Koniec z telefonami nie tylko na lekcjach. MEN szykuje nowe ograniczenia dla uczniów
Ministerstwo Edukacji Narodowej chce rozszerzyć zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych. Nowe przepisy mają objąć nie tylko teren szkoły, ale również część zajęć organizowanych poza placówką. MEN zapowiada wyjątki od zakazu, nowe zasady przechowywania telefonów oraz kary za łamanie regulaminu. Zmiany mają wejść w życie od września 2026 roku.
MEN rozszerza zakaz telefonów w szkołach. Ograniczenia obejmą także zajęcia poza placówką
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nową wersję projektu ustawy dotyczącej korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów. Po konsultacjach społecznych resort zdecydował się rozszerzyć planowane ograniczenia. Zakaz ma obowiązywać nie tylko na terenie szkoły, ale również podczas części zajęć organizowanych poza placówką.
Zakaz obejmie także zajęcia poza szkołą
Nowe przepisy zakładają, że uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych również podczas zajęć edukacyjnych organizowanych poza budynkiem szkoły. MEN zaznacza jednak, że ograniczenie nie obejmie wycieczek szkolnych.
W przypadku wyjazdów i wycieczek szkoły same będą mogły określać zasady korzystania z telefonów przez uczniów. Odpowiednie regulacje mają zostać wpisane do statutów placówek.
MEN przewiduje wyjątki od zakazu
Resort edukacji podkreśla, że całkowity zakaz nie będzie obowiązywał we wszystkich sytuacjach. Uczniowie będą mogli korzystać z telefonów za zgodą nauczyciela, jeśli będzie to konieczne do realizacji programu nauczania lub sprawdzenia wiedzy.
Wyjątek ma dotyczyć również sytuacji nagłych, gdy telefon będzie potrzebny do kontaktu z rodzicami. Dyrektor szkoły będzie mógł dodatkowo cofnąć zakaz w indywidualnych przypadkach związanych m.in. z chorobą lub niepełnosprawnością ucznia.
Szkoły przygotują miejsca do przechowywania telefonów
Nowa wersja projektu ustawy opisuje także procedury dotyczące przechowywania telefonów komórkowych na terenie szkoły. Dyrektor placówki — za zgodą rady pedagogicznej i rady rodziców oraz po konsultacji z samorządem uczniowskim — będzie mógł wyznaczyć specjalne miejsca do odkładania urządzeń elektronicznych.
Szkoły same określą szczegółowe zasady oddawania i odbierania telefonów przez uczniów.
MEN przewiduje kary za łamanie zasad
Projekt ustawy zakłada również konsekwencje dla uczniów, którzy złamią zakaz korzystania z telefonów.
Wśród możliwych kar znalazły się:
- upomnienia i działania wychowawcze,
- kary statutowe przewidziane przez szkołę,
- obniżenie oceny z zachowania.
Ministerstwo podkreśla, że nowe przepisy mają poprawić koncentrację uczniów, ograniczyć uzależnienie od urządzeń elektronicznych i wspierać rozwój kompetencji społecznych.
Zmiany mają wejść w życie od września 2026 roku
Zgodnie z planami MEN nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września 2026 roku. Resort zapowiada jednocześnie rozszerzenie edukacji związanej z higieną cyfrową i bezpieczeństwem w sieci.
Od nowego roku szkolnego uczniowie mają poznawać więcej zagadnień związanych z edukacją medialną oraz świadomym korzystaniem z technologii. Tematy te mają pojawić się m.in. w ramach programu „Kompas Jutra” oraz obowiązkowej edukacji zdrowotnej.
Co to oznacza dla uczniów i rodziców?
Planowane zmiany mogą znacząco zmienić codzienne funkcjonowanie szkół. Rodzice i uczniowie będą musieli przygotować się na nowe zasady dotyczące korzystania z telefonów nie tylko podczas lekcji, ale także części zajęć organizowanych poza szkołą.
MEN przekonuje, że celem zmian jest poprawa komfortu nauki i ograniczenie problemów związanych z nadmiernym korzystaniem z urządzeń elektronicznych przez dzieci i młodzież.
