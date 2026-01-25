Koniec ze składaniem wniosków o 800 plus. ZUS wyśle przelew z automatu. Znamy datę wielkiej zmiany [ZASADY]
Coroczny rytuał logowania do PUE ZUS i nerwowe sprawdzanie, czy wniosek został wysłany poprawnie, wkrótce przejdą do historii. Ministerstwo Rodziny szykuje rewolucję w systemie wypłat świadczenia wychowawczego. Biurokracja zostanie ograniczona do absolutnego minimum, a pieniądze będą trafiać na konta rodziców bez ich udziału. Wiemy jednak, że na ten luksus przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać.
Data graniczna: 1 czerwca 2027 roku
Wielka cyfryzacja nie nastąpi z dnia na dzień. Przebudowa systemów informatycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to ogromne przedsięwzięcie, dlatego rządowy plan rozpisano na lata. Kluczową datą, którą każdy rodzic powinien zapamiętać, jest 1 czerwca 2027 roku.
To właśnie wtedy, wraz z rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego, ruszy mechanizm automatycznego przyznawania 800 plus. Oznacza to, że w latach 2024, 2025 i 2026 wciąż obowiązują stare zasady. Musisz pilnować terminów i składać wniosek ręcznie, by zachować ciągłość wypłat.
Jak zadziała automat? ZUS wie o tobie wszystko
Nowy mechanizm opiera się na prostym założeniu: państwo posiada już komplet danych o Twojej rodzinie. Po wejściu w życie przepisów system ZUS będzie działał następująco:
- Weryfikacja: Automat sprawdzi w bazie, czy Twoja sytuacja rodzinna uległa zmianie.
- Decyzja: Jeśli nadal jesteś uprawniony do świadczenia, system sam przedłuży prawo do wypłat na kolejny rok.
- Wypłata: Pieniądze trafią na ten sam numer konta, który podałeś w przeszłości.
Brak konieczności składania wniosków to koniec stresu związanego z zapominalstwem. Wielu rodziców traciło jedną lub dwie wypłaty, bo przegapili czerwcowy termin. W nowym systemie ciągłość zostanie zachowana z urzędu.
Kiedy „automat” nie zadziała? Wyjątki od reguły
Choć system ma być bezobsługowy, istnieją sytuacje, w których ingerencja rodzica będzie niezbędna. ZUS nie domyśli się wszystkiego sam. Wniosek „na start” nadal będzie wymagany w przypadku:
- Narodzin nowego dziecka (trzeba wprowadzić je do systemu).
- Powrotu z emigracji i objęcia dziecka polskim systemem ubezpieczeń.
- Zmiany numeru konta bankowego (to kluczowe, by przelew nie trafił w próżnię).
Koniec luki prawnej. Pieniądze dla opiekunów
Cyfrowa rewolucja to nie jedyna zmiana. Nowelizacja przepisów naprawia błąd, który przez lata wykluczał z systemu grupę faktycznych opiekunów. Mowa o osobach sprawujących tak zwaną pieczę bieżącą na podstawie orzeczenia sądu.
Do tej pory urzędnicza machina często odmawiała im prawa do 800 plus, mimo że to oni ponosili koszty utrzymania dziecka. Nowe przepisy, będące realizacją postulatów Rzecznika Praw Dziecka, włączą tę grupę do systemu na równych zasadach.
Instrukcja na okres przejściowy
Zanim nadejdzie rok 2027, warto zachować czujność. Oto krótki harmonogram działań dla każdego rodzica:
|Lata 2024–2026
|Składasz wniosek ręcznie co roku (od 1 lutego), aby nie stracić pieniędzy.
|Od 1 czerwca 2027
|System działa automatycznie. Nie musisz nic robić, chyba że zmieniłeś bank lub urodziło Ci się dziecko.
