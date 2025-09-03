Koniec z płaceniem podatku za niezapłacone faktury. Kasowy PIT rewolucjonizuje rozliczenia przedsiębiorców
Miliony polskich przedsiębiorców zyskały nowy sposób rozliczania podatków. Od stycznia 2025 roku można płacić PIT dopiero po otrzymaniu zapłaty od klienta. To przełomowa zmiana, która może uratować płynność finansową tysięcy firm.
Marzenie przedsiębiorców stało się rzeczywistością
Od 1 stycznia 2025 roku przedsiębiorcy mogą wybrać kasową metodę rozliczania PIT – podatek płaci się dopiero po faktycznym otrzymaniu pieniędzy od kontrahenta, a nie jak dotychczas – w momencie wystawienia faktury.
To koniec z dramatami firm, które musiały odprowadzać podatek od pieniędzy, których jeszcze nie widziały. Dotychczas przedsiębiorca wystawiał fakturę na 50 000 zł, musiał zapłacić od niej podatek, nawet jeśli klient zwlekał z płatnością przez miesiące.
Kasowy PIT będą mogli wybrać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność wyłącznie samodzielnie, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 1 mln zł.
Kto może skorzystać z kasowego PIT?
Warunki są jasno określone:
- Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą (nie w spółce)
- Twoje przychody w 2024 roku nie przekroczyły 1 miliona złotych
- Nie prowadzisz ksiąg rachunkowych (tylko PKPiR)
- Złożysz oświadczenie do urzędu skarbowego do 20 lutego 2025
Kasowy PIT będzie dobrowolną formą rozliczeń. W przypadku jej wyboru podatnik będzie jednak zobowiązany do jej stosowania przez cały rok podatkowy.
Jak działa kasowy PIT w praktyce?
Przykład firmy transportowej:
Pani Anna prowadzi transport. W styczniu 2025 roku wystawiła fakturę na 20 000 zł za przewóz towaru. Przy dotychczasowych zasadach musiałaby zapłacić podatek już w styczniu, nawet gdyby klient nie zapłacił.
Z kasowym PIT zapłaci podatek dopiero gdy faktycznie otrzyma te 20 000 zł – może to nastąpić w marcu, maju lub nawet później. To oznacza znacznie lepszą płynność finansową.
Ważna zasada bezpieczeństwa: Po upływie 2 lat, licząc od dnia wystawienia faktury, przedsiębiorcy będą musieli rozpoznać przychód z działalności gospodarczej, nawet jeżeli nie otrzymają od kontrahentów zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę.
Rewolucja dotyczy też kosztów
Kasowy PIT zmienia nie tylko sposób rozpoznawania przychodów, ale też kosztów. Faktury zakupowe możesz wliczać w koszty dopiero po ich opłaceniu.
Przykład praktyczny: Jeśli kupujesz materiały za 10 000 zł i otrzymujesz fakturę w styczniu, ale płacisz dopiero w marcu – koszt uwzględnisz w rozliczeniu dopiero w marcu, gdy rzeczywiście zapłacisz.
Co to oznacza dla Ciebie?
Przedsiębiorcy działający B2B (biznes do biznesu) zyskują najwięcej. Kasowy PIT dotyczy wyłącznie transakcji między przedsiębiorcami, więc jeśli sprzedajesz głównie firmom – to rozwiązanie jest dla Ciebie.
Firmy z problemami z płynnością mogą odetchnąć. Koniec z sytuacją, gdzie musisz pożyczać pieniądze na podatek od niezapłaconych faktur.
Rozpoczynający działalność też mogą skorzystać od razu, bez sprawdzania limitu z poprzedniego roku.
Uwaga na ograniczenia: Kasowy PIT nie obejmuje:
- Sprzedaży do konsumentów (B2C)
- Działalności w spółkach
- Firm prowadzących księgi rachunkowe
- Przedsiębiorców przekraczających 1 mln zł przychodów
Jak przejść na kasowy PIT?
Masz czas do 20 lutego 2025 roku na złożenie oświadczenia do urzędu skarbowego. Możesz to zrobić:
- Pisemnie – zwykłe oświadczenie (nie ma specjalnego formularza)
- Przez internet – w serwisie e-Urząd Skarbowy
- Osobiście – w urzędzie skarbowym
Jeśli wybierzesz metodę kasową, masz obowiązek stosować ją przez cały rok podatkowy. Twój wybór przechodzi na następne lata, chyba że do 20 lutego zawiadomisz na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, że rezygnujesz z tej metody.
Pułapki, na które musisz uważać
Nie wszystkie faktury objęte kasowym PIT: Metoda kasowa rozliczania przychodów nie obejmuje transakcji, w przypadku których do wydania towaru lub wykonania usługi doszło w poprzednim roku podatkowym.
Problem z wyceną zapasów: Spisem z natury objęte będą także towary, które nie zostały opłacone. Przedsiębiorca zyska jednak możliwość pomniejszenia wartości spisu o wartość towarów w nim ujętych, które w danym roku podatkowym nie zostały ujęte w ewidencji ze względu na brak zapłaty.
Utrata prawa: Ewentualna utrata prawa do kasowego PIT w związku z przekroczeniem limitu w kwocie 1 000 000 zł następuje dopiero od następnego roku podatkowego.
Kto skorzysta najbardziej?
Statystyki Ministerstwa Finansów: Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że na zmianach może skorzystać ok. 2,3 mln mikroprzedsiębiorców, w szczególności zaś tych, którzy prowadzą działalność na małą skalę.
Największe korzyści odniosą:
- Firmy budowlane z długimi terminami płatności
- Przedsiębiorcy transportowi
- Dostawcy usług dla dużych korporacji
- Freelancerzy i konsultanci pracujący B2B
- Handel hurtowy z odroczonym terminem płatności
Czy warto przejść na kasowy PIT?
Zdecydowanie TAK, jeśli:
- Masz problemy z płynnością finansową
- Klienci często opóźniają płatności
- Pracujesz głównie B2B
- Chcesz uprościć rozliczenia
Możesz się wahać, jeśli:
- Większość klientów płaci od ręki
- Prowadzisz głównie sprzedaż detaliczną
- Masz skomplikowaną działalność z wieloma rodzajami przychodów
Jak zadbać o bezpieczeństwo?
Ważne zasady ostrożności:
- Dokumentuj wszystko – każda płatność musi być jasno udokumentowana
- Pilnuj terminów – pamiętaj o 2-letnim limicie na uznanie przychodu
- Monitoruj limit – śledź, żeby nie przekroczyć miliona złotych
- Planuj przejście – przygotuj się na ewentualne zmiany w księgowości
Przyszłość kasowego PIT
Kasowy PIT to dopiero początek zmian. Ministerstwo Finansów obserwuje, jak sprawdza się nowe rozwiązanie i może je rozszerzać na kolejne grupy przedsiębiorców.
To pierwsza tak duża zmiana w rozliczeniach podatkowych od lat. Pokazuje, że rząd słucha problemów przedsiębiorców i próbuje je rozwiązywać.
Wniosek: Jeśli spełniasz warunki i masz problemy z płynnością finansową z powodu nieterminowo płacących klientów, kasowy PIT może być rozwiązaniem Twoich problemów. Masz czas do 20 lutego na podjęcie decyzji – warto wykorzystać tę szansę.
Źródła: Ministerstwo Finansów, ustawa z 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
