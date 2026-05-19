Koniec z najmem bez wiedzy sąsiadów? Resort rozwoju szykuje duże zmiany w prawie
Koniec z samowolą w najmie krótkoterminowym
Sąsiedzi zadecydują o biznesie w bloku
Zgodnie z założeniami projektu, kluczowym elementem nowej procedury prawnej będzie konieczność uzyskania formalnej akceptacji ze strony większości mieszkańców danego budynku lub klatki schodowej. Jeśli sąsiedzi uznają, że rotacja gości negatywnie wpływa na ich bezpieczeństwo, spokój lub stan techniczny części wspólnych nieruchomości, będą mieli prawo zablokować plany wynajmującego. Resort rozwoju i technologii argumentuje, że prawo do niezakłóconego korzystania z własnego mieszkania przez stałych lokatorów powinno stać wyżej niż niczym nieograniczona swoboda komercyjna właścicieli pojedynczych lokali.
Wejście przepisów w życie w 2026 roku
Prace nad nowym pakietem regulacji dla sektora nieruchomości nabierają tempa. Rząd planuje wdrożenie opisanych mechanizmów kontrolnych jeszcze w 2026 roku. Eksperci i uczestnicy rynku podkreślają, że nadchodzące modyfikacje mogą drastycznie zmniejszyć opłacalność inwestowania w lokale przeznaczone na najem krótkoterminowy i zmusić część inwestorów do powrotu do tradycyjnego, długoterminowego wynajmowania mieszkań.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.