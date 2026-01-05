Koniec z takimi ogrodzeniami. Prawo budowlane zmienia zasady od 2026 roku
Od września 2026 roku wejdą w życie nowe przepisy prawa budowlanego, które zmienią zasady dotyczące ogrodzeń, bram i furtek. Regulacje wprowadzą zakaz otwierania bram na zewnątrz działki, ograniczą stosowanie ostrych zabezpieczeń i nałożą nowe wymogi dostępności, co wpłynie na sposób projektowania nowych inwestycji.
Od września 2026 roku w Polsce zaczną obowiązywać nowe przepisy prawa budowlanego, które istotnie zmienią zasady dotyczące ogrodzeń, bram i furtek. Regulacje mają poprawić bezpieczeństwo pieszych, uporządkować przestrzeń publiczną oraz zwiększyć dostępność infrastruktury dla osób z ograniczoną mobilnością. Dla wielu inwestorów i właścicieli nieruchomości oznacza to konieczność zmiany dotychczasowych rozwiązań projektowych.
Nowelizacja obejmie wyłącznie nowe inwestycje oraz modernizacje istniejących ogrodzeń, jednak jej skutki będą szerokie – zwłaszcza w miastach i na terenach intensywnie zabudowanych.
Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz
Jedną z kluczowych zmian jest zakaz montowania bram i furtek, które otwierają się poza granicę działki. Od września 2026 roku skrzydła bram wjazdowych oraz furtki nie będą mogły wychodzić w stronę chodnika, drogi publicznej ani ścieżki rowerowej.
Celem tej regulacji jest ograniczenie ryzyka wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów. Dotychczas w wielu miejscach otwierane na zewnątrz bramy stwarzały realne zagrożenie, szczególnie w wąskich przestrzeniach miejskich. Nowe przepisy mają ten problem wyeliminować już na etapie projektowania. Dla inwestorów oznacza to konieczność stosowania bram przesuwnych, łamanych lub otwieranych wyłącznie do wnętrza posesji.
Koniec z ostrymi zabezpieczeniami na niskiej wysokości
Zmiany obejmą również konstrukcję samych ogrodzeń. Od 2026 roku nie będzie można montować elementów takich jak drut kolczasty, ostre kolce czy inne niebezpieczne zakończenia poniżej wysokości 2,2 metra od poziomu terenu. Dotychczas granica ta wynosiła 1,8 metra.
Nowy próg ma ograniczyć ryzyko urazów, zwłaszcza w przypadku dzieci, pieszych oraz zwierząt. Wyjątki od tej zasady przewidziano jedynie dla obiektów o szczególnym reżimie bezpieczeństwa, takich jak zakłady karne, obiekty wojskowe czy infrastruktura krytyczna. W praktyce oznacza to, że popularne dziś „agresywne” ogrodzenia w nowych inwestycjach mieszkaniowych znikną z krajobrazu.
Nowe wymogi dostępności dla furtek
Nowelizacja wprowadza także konkretne wymogi dotyczące dostępności. Furtki w nowych inwestycjach będą musiały mieć co najmniej 90 cm szerokości i być zaprojektowane w sposób, który nie utrudnia poruszania się osobom z niepełnosprawnościami, seniorom czy rodzicom z wózkami.
To kolejny krok w stronę projektowania uniwersalnego, które uwzględnia potrzeby różnych grup użytkowników przestrzeni. Bramy i furtki z progami, wąskimi przejściami lub trudnymi w obsłudze mechanizmami mogą nie przejść odbioru technicznego.
Zmiany nie tylko dla ogrodzeń
Choć ogrodzenia są jednym z najbardziej widocznych elementów nowelizacji, nowe przepisy idą znacznie dalej. Od 2026 roku wprowadzony zostanie również obowiązek montażu paneli fotowoltaicznych w określonych typach budynków.
Panele będą wymagane m.in. w:
- budynkach użyteczności publicznej,
- budynkach zamieszkania zbiorowego, takich jak hotele czy akademiki,
- budynkach gospodarczych o powierzchni powyżej 250 mkw.
Z obowiązku tego wyłączone zostaną domy jednorodzinne, jednak inwestorzy komercyjni będą musieli uwzględnić nowe wymogi już na etapie projektu.
Większy nacisk na dostępność przestrzeni
Nowelizacja prawa budowlanego kładzie również silny nacisk na dostępność mieszkań, części wspólnych oraz placów zabaw dla osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy to m.in. układu ciągów komunikacyjnych, wejść do budynków oraz zagospodarowania terenu wokół nich.
W połączeniu z nowymi zasadami dotyczącymi ogrodzeń oznacza to, że przestrzeń wokół budynków ma być bardziej otwarta, bezpieczna i przyjazna dla wszystkich użytkowników.
Kogo dotkną nowe przepisy?
Warto podkreślić, że nowe regulacje nie będą działały wstecz. Właściciele istniejących ogrodzeń nie będą zobowiązani do ich natychmiastowej przebudowy. Przepisy obejmą jednak wszystkie nowe inwestycje oraz sytuacje, w których dochodzi do przebudowy lub modernizacji ogrodzenia.
Brak dostosowania projektu do nowych wymogów może skutkować problemami z uzyskaniem pozwolenia na budowę, odbiorem inwestycji lub – w skrajnych przypadkach – karami finansowymi.
Co to oznacza w praktyce?
Zmiany zaplanowane na 2026 rok wyraźnie pokazują kierunek, w którym zmierza polskie prawo budowlane. Bezpieczeństwo pieszych, dostępność i estetyka przestrzeni publicznej stają się priorytetem, nawet kosztem ograniczenia swobody projektowej inwestorów.
Dla osób planujących budowę domu, osiedla lub obiektu usługowego oznacza to jedno: projekty trzeba będzie planować inaczej niż dotychczas. Ogrodzenia, które jeszcze dziś są standardem, za kilkanaście miesięcy mogą stać się niedopuszczalne.
