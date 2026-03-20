Koniec z szyfrowaniem w popularnej aplikacji! To nowe pole do popisu dla hakerów
Nadchodzi istotna zmiana w polityce prywatności jednej z najpopularniejszych platform społecznościowych świata. Od 8 maja 2026 roku Instagram wyłączy funkcję szyfrowania end-to-end w wiadomościach prywatnych (DM). Decyzja ta oznacza, że Meta zyska technologiczną możliwość wglądu w treści rozmów wszystkich użytkowników, co budzi ożywioną dyskusję wśród ekspertów od cyberbezpieczeństwa
Informacje o wycofaniu zabezpieczeń pojawiły się w oficjalnym centrum pomocy Instagrama oraz w zaktualizowanej dokumentacji firmy. Pilotażowe wyłączenie funkcji zaobserwowali już pierwsi użytkownicy w Australii. Meta argumentuje swoją decyzję pragmatyzmem, jednak specjaliści wskazują na drugie dno tej operacji.
Dlaczego Meta rezygnuje z zabezpieczeń?
Oficjalnym powodem podawanym przez giganta technologicznego jest marginalne zainteresowanie tą funkcją. Przedstawiciele firmy podkreślają, że większość osób korzystających z Instagrama nie aktywowała dodatkowej ochrony swoich rozmów.
Niska popularność: Według rzecznika Meta, „bardzo niewiele osób” zdecydowało się na ręczne włączenie szyfrowania w DM.
Alternatywa wewnątrz ekosystemu: Użytkownikom wymagającym pełnej prywatności firma rekomenduje przejście na WhatsApp, gdzie model end-to-end pozostaje standardem.
Naciski służb: Meta od 2019 roku znajdowała się pod ostrzałem organizacji chroniących dzieci oraz instytucji takich jak FBI czy Interpol. Organy ścigania argumentowały, że pełne szyfrowanie utrudnia walkę z terroryzmem i wykorzystywaniem małoletnich.
Co to oznacza dla przeciętnego użytkownika?
Szyfrowanie end-to-end (E2EE) gwarantuje, że wiadomość jest zabezpieczona w momencie wysyłki i odczytać ją może wyłącznie urządzenie odbiorcy. Nawet właściciel serwera – w tym przypadku Meta – nie posiada kluczy pozwalających na odkodowanie treści.
Po 8 maja 2026 roku ta bariera zniknie. Meta uzyska dostęp do danych, które mogą zostać wykorzystane w celach operacyjnych. Eksperci, w tym Kamil Sadkowski z firmy ESET, ostrzegają, że za taką decyzją mogą stać motywy czysto biznesowe. Treści rozmów są bowiem kopalnią wiedzy o zainteresowaniach użytkowników, co pozwala na jeszcze precyzyjniejsze profilowanie reklam oraz trenowanie modeli sztucznej inteligencji.
Ryzyko i bezpieczeństwo danych
Brak szyfrowania to nie tylko kwestia prywatności, ale i realne zagrożenie techniczne. Dane przechowywane w formie łatwiejszej do odczytania stają się bardziej atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców. Istnieje również ryzyko nieautoryzowanego dostępu ze strony nieuczciwych pracowników platformy. Specjaliści radzą, aby w przypadku przesyłania wrażliwych informacji, haseł czy danych biznesowych, zrezygnować z komunikacji przez Instagram na rzecz narzędzi priorytetyzujących bezpieczeństwo.
Jak można się zabezpieczyć?
Sprawdź kalendarz: Zmiana wchodzi w życie 8 maja 2026 roku. Do tego czasu Twoje zaszyfrowane rozmowy pozostają bezpieczne, ale po tej dacie ich status ulegnie zmianie.
Zmień nawyki: Jeśli przesyłasz przez DM wrażliwe dane (np. zdjęcia dokumentów, dane medyczne), przenieś te rozmowy do komunikatorów z domyślnym szyfrowaniem E2EE.
Bądź świadomy reklam: Przygotuj się na to, że reklamy na Instagramie mogą stać się jeszcze bardziej dopasowane do tematów, o których piszesz w prywatnych wiadomościach.
Weryfikuj ustawienia: Przejrzyj sekcję „Prywatność” w aplikacji po wejściu zmian w życie, aby zrozumieć, jakie dane są obecnie przetwarzane przez algorytmy Meta.
