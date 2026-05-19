Koniec z samowolką w blokach? Rząd szykuje potężne uderzenie we właścicieli. Tysiące lokali może zniknąć z rynku
Ministerstwo Rozwoju i Technologii szykuje rewolucję, która uderzy w dotychczasową swobodę właścicieli mieszkań wynajmowanych na doby. Nowe unijne przepisy, które wchodzą w życie 20 maja, wymuszą rejestrację każdej takiej działalności, a polski rząd już jesienią zamierza przekuć te regulacje w potężne narzędzie kontrolne. Zmiany mają definitywnie ukrócić uciążliwe sąsiedztwo lokali turystycznych w budynkach wielorodzinnych i radykalnie zmienić sytuację na rynku nieruchomości. Czy to oznacza masowy odpływ lokali z platform rezerwacyjnych i nagły spadek cen za wynajem dla zwykłych lokatorów?
Wielka zmiana od 20 maja. Unia Europejska wprowadza nowe reguły
Od 20 maja zaczynają obowiązywać nowe, restrykcyjne przepisy unijne, które nakładają na wszystkie osoby oferujące najem krótkoterminowy bezwzględny obowiązek rejestracji. Choć w Polsce dedykowana ustawa krajowa wdrażająca te zapisy jest wciąż na etapie przygotowań i ma zostać uchwalona jesienią, proces zmian strukturalnych już się rozpoczął. Celem europejskich urzędników jest pełna przejrzystość rynku, który przez ostatnie lata rozwijał się praktycznie poza jakąkolwiek kontrolą instytucjonalną.
Obecnie w naszym kraju nie funkcjonuje jeszcze centralny rejestr, do którego właściciele mogliby zgłaszać swoje nieruchomości. Kraje członkowskie zostały jednak zobowiązane do stworzenia takich systemów teleinformatycznych, w których każdemu lokalowi przeznaczonemu na krótki pobyt zostanie nadany indywidualny numer identyfikacyjny. W praktyce oznacza to, że każda oferta pojawiająca się w internecie będzie musiała zawierać ten oficjalny identyfikator. Brak numeru w ogłoszeniu uniemożliwi legalną publikację oferty na jakiejkolwiek platformie rezerwacyjnej.
Władze publiczne oraz samorządy zyskają dzięki temu całkowitą wiedzę na temat skali tego zjawiska. Obecnie szacunki dotyczące liczby mieszkań wykorzystywanych jako substytuty hoteli są bardzo rozbieżne. W Polsce buduje się około 220 000 mieszkań rocznie, jednak nikt nie jest w stanie precyzyjnie wskazać, jaka część z nich trafia od razu w ręce inwestorów nastawionych wyłącznie na obsługę ruchu turystycznego. Nowa baza danych ma dać precyzyjną odpowiedź na to pytanie i pozwolić lokalnym władzom na prowadzenie racjonalnej polityki przestrzennej oraz mieszkaniowej.
Prawo budowlane kontra rzeczywistość. Ukryta pułapka na inwestorów
Przedstawiciele resortu rozwoju zwracają uwagę na kluczowy aspekt prawny, który do tej pory był masowo ignorowany przez osoby kupujące nieruchomości w celach zarobkowych. Zgodnie z artykułem 71 ustawy Prawo budowlane, każda zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję hotelową lub pensjonatową wymaga oficjalnego zgłoszenia do odpowiednich organów architektoniczno-budowlanych. Do takiego wniosku inwestor musi bezwzględnie dołączyć zgodę wójta, burmistrza lub prezydenta danego miasta.
Większość właścicieli lokali traktuje zakupy nieruchomości w sposób czysto biznesowy, całkowicie zapominając o obowiązkach administracyjnych. Przepisy mówią jasno: mieszkanie w bloku ma służyć celom mieszkalnym, a stałe rotowanie gośćmi zmienia charakter eksploatacji budynku. Taka działalność generuje zupełnie inne obciążenia dla infrastruktury wspólnej, zwiększa koszty utrzymania nieruchomości i wpływa na bezpieczeństwo pożarowe. Śmiało można stwierdzić, że zdecydowana większość lokali oferowanych dziś w internecie na krótkie terminy działa w warunkach rażącego naruszenia procedur budowlanych.
Wprowadzenie unijnego i krajowego rejestru da urzędnikom oraz sąsiadom potężny oręż do walki z nielegalnymi praktykami. Gdy system ruszy, zweryfikowanie statusu prawnego danej nieruchomości stanie się niezwykle proste. Jeśli właściciel nie dopełnił formalności związanych ze zmianą sposobu użytkowania i nie uzyskał wymaganych zgód administracyjnych, hiszpańska działalność będzie mogła zostać natychmiast zablokowana, a na sam lokal nałożone zostaną dotkliwe kary finansowe za samowolę użytkową.
Koniec z klubami nocnymi za ścianą. Ulga dla mieszkańców dużych miast
Problem tzw. pseudohoteli dotyka przede wszystkim centra największych polskich aglomeracji oraz miejscowości turystyczne. Lokatorzy, którzy wydali oszczędności życia na zakup własnego M w celach mieszkaniowych, regularnie skarżą się na uciążliwości związane z rotacją turystów. Stałe hałasy, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie mienia wspólnego oraz poczucie braku bezpieczeństwa na własnych klatkach schodowych to codzienność osób mieszkających w sąsiedztwie takich lokali. Bloki mieszkalne w weekendy zamieniają się nierzadko w głośne centra rozrywki.
Rząd podkreśla, że interes uczciwych obywateli, którzy kupili mieszkania, by w nich spokojnie żyć i odpoczywać po pracy, musi stać wyżej niż interes czysto spekulacyjny inwestorów. Lokale mieszkalne z założenia mają zaspokajać potrzeby bytowe ludzi, a nie służyć jako niekontrolowane bazy noclegowe pozbawione nadzoru, jakiemu podlegają klasyczne hotele. Dotychczasowa bezradność wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni ma odejść w przeszłość właśnie dzięki transparentności, którą wymuszą nowe przepisy.
Ministerstwo zauważa, że turyści chętnie korzystają z prywatnych kwater, ponieważ są one często znacznie tańszą alternatywą dla tradycyjnych hoteli. Tańsza oferta wiąże się jednak z omijaniem standardów bezpieczeństwa oraz brakiem dbałości o komfort stałych mieszkańców. Nowe regulacje nie mają na celu całkowitego zlikwidowania rynku najmu krótkoterminowego, ale uregulowanie go w taki sposób, by cywilizowane reguły współżycia społecznego były bezwzględnie przestrzegane, a uciążliwe punkty eliminowane z przestrzeni mieszkalnej.
Mieszkania wrócą do młodych? Walka z luką czynszową
Wprowadzenie rygorystycznych procedur kontrolnych może wywołać głębokie reperkusje na całym rynku nieruchomości w Polsce. Urzędnicy prognozują, że znaczna część właścicieli, zniechęcona koniecznością rejestracji, ryzykiem konfliktów prawnych z sąsiadami oraz restrykcyjnymi kontrolami budowlanymi, zdecyduje się na wycofanie swoich ofert z rynku dobowego. Lokale te nie zostaną jednak puste – naturalnym krokiem będzie ich transfer na rynek najmu długoterminowego.
Taki scenariusz to doskonała wiadomość dla tysięcy młodych osób, które obecnie bezskutecznie poszukują przystępnych cenowo lokali do stałego zamieszkania w dużych miastach. Zwiększenie podaży mieszkań na tradycyjnym rynku najmu może doprowadzić do stabilizacji, a w niektórych lokalizacjach nawet do realnego spadku stawek czynszowych. Obecnie dostępność ofert jest drastycznie ograniczona właśnie przez fakt, że najbardziej atrakcyjne lokale w centrach miast są sztucznie blokowane na potrzeby obsługi turystów.
Problem ten bezpośrednio wiąże się ze zjawiskiem tzw. luki czynszowej, która w Polsce przybiera alarmujące rozmiary. Szacuje się, że od 30 do 35 procent polskich rodzin znajduje się w pułapce dochodowej – zarabiają zbyt dużo, by móc ubiegać się o lokal komunalny lub socjalny od samorządu, a jednocześnie zbyt mało, by posiadać zdolność kredytową na zakup własnego mieszkania lub swobodnie opłacać komercyjne, wyśrubowane stawki na wolnym rynku. Mówimy tutaj o gigantycznej skali obejmującej około 5 000 000 gospodarstw domowych. Powrót tysięcy pseudohoteli do funkcji stricte mieszkalnych może stać się istotnym impulsem wspierającym te rodziny.
Co to oznacza dla Ciebie?
Planowane przez rząd i Unię Europejską zmiany w obszarze najmu krótkoterminowego będą miały bezpośredni wpływ na codzienne życie milionów Polaków – zarówno tych, którzy szukają spokoju we własnych domach, jak i tych, którzy planują wyjazdy urlopowe lub inwestują na rynku nieruchomości. Oto szczegółowa analiza najważniejszych konsekwencji nowych przepisów.
Dla stałych mieszkańców bloków i kamienic nowe prawo oznacza przede wszystkim odzyskanie utraconego komfortu życia i spokoju. Jeśli w Twojej klatce schodowej funkcjonuje lokal, w którym bez przerwy rotują głośne grupy turystów, zyskasz proste i niezwykle skuteczne narzędzia prawne do fightu z tą uciążliwością. Każdy obywatel będzie mógł samodzielnie zweryfikować w publicznym rejestrze, czy dany lokal posiada unijny numer identyfikacyjny oraz czy jego właściciel dokonał formalnego zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania nieruchomości zgodnie z prawem budowlanym. Brak takich wpisów otworzy szybką ścieżkę do interwencji nadzoru budowlanego oraz nałożenia kar, co w praktyce wymusi zakończenie działalności uciążliwego pseudohotelu.
Dla osób poszukujących mieszkania do wynajęcia na dłuższy czas (np. studenci, młode małżeństwa), reforma przyniesie wyczekiwaną ulgę. Spodziewany masowy napływ lokali dotychczas wynajmowanych na doby na tradycyjny rynek najmu długoterminowego zwiększy konkurencję wśród właścicieli. Większa liczba dostępnych ofert w centrach miast uniemożliwi dalsze bezkarne windowanie cen czynszów, a znalezienie stabilnego lokum stanie się znacznie łatwiejsze niż dotychczas.
Dla turystów i osób podróżujących służbowo zmiany mogą oznaczać pewne modyfikacje w planowaniu wyjazdów. Choć oferta prywatnych kwater w miastach prawdopodobnie nieco się skurczy, te obiekty, które pozostaną na rynku, będą musiały gwarantować wyższy standard i pełne bezpieczeństwo prawne. Może to wpłynąć na nieznaczny wzrost cen najmu krótkoterminowego, jednak w zamian podróżni zyskają pewność, że rezerwują lokal działający w stu procentach legalnie, spełniający wszelkie normy techniczne i pożarowe.
Dla inwestorów i właścicieli nieruchomości nadchodzą czasy pełnej transparentności i konieczności restrykcyjnego przestrzegania prawa. Skończył się etap, w którym zakup mieszkania i udostępnianie go turystom w internetowych serwisach odbywało się bez jakichkolwiek formalności. Każdy, kto chce kontynuować taką działalność, musi przygotować się na procedurę rejestracyjną, konieczność uzyskania zgody od władz lokalnych (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz potencjalne kontrole skarbowe i budowlane. Osoby ignorujące te obowiązki muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.
