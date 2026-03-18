Koniec z PSZOK? Ta zmiana zaskoczy każdego. Sprawdź szczegóły
Od 2025 roku oddawanie zużytych ubrań i innych tekstyliów podlega nowym zasadom, które dla wielu mieszkańców okazały się uciążliwe. Teraz pojawia się rozwiązanie, które może to zmienić — w niektórych miastach ustawiane są specjalne kontenery, dzięki którym nie trzeba już jechać do PSZOK, by pozbyć się niepotrzebnych rzeczy.
Nowe kontenery na tekstylia. Zmiany w segregacji odpadów w Polsce
W Polsce od początku 2025 roku obowiązuje obowiązek selektywnej zbiórki tekstyliów. Oznacza to, że zużytych ubrań, obuwia czy pościeli nie można już wyrzucać do odpadów zmieszanych. W praktyce dla wielu mieszkańców oznaczało to konieczność korzystania z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które często znajdują się z dala od osiedli. Teraz w niektórych miastach pojawia się nowe rozwiązanie – specjalne kontenery na tekstylia ustawiane bliżej mieszkańców.
Co się zmienia?
Nowe czerwone kontenery umożliwiają oddawanie zużytych tekstyliów bez konieczności dojazdu do PSZOK. Do pojemników można wrzucać m.in. ubrania, obuwie, pościel, ręczniki, firany, koce czy pluszowe zabawki.
Rozwiązanie to ma ułatwić mieszkańcom wywiązywanie się z obowiązku segregacji. Wcześniej wiele osób gromadziło tekstylia w domach, czekając na moment, gdy uzbiera się ich więcej i opłaca się zawieźć je do PSZOK.
Obowiązek segregacji tekstyliów
Zmiany wynikają z przepisów unijnych, które wprowadziły obowiązek selektywnego zbierania odpadów tekstylnych. Oznacza to, że wyrzucanie ubrań do odpadów zmieszanych jest niedozwolone – chyba że są one silnie zabrudzone i wykorzystywane np. do sprzątania.
Nieprzestrzeganie zasad może skutkować podwyższeniem opłat za wywóz śmieci, dlatego samorządy muszą zapewnić mieszkańcom możliwość prawidłowego oddawania takich odpadów.
Rola gmin i nowe rozwiązania
Zgodnie z przepisami to gminy odpowiadają za organizację systemu zbiórki tekstyliów. Minimalnym wymaganiem jest zapewnienie możliwości oddania ich w PSZOK, jednak część samorządów decyduje się na dodatkowe rozwiązania.
Przykładem są nowe kontenery ustawiane na osiedlach. Takie pojemniki pojawiły się już m.in. w Krakowie. Mieszkańcy mogą z nich korzystać bez dodatkowych opłat, a ich opróżnianie odbywa się zazwyczaj przy okazji odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Alternatywy: mobilne zbiórki
Oprócz kontenerów niektóre miasta organizują także mobilne zbiórki tekstyliów. Specjalne pojazdy pojawiają się na osiedlach w wyznaczonych terminach, umożliwiając wygodne oddanie odpadów.
Takie działania przynoszą konkretne efekty. W jednym z dużych miast w 2025 roku zebrano w ten sposób setki ton tekstyliów, co pokazuje, że mieszkańcy chętnie korzystają z ułatwień.
Czy PSZOK przestanie być potrzebny?
Na razie PSZOK pozostaje podstawowym elementem systemu gospodarowania odpadami tekstylnymi. Nowe kontenery i mobilne zbiórki mają charakter uzupełniający i zależą od decyzji samorządów oraz zainteresowania mieszkańców.
To właśnie aktywność lokalnych społeczności może zdecydować o tym, czy podobne rozwiązania będą wprowadzane szerzej. Jeśli kontenery okażą się popularne, możliwe jest ich ustawienie w kolejnych lokalizacjach.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim większą wygodę. Zamiast planować wyjazd do PSZOK, będą mogli oddać tekstylia w pobliżu miejsca zamieszkania.
Jednocześnie nadal obowiązują zasady segregacji. Tekstylia nie mogą trafiać do odpadów zmieszanych, a ich właściwe przekazywanie staje się elementem codziennego systemu gospodarowania odpadami.
Nowe rozwiązania pokazują, że system selektywnej zbiórki tekstyliów dopiero się rozwija, a jego ostateczny kształt będzie zależał zarówno od decyzji samorządów, jak i zaangażowania mieszkańców.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.