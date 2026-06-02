Koniec ze smartfonami w podstawówkach! Państwo sprawdzi też, czy jesteś pełnoletni

Rada Ministrów podjęła zdecydowane kroki w celu drastycznego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa najmłodszych obywateli w przestrzeni cyfrowej oraz w świecie realnym. Nowo przyjęty pakiet legislacyjny uderza w swobodny dostęp nieletnich do treści dla dorosłych, przyspiesza procedury usuwania cyberzagrożeń oraz wprowadza rewolucyjne zmiany w codziennym funkcjonowaniu szkół podstawowych.

Porażające statystyki i systemowa odpowiedź rządu O konieczności natychmiastowego wdrożenia nowych mechanizmów prawnych poinformował we wtorek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Za pośrednictwem platformy X przedstawił on zatrważające dane, według których średni wiek pierwszego kontaktu z pornografią wśród dzieci w Polsce wynosi obecnie niespełna 11 lat. Wprowadzany przez gabinet pakiet ustaw ma w sposób realny i natychmiastowy przeciąć ten niebezpieczny trend. Kluczowym elementem reformy internetowej będzie wdrożenie skutecznego systemu weryfikacji wieku użytkowników serwisów dla dorosłych. Urzędnicy zapewniają jednak, że ochrona dzieci nie odbędzie się kosztem inwigilacji dorosłych. – Nie możemy pozostawać wobec tego obojętni. Wprowadzamy skuteczną i w pełni anonimową weryfikację wieku, bez naruszania prywatności. Państwo nie będzie wiedziało, jakie strony odwiedzają obywatele. Serwisy nie będą otrzymywały danych osobowych użytkowników. Potwierdzamy wyłącznie pełnoletność, nic więcej, zadeklarował stanowczo Krzysztof Gawkowski.

Szybka ścieżka sądowa. Koniec bezkarności w sieci Drugim fundamentalnym filarem nowej regulacji jest bezwzględne przyspieszenie procedur związanych z oczyszczaniem polskiej cyberprzestrzeni z treści przestępczych. Nowe przepisy wymierzone są w najcięższe przewinienia internetowe, w tym w dystrybucję materiałów pedofilskich, próby uwodzenia najmłodszych (grooming), internetowe oszustwa finansowe oraz nagminne zjawisko kradzieży tożsamości. Wszystkie wnioski o zablokowanie nielegalnych witryn lub usunięcie groźnych materiałów mają być odtąd rozpatrywane w ekspresowych, maksymalnie skróconych terminach proceduralnych. Co niezwykle istotne, cały ten proces będzie poddawany skrupulatnej i pełnej kontroli ze strony niezawisłych sądów, co ma zapobiec ryzyku cenzury i zagwarantować transparentność działań służb państwowych.

Kluczowe filary rządowego pakietu ochrony nieletnich Reforma została zaprojektowana jako kompleksowe narzędzie łączące cyberochronę z działaniami o charakterze stricte oświatowym i wychowawczym. Tabela: Zestawienie głównych zmian w prawie (perspektywa 2026 r.) Obszar regulacji prawnej Wprowadzane mechanizmy i narzędzia Docelowy wpływ na obywatela / ucznia Dostęp do pornografii online Anonimowy system weryfikacji pełnoletności bez przekazywania danych do platform. Blokada dostępu dla dzieci przy pełnym zachowaniu prywatności dorosłych. Walka z nielegalnymi treściami Ekspresowe usuwanie materiałów pedofilskich, oszustw i fałszywych tożsamości pod nadzorem sądu. Zwiększenie bezpieczeństwa w sieci, likwidacja poczucia bezkarności cyberprzestępców. Używanie smartfonów w szkołach Ustawowy, odgórny zakaz wnoszenia i używania telefonów oraz rejestratorów obrazu/dźwięku. Cisza cyfrowa od 1 września 2026 r. w klasach podstawowych (lekcje i przerwy).

Bezwzględny szlaban na telefony w podstawówkach. Nowacka podaje szczegóły Równolegle z obostrzeniami w sieci, rząd zatwierdził rewolucyjny projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który w sposób bezkompromisowy eliminuje ekrany z przestrzeni szkolnej. O szczegółach decyzji poinformowała na wtorkowej konferencji prasowej ministra edukacji Barbara Nowacka. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 września 2026 roku. Zgodnie z przyjętymi zapisami, uczniowie szkół podstawowych zarówno publicznych, jak i niepublicznych będą mieli kategoryczny zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Restrykcje te nie ograniczają się wyłącznie do czasu trwania lekcji, ale będą obowiązywały również w trakcie przerw między zajęciami. Co więcej, zakaz obejmie także wszelkie inne urządzenia mobilne, które posiadają funkcję rejestracji obrazu i dźwięku. Celem zmian jest ochrona młodych ludzi przed uzależnieniem od ekranów oraz odbudowa naturalnych relacji rówieśniczych. Szefowa resortu edukacji zaznaczyła, że przepisy przewidują trzy sztywne wyjątki od tej zasady. Uczniowie będą mogli skorzystać ze sprzętu w sytuacjach dotyczących: zdrowia (np. monitorowanie poziomu cukru przez aplikacje medyczne),

(np. monitorowanie poziomu cukru przez aplikacje medyczne), bezpieczeństwa osobistego w nagłych wypadkach losowych,

w nagłych wypadkach losowych, procesu edukacyjnego, o ile prowadzący nauczyciel uzna, że urządzenie jest niezbędne do celów dydaktycznych lub opiekuńczo-wychowawczych podczas danej lekcji. Barbara Nowacka podkreśliła, że wprowadzenie odgórnych przepisów krajowych to bezpośrednia odpowiedź na wyraźny i zdeterminowany głos środowiska nauczycielskiego. Jak wykazują analizy MEN, podobne restrykcje funkcjonują już oddolnie w ponad połowie polskich placówek oświatowych. Rozwiązanie cieszy się również gigantycznym poparciem społecznym – z badań wynika, że zakaz popiera aż 85 proc. Polaków.