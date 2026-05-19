Koniec z najmem bez wiedzy sąsiadów? Resort rozwoju szykuje duże zmiany w prawie

19 maja 2026 15:25 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Polski rynek nieruchomości czekają głębokie reformy, które mogą radykalnie zmienić dotychczasowe zasady zarządzania lokalami mieszkalnymi. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad przepisami ograniczającymi swobodę dysponowania własnością w budynkach wielorodzinnych, jeśli generuje to uciążliwości dla innych mieszkańców.

bloki mieszkalne
Fot. Warszawa w Pigułce

Koniec z samowolą w najmie krótkoterminowym

Głównym celem przygotowywanej nowelizacji przepisów jest uregulowanie dynamicznie rozwijającego się rynku najmu krótkoterminowego, który w wielu polskich miastach stał się zarzewiem konfliktów społecznych. Właściciele lokali, którzy czerpią zyski z masowego udostępniania mieszkań turystom na doby, będą musieli dostosować się do nowych, restrykcyjnych procedur. Rząd zamierza dać wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom realne narzędzia do decydowania o tym, kto i na jakich zasadach może prowadzić taką działalność w ich najbliższym otoczeniu.

Sąsiedzi zadecydują o biznesie w bloku

Zgodnie z założeniami projektu, kluczowym elementem nowej procedury prawnej będzie konieczność uzyskania formalnej akceptacji ze strony większości mieszkańców danego budynku lub klatki schodowej. Jeśli sąsiedzi uznają, że rotacja gości negatywnie wpływa na ich bezpieczeństwo, spokój lub stan techniczny części wspólnych nieruchomości, będą mieli prawo zablokować plany wynajmującego. Resort rozwoju i technologii argumentuje, że prawo do niezakłóconego korzystania z własnego mieszkania przez stałych lokatorów powinno stać wyżej niż niczym nieograniczona swoboda komercyjna właścicieli pojedynczych lokali.

Wejście przepisów w życie w 2026 roku

Prace nad nowym pakietem regulacji dla sektora nieruchomości nabierają tempa. Rząd planuje wdrożenie opisanych mechanizmów kontrolnych jeszcze w 2026 roku. Eksperci i uczestnicy rynku podkreślają, że nadchodzące modyfikacje mogą drastycznie zmniejszyć opłacalność inwestowania w lokale przeznaczone na najem krótkoterminowy i zmusić część inwestorów do powrotu do tradycyjnego, długoterminowego wynajmowania mieszkań.

 

 

Źródło: Infor (infor.pl)

 

