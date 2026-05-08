Koniec z podatkiem od małych oszczędności. Znamy dwa limity nowej reformy.

8 maja 2026 08:06 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Ministerstwo Finansów ogłosiło założenia reformy podatku od zysków kapitałowych. Nowe przepisy wprowadzają kwotę wolną od opodatkowania, co ma zachęcić obywateli do gromadzenia oszczędności oraz inwestowania na rynku kapitałowym.

mężczyzna wychodzacy z banku
Grafika poglądowa (generowana automatycznie – Gemini)

Planowane zmiany w podatku Belki zakładają odejście od powszechnego opodatkowania każdego wypracowanego zysku. Reforma opiera się na mechanizmie kwoty wolnej, której wysokość będzie powiązana ze wskaźnikami ekonomicznymi Narodowego Banku Polskiego.

Mechanizm kwoty wolnej od podatku

Projekt przewiduje specyficzny sposób wyliczania limitu, do którego zyski nie będą obciążone 19-procentową daniną:

  • Algorytm wyliczenia: Kwota wolna ma odpowiadać iloczynowi 100 tys. zł oraz stopy depozytowej NBP obowiązującej w danym okresie.
  • Dwa odrębne limity: Reforma wprowadza podział na dwa niezależne koszyki oszczędnościowe. Pierwszy dotyczy produktów bankowych (lokaty, rachunki oszczędnościowe), a drugi inwestycji kapitałowych (akcje, obligacje, fundusze).
  • Opodatkowanie nadwyżki: Podatek w wysokości 19% zostanie naliczony wyłącznie od dochodów przekraczających wyznaczony limit roczny.

Cele reformy i termin wdrożenia

Głównym założeniem Ministerstwa Finansów jest pobudzenie aktywności inwestycyjnej Polaków oraz wsparcie budowania długoterminowego kapitału. Zmiany mają sprawić, że oszczędzanie mniejszych kwot stanie się bardziej opłacalne, gdyż wypracowane odsetki i zyski w ramach limitu trafią w całości do portfela właściciela konta. Według zapowiedzi resortu, nowe przepisy mają wejść w życie w 2025 roku.

Wpływ na rynek kapitałowy

Wprowadzenie ulgi ma na celu nie tylko wsparcie budżetów domowych, ale również wzmocnienie krajowego rynku kapitałowego. Dzięki odrębnemu limitowi dla inwestycji giełdowych i obligacji, rząd chce skłonić Polaków do dywersyfikacji oszczędności i częstszego korzystania z instrumentów innych niż standardowe lokaty bankowe. Instytucje finansowe będą odpowiedzialne za odpowiednie rozliczenie podatku po przekroczeniu przez klienta ustawowego progu zwolnienia.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie materiału serwisu Forsal.pl dotyczącego reformy podatku Belki (07.05.2026).

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna