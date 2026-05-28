Koniec z gotówką od listonosza? ZUS chce wielkiej rewolucji, ale ministerstwo stawia weto

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ponownie wraca do jednego ze swoich najbardziej radykalnych pomysłów. Urzędnicy chcą całkowicie zlikwidować tradycyjne przekazy pocztowe, by emerytury i renty trafiały wyłącznie na konta bankowe. Choć dla państwa to gigantyczne oszczędności, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej natychmiast zablokowało te plany.

Koniec ery listonosza? ZUS stawia na pełną cyfryzację Dyskusja o ucyfrowieniu świadczeń społecznych toczy się w kuluarach od dawna, jednak teraz zyskała formalny wymiar. ZUS zgłosił propozycję całkowitego przejścia na system bezgotówkowy przy okazji prac nad nowym projektem deregulacyjnym. Intencja jest jasna: usunięcie z polskiego prawa przepisów, które zmuszają państwo do organizowania wypłat gotówkowych za pośrednictwem operatora pocztowego. Z perspektywy instytucji system papierowych przekazów odchodzi do lamusa. Zdecydowana większość polskich seniorów i tak nie czeka na dzwonek do drzwi – z danych ZUS wynika, że aż 81,8 proc. wszystkich świadczeń jest już przelewana bezpośrednio na osobiste rachunki bankowe. Dla urzędników pełna automatyzacja to naturalny etap cyfryzacji administracji publicznej, która z powodzeniem wdrożyła już m.in. e-recepty czy elektroniczne wnioski emerytalne. Logistyczna wygoda urzędników: Likwidacja gotówki to dla systemu emerytalnego potężne uproszczenie. Całkowite przejście na transakcje elektroniczne oznacza eliminację skomplikowanego transportu fizycznych pieniędzy, brak konieczności konwojowania gotówki w terenie oraz uproszczenie procedur księgowych.

Brutalna ekonomia: 9 groszy kontra prawie 20 złotych Głównym orężem ZUS w walce o zmianę przepisów są oczywiście pieniądze publiczne. Koszty utrzymania tradycyjnego systemu kopertowego w realiach 2026 roku stają się dla budżetu państwa potężnym obciążeniem. Różnica w cenie pojedynczej operacji technologicznej jest wręcz porażająca. Metoda dostarczenia świadczenia przez ZUS Koszt jednej operacji dla budżetu Aktualny udział w rynku wypłat Elektroniczny przelew bankowy Ok. 0,09 zł 81,8% emerytów i rencistów Tradycyjny przekaz pocztowy (listonosz) Ok. 19,95 zł 18,2% emerytów i rencistów Mnożąc stawkę niemal 20 zł przez miliony transakcji realizowanych każdego miesiąca w skali całego kraju, otrzymujemy gigantyczne sumy. ZUS zapewnia, że zaoszczędzone w ten sposób setki milionów złotych mogłyby zostać natychmiast przekierowane na modernizację systemów informatycznych oraz poprawę jakości bezpośredniej obsługi interesantów w oddziałach.

Stanowcze „nie” z ministerstwa. Seniorzy wolą mieć pieniądze w ręku Argumenty ekonomiczne nie przekonały jednak kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort oficjalnie odrzucił propozycję ujednolicenia wypłat, argumentując, że tak drastyczne posunięcie wykracza poza ramy omawianej ustawy deregulacyjnej. To jasny sygnał polityczny: rządzący zdają sobie sprawę, że narzucenie obowiązku posiadania konta bankowego mogłoby wywołać ogromny opór społeczny. Dla niemal jednej piątej polskich emerytów wizyta listonosza to wciąż fundamentalny element poczucia bezpieczeństwa. Służby socjalne oraz eksperci Narodowego Banku Polskiego (NBP) zwracają uwagę na kilka barier, które uniemożliwiają natychmiastową rewolucję bezgotówkową: Wykluczenie geograficzne: W setkach mniejszych miejscowości i wsi w Polsce nie ma ani jednego oddziału banku, a najbliższy bankomat znajduje się w odległości kilkunastu kilometrów.

W setkach mniejszych miejscowości i wsi w Polsce nie ma ani jednego oddziału banku, a najbliższy bankomat znajduje się w odległości kilkunastu kilometrów. Bariera technologiczna: Część najstarszych seniorów nie potrafi i nie chce uczyć się obsługi aplikacji mobilnych czy internetowych systemów transakcyjnych.

Część najstarszych seniorów nie potrafi i nie chce uczyć się obsługi aplikacji mobilnych czy internetowych systemów transakcyjnych. Psychologia gotówki: Starsze pokolenia wykazują głębokie przywiązanie do fizycznego pieniądza – dla wielu z nich kwota „w ręku” w dniu wypłaty daje gwarancję pełnej kontroli nad domowym budżetem.