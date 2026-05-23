Koniec z tradycyjnymi przelewami! W Europie rusza przełomowy system

Europejski sojusz bankowy rzuca wyzwanie gigantom

Sektor bankowy w Europie rozpoczął realizację wieloetapowego planu, którego celem jest unifikacja lokalnych systemów płatności mobilnych funkcjonujących w krajach członkowskich oraz na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kluczowym krokiem w tym kierunku było podpisanie na początku lutego oficjalnego memorandum o współpracy.

Porozumienie zawarto pomiędzy Europejską Inicjatywą Płatniczą (EPI), skupiającą 16 wiodących instytucji finansowych i operatorów, a zrzeszeniem EuroPA. W skład tego sojuszu wchodzą najpopularniejsze lokalne standardy płatności bezgotówkowych, wśród których pozycję liderów zajmują:

polski system Blik – odgrywający kluczową rolę w całym przedsięwzięciu,

– odgrywający kluczową rolę w całym przedsięwzięciu, hiszpański Bizum ,

, włoski Bancomat.

Ekosystem Wero: Bezpieczeństwo i prostota w tle

Dzięki zawiązanemu partnerstwu, powstająca platforma płatnicza o nazwie Wero zyskała natychmiastowy dostęp do gigantycznej bazy około 130 milionów konsumentów rozproszonych w 13 państwach Europy. Projekt ma funkcjonować jako nowoczesny, cyfrowy węzeł transakcyjny.

Co niezwykle istotne z perspektywy wygody użytkownika, wdrożenie nowej technologii odbędzie się w sposób całkowicie bezobsługowy dla klientów. Nowy standard zostanie zaimplementowany bezpośrednio w istniejących strukturach bankowości elektronicznej, dzięki czemu użytkownicy nie będą zmuszeni do instalowania jakichkolwiek dodatkowych aplikacji na swoich smartfonach. Do zrealizowania błyskawicznego transferu gotówki do innego kraju wystarczy znajomość numeru telefonu odbiorcy, powiązanego z jego kontem osobistym.

Harmonogram wdrożenia nowej technologii

Cały proces transformacji rynku płatności bezgotówkowych został rozłożony na dwa kluczowe etapy, gwarantujące stabilne i bezpieczne wdrażanie kolejnych funkcjonalności.

Faza projektu Okres realizacji Zakres funkcjonalności i cel operacyjny Faza Pierwsza 2026 rok (obecnie) Uruchomienie natychmiastowych przelewów typu P2P (osoba do osoby) między zintegrowanymi systemami. Polacy mogą w kilka sekund wysłać środki na numer telefonu do Włoch czy Hiszpanii. Faza Druga Przyszły rok (2027) Rozszerzenie możliwości ekosystemu o obsługę transakcji w sklepach internetowych (e-commerce) oraz integracja z terminalami płatniczymi (POS) w placówkach stacjonarnych.

Dążenie do suwerenności technologicznej Europy

Geneza powstania systemu Wero wiąże się bezpośrednio z chęcią przełamania długoletniego monopolu na rynku transakcji bezgotówkowych. Obecnie dominującą pozycję na Starym Kontynencie posiadają amerykańscy operatorzy Visa oraz Mastercard. Nowa inicjatywa europejskich instytucji finansowych ma stanowić dla nich pełnoprawną, niezależną alternatywę, uniezależniając lokalną gospodarkę i konsumentów od technologii finansowych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych.