerzy mają obowiązek przyjąć płatność wyłącznie przelewem lub kartą.
- 8 000 zł – limit dla transakcji między firmami (B2B).
Warszawa przed wyzwaniem: Co to oznacza w praktyce?
Dla przeciętnego mieszkańca Warszawy zmiany będą odczuwalne głównie podczas planowania większych zakupów lub uroczystości. Chcesz zapłacić gotówką za wesele w podwarszawskim dworku lub kupić używane auto na giełdzie? Jeśli kwota przekroczy ustawowe limity, transakcja gotówkowa będzie nieważna w świetle prawa skarbowego, a przedsiębiorcy grożą dotkliwe kary.
Eksperci cytowani przez Forsal zauważają, że ograniczenie wypłat z bankomatów do 1000 zł ma również drugie dno – operatorzy maszyn walczą z rosnącymi kosztami obsługi gotówki i chcą wymusić na klientach częstsze korzystanie z płatności bezgotówkowych. W Warszawie, która promuje się jako „smart city”, odsetek transakcji kartą i telefonem jest najwyższy w Polsce, jednak dla starszych mieszkańców stolicy nowe bariery mogą być wykluczające.
Jak ominąć problemy przy bankomacie?
Jeśli potrzebujesz większej sumy gotówki „na już”, mieszkańcy Warszawy mają kilka wyjść:
- Wypłata w placówce: Urzędy bankowe wciąż pozwalają na wypłatę dowolnych kwot, choć często wymagają awizowania (zgłoszenia) kwot powyżej 20-30 tys. zł z jednodniowym wyprzedzeniem.
- Cashback: Przy okazji zakupów w warszawskich supermarketach można wypłacić mniejsze sumy przy kasie, co omija limit pojedynczej sesji w bankomacie.
- Własna sieć banku: Wiele banków mających swoje oddziały przy ul. Marszałkowskiej czy w zagłębiu biurowym na Woli wciąż pozwala swoim klientom na wyższe limity we własnych urządzeniach.
Sytuacja budzi kontrowersje, a prawnicy ostrzegają: to dopiero początek drogi do całkowitego ograniczenia roli gotówki w gospodarce. Warto sprawdzić ustawienia swojej karty w aplikacji mobilnej jeszcze przed wyjściem z domu.
Źródło: Opracowanie na podstawie materiałów serwisu Forsal.pl dotyczących nowych ograniczeń w wypłatach gotówki i limitów transakcyjnych (30.04.2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.