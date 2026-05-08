Koniec z podatkiem od małych oszczędności. Znamy dwa limity nowej reformy.
Ministerstwo Finansów ogłosiło założenia reformy podatku od zysków kapitałowych. Nowe przepisy wprowadzają kwotę wolną od opodatkowania, co ma zachęcić obywateli do gromadzenia oszczędności oraz inwestowania na rynku kapitałowym.
Planowane zmiany w podatku Belki zakładają odejście od powszechnego opodatkowania każdego wypracowanego zysku. Reforma opiera się na mechanizmie kwoty wolnej, której wysokość będzie powiązana ze wskaźnikami ekonomicznymi Narodowego Banku Polskiego.
Mechanizm kwoty wolnej od podatku
Projekt przewiduje specyficzny sposób wyliczania limitu, do którego zyski nie będą obciążone 19-procentową daniną:
- Algorytm wyliczenia: Kwota wolna ma odpowiadać iloczynowi 100 tys. zł oraz stopy depozytowej NBP obowiązującej w danym okresie.
- Dwa odrębne limity: Reforma wprowadza podział na dwa niezależne koszyki oszczędnościowe. Pierwszy dotyczy produktów bankowych (lokaty, rachunki oszczędnościowe), a drugi inwestycji kapitałowych (akcje, obligacje, fundusze).
- Opodatkowanie nadwyżki: Podatek w wysokości 19% zostanie naliczony wyłącznie od dochodów przekraczających wyznaczony limit roczny.
Cele reformy i termin wdrożenia
Głównym założeniem Ministerstwa Finansów jest pobudzenie aktywności inwestycyjnej Polaków oraz wsparcie budowania długoterminowego kapitału. Zmiany mają sprawić, że oszczędzanie mniejszych kwot stanie się bardziej opłacalne, gdyż wypracowane odsetki i zyski w ramach limitu trafią w całości do portfela właściciela konta. Według zapowiedzi resortu, nowe przepisy mają wejść w życie w 2025 roku.
Wpływ na rynek kapitałowy
Wprowadzenie ulgi ma na celu nie tylko wsparcie budżetów domowych, ale również wzmocnienie krajowego rynku kapitałowego. Dzięki odrębnemu limitowi dla inwestycji giełdowych i obligacji, rząd chce skłonić Polaków do dywersyfikacji oszczędności i częstszego korzystania z instrumentów innych niż standardowe lokaty bankowe. Instytucje finansowe będą odpowiedzialne za odpowiednie rozliczenie podatku po przekroczeniu przez klienta ustawowego progu zwolnienia.
Źródło: Opracowanie na podstawie materiału serwisu Forsal.pl dotyczącego reformy podatku Belki (07.05.2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.