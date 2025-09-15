Koniec z gubieniem paragonów? Wielka rewolucja w sklepach już się zaczęła
Każdy z nas zna ten problem – papierowy paragon zgubiony w portfelu, zniszczony w kieszeni czy po prostu wyrzucony przez pomyłkę. Gdy potrzebujemy go do reklamacji, zaczyna się poszukiwanie. Te czasy mogą już niebawem przejść do historii. System e-paragonów, który działa w Polsce od września 2023 roku, zyskuje na popularności, a w 2025 roku czeka nas prawdziwa cyfrowa rewolucja w handlu.
Jak informuje Ministerstwo Finansów, w 2025 roku ruszy kampania informacyjna mająca na celu popularyzację elektronicznych paragonów. Choć system funkcjonuje już od ponad roku, wiele osób nadal nie wie, jak z niego korzystać. To może się zmienić dzięki zaplanowanym działaniom edukacyjnym.
Aplikacja, która zmieni Twoje zakupy
E-paragon to cyfrowa wersja tradycyjnego paragonu fiskalnego, która ma taką samą moc prawną jak jego papierowy odpowiednik. System działa przez bezpłatną aplikację e-Paragony 2.0, którą można pobrać z Google Play i App Store. Najnowsza wersja aplikacji wprowadza kilka przełomowych funkcji, które ułatwiają zarządzanie zakupami.
W najnowszej wersji aplikacji znajdziesz widget z kodem kreskowym, który możesz umieścić na ekranie głównym telefonu. To oznacza, że nie musisz już uruchamiać aplikacji przed każdym zakupem – wystarczy pokazać kasjerowi kod z ekranu głównego.
Aplikacja pozwala także na współdzielenie karty e-Paragony z innymi członkami rodziny. Dzięki temu rodzice mogą gromadzić paragony z zakupów dzieci, a małżonkowie – wspólnie zarządzać domowym budżetem. System współdzielenia działa przez jednorazowe hasło ważne przez 10 minut, co zapewnia bezpieczeństwo.
Jak to działa w praktyce
Proces otrzymywania e-paragonu jest prosty. Po zainstalowaniu aplikacji system generuje unikalny numer KID, który identyfikuje Twoje urządzenie. Podczas zakupów wystarczy pokazać kasjerowi kod kreskowy z telefonu. Kas zeskanuje go, a paragon automatycznie trafi do Twojej aplikacji w ciągu kilku minut.
Aplikacja jest całkowicie anonimowa – nie musisz podawać żadnych danych osobowych. Wszystkie informacje są przechowywane lokalnie na Twoim telefonie lub opcjonalnie w chmurze. Dostęp do aplikacji jest zabezpieczony kodem PIN lub biometrią.
Gdzie możesz już korzystać z e-paragonów
Niestety, nie wszystkie sklepy oferują jeszcze e-paragony. System wymaga kas fiskalnych wyposażonych w specjalną funkcjonalność oraz dostępu do internetu. Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, rozwój systemu ogranicza właśnie liczba kompatybilnych kas.
Biedronka wprowadziła już e-paragony w 1700 swoich sklepach, planując stopniowe rozszerzenie na pozostałe placówki. Inne sieci, jak Lidl czy Carrefour, oferują cyfrowe paragony w swoich aplikacjach, ale nie mają one charakteru fiskalnego – klienci wciąż otrzymują papierową wersję.
Wielkie oszczędności dla sklepów
Dla przedsiębiorców e-paragony to nie tylko ekologia, ale także wymierne korzyści finansowe. Jak wyjaśnia prezes Platformy Detalistów Cezary Pierzan w rozmowie z PAP, oszczędności na procesie fiskalizacji mogą sięgać od 50 do 80 procent w porównaniu z paragonami papierowymi.
Michał Kwieciński z eparagony.pl dodaje, że co roku w Polsce marnuje się ponad 30 milionów litrów wody i wycina lasy o powierzchni 115 boisk piłkarskich tylko po to, aby wyprodukować papierowe paragony, które przeważnie trafiają do śmietnika.
Biedronka kończy z „legendarnymi paragonami”
Sieć Biedronka, słynąca z długich paragonów, wprowadza e-paragony jako sposób na rozwiązanie tego problemu. Te „półmetrowe” paragony zawierające porównania cen z konkurencją przechodzą do historii. W komunikacie sieć żartobliwie napisała: „Na Podhalu można usłyszeć legendę o rycerzu śpiącym pod szczytami Tatr, podobnie spotkać można historie o legendarnych paragonach Biedronki. Rycerze przeszli do historii, podobnie jak powoli przechodzą do niej opowieści na temat paragonów”.
Aby otrzymać e-paragon w Biedronce, musisz mieć aplikację sieci lub kartę Moja Biedronka. Wszystkie paragony są przechowywane na koncie klienta przez 3 lata, a w razie potrzeby można je pobrać w formacie PDF lub JSON.
Co to oznacza dla Ciebie?
E-paragony to przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu. Nie musisz już martwić się o gubienie papierowych dowodów zakupu ani szukanie ich w portfelu podczas reklamacji. Wszystkie paragony masz w jednym miejscu – w telefonie.
System ułatwia także zarządzanie domowym budżetem. Aplikacja pozwala kategoryzować wydatki, dodawać informacje o gwarancjach i śledzić daty ich wygaśnięcia. Możesz również dodawać do aplikacji zdjęcia papierowych paragonów z tych sklepów, które jeszcze nie oferują e-paragonów.
Praktyczne porady dla użytkowników
Jeśli chcesz już teraz zacząć korzystać z e-paragonów, pobierz aplikację e-Paragony 2.0 z oficjalnych sklepów. Sprawdź, które sklepy w Twojej okolicy oferują już tę usługę – lista kompatybilnych kas jest dostępna na stronie podatki.gov.pl/e-paragony.
Pamiętaj, że e-paragony są dostępne w systemie przez 30 dni od wystawienia. Po tym czasie są automatycznie usuwane, więc warto regularnie synchronizować dane z chmurą lub pobierać ważne paragony na urządzenie.
W przypadku zwrotów czy reklamacji zawsze możesz poprosić o papierowy paragon – sprzedawcy nie mają obowiązku wystawiania tylko elektronicznych wersji. To rozwiązanie jest całkowicie dobrowolne zarówno dla klientów, jak i sklepów.
System e-paragonów to krok w stronę cyfryzacji polskiego handlu, który przynosi korzyści wszystkim stronom. Klienci zyskują wygodę, sklepy oszczędzają na kosztach, a środowisko naturalne – na redukcji odpadów papierowych. Kampania informacyjna planowana na 2025 rok może sprawić, że e-paragony staną się tak popularne jak płatności bezgotówkowe.
