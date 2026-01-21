Koniec z szybkimi przelewami w PKO BP? Bank mówi: pokaż twarz i dowód, albo wstrzymamy transakcję
Klienci największego banku w Polsce muszą przygotować się na rewolucję w sposobie zatwierdzania płatności. PKO Bank Polski wdraża zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa w swojej aplikacji mobilnej. Wkrótce samo zalogowanie się i wpisanie kodu PIN może nie wystarczyć. Jeśli system uzna operację za ryzykowną, poprosi o zdjęcie dowodu i selfie. Brak reakcji oznacza jedno: pieniądze nie opuszczą konta.
Zmiany w aplikacji IKO to odpowiedź na coraz bardziej wyrafinowane metody cyberprzestępców. Bank wprowadza nową metodę autoryzacji, która ma stanowić dodatkową barierę ochronną dla zgromadzonych oszczędności. Procedura ta nie będzie standardem przy każdej transakcji, ale zostanie aktywowana w specyficznych momentach, gdy algorytmy wykryją nietypowe zachowanie lub potencjalne zagrożenie.
Masz smartfon? Będziesz musiał się wylegitymować
Nowe rozwiązanie technologiczne wykorzystuje biometrię oraz kamerę w telefonie użytkownika. Gdy system bankowy oflaguje przelew jako podejrzany, na ekranie smartfona pojawi się komunikat z prośbą o dodatkową weryfikację. Aby sfinalizować transakcję, klient będzie musiał wykonać dwa kroki: zrobić zdjęcie swojego dowodu osobistego oraz wykonać selfie, czyli zdjęcie własnej twarzy.
Jest to mechanizm działający w czasie rzeczywistym. Dopiero po poprawnym zweryfikowaniu tożsamości przez system, blokada zostanie zdjęta i przelew zostanie zrealizowany. W przypadku odmowy wykonania tych czynności lub błędu weryfikacji, środki pozostaną na rachunku.
Algorytm decyduje, kiedy jesteś podejrzany
Przedstawiciele banku uspokajają, że nowa funkcja nie zastąpi całkowicie dotychczasowych, znanych metod autoryzacji, takich jak kody SMS czy mobilna autoryzacja. Rozwiązanie z selfie i dowodem jest traktowane jako „bezpiecznik” awaryjny. Uruchomi się on na przykład w sytuacji, gdy bank podejrzewa, że klient mógł paść ofiarą phishingu lub ktoś niepowołany próbuje wyprowadzić środki z konta. Sam fakt posiadania aplikacji IKO nie oznacza, że każdy przelew będzie wymagał sesji zdjęciowej – kluczowe jest tu wykrycie przez systemy bezpieczeństwa czynników ryzyka.
Co musisz wiedzieć o weryfikacji „na selfie”? Poradnik bezpieczeństwa
Wprowadzenie weryfikacji tożsamości za pomocą zdjęcia dowodu i twarzy to nowoczesne, ale dla wielu stresujące rozwiązanie. Poniżej wyjaśniamy, jak przygotować się do tej procedury i jak odróżnić prawdziwy komunikat banku od prób oszustwa.
1. Jak odróżnić prawdziwą weryfikację od oszustwa?
To kluczowy punkt. Cyberprzestępcy często proszą o zdjęcia dowodów, by kraść tożsamość. Musisz wiedzieć, kiedy jest to bezpieczne:
-
Tylko w aplikacji IKO: PKO BP poprosi o zdjęcie dowodu i selfie WYŁĄCZNIE wewnątrz oficjalnej, otwartej aplikacji bankowej, w trakcie zlecania przelewu.
-
Nigdy przez link: Bank nigdy nie wyśle Ci SMS-a ani maila z linkiem do strony, gdzie masz wgrać zdjęcia dowodu. Jeśli dostaniesz taką wiadomość – to na 100% oszustwo.
-
Kontekst: Weryfikacja następuje w momencie, gdy Ty aktywnie wykonujesz jakąś operację (np. duży przelew do nowego odbiorcy). Jeśli dostaniesz prośbę o weryfikację „znikąd”, gdy nie korzystasz z bankowości – natychmiast skontaktuj się z infolinią.
2. Dlaczego bank to robi? (Scenariusze ryzyka)
Systemy antyfraudowe analizują tysiące zmiennych. Dodatkowa weryfikacja może Cię spotkać, gdy:
-
Robisz przelew na bardzo wysoką kwotę do odbiorcy, do którego nigdy wcześniej nie wysyłałeś pieniędzy.
-
Logujesz się z nowego urządzenia lub nietypowej lokalizacji (np. z zagranicy) i od razu chcesz wyczyścić konto.
-
Twoje zachowanie w aplikacji drastycznie odbiega od normy (np. wykonujesz serię szybkich przelewów w środku nocy). W takich momentach „selfie” chroni Cię przed sytuacją, w której złodziej, mając Twój login i hasło, próbuje ukraść Twoje oszczędności.
3. Co zrobić, by proces przebiegł sprawnie?
-
Zadbaj o dokumenty: Upewnij się, że dane w banku są aktualne. Jeśli Twój dowód osobisty stracił ważność, a w systemie bankowym nie ma nowego – weryfikacja się nie uda.
-
Dobre oświetlenie: Algorytmy porównujące twarz ze zdjęciem w dokumencie potrzebują wyraźnego obrazu. Unikaj robienia selfie w ciemnych pomieszczeniach lub pod światło.
-
Czysty obiektyw: Zabrudzona kamera w telefonie to częsta przyczyna odrzucenia weryfikacji. Przetrzyj obiektyw przed rozpoczęciem procesu.
-
Brak zasłonięć: Zdejmij okulary przeciwsłoneczne, maseczkę czy czapkę, która rzuca cień na twarz.
4. Co jeśli weryfikacja się nie uda?
Jeśli system odrzuci Twoje zdjęcia, przelew zostanie wstrzymany. W takiej sytuacji:
-
Nie panikuj. Twoje pieniądze są bezpieczne na koncie.
-
Spróbuj wykonać przelew ponownie, dbając o lepszą jakość zdjęć.
-
Jeśli problem się powtarza, skorzystaj z infolinii banku lub udaj się do oddziału, aby zweryfikować tożsamość w sposób tradycyjny.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.