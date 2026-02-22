Koniec z kolejkami po skierowanie? Sprawdź listę lekarzy, do których zapiszesz się bezpośrednio.

Do których lekarzy nikt nie potrzebuje skierowania?

Niezależnie od posiadanych uprawnień dodatkowych, polskie prawo przewiduje grupę lekarzy specjalistów, do których dostęp jest powszechny i nie wymaga żadnych dokumentów od lekarza rodzinnego. W 2026 roku na tej liście znajdują się:

Ginekolog i położnik

Dentysta (stomatolog)

Wenerolog

Onkolog

Psychiatra

Warto pamiętać, że w przypadku onkologa brak wymogów formalnych ma na celu jak najszybsze wdrożenie diagnostyki w ramach pakietu onkologicznego (karta DiLO), co jest kluczowe dla powodzenia leczenia.